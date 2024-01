La décision de la Cour mondiale dans une affaire de génocide marquera-t-elle la fin du droit international ?

Une partie de la série Lutte et solidarité : écrire pour la libération palestinienne

Il y a très peu de choses que nous puissions dire de plus que les milliers de reportages et d’images de morts, de destructions et de catastrophes humanitaires à Gaza. Il ne fait aucun doute qu’Israël – son génocide observé dans le monde entier en temps réel – a déjà perdu devant le tribunal de l’opinion publique. Mais la Cour internationale de Justice (CIJ) – l’organe juridique le plus élevé de l’ONU – déclarera-t-elle Israël coupable de génocide ?

Il y a près de 30 ans, la CIJ, également connue sous le nom de Cour mondiale, jouait un rôle important dans la lutte visant à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud. Aujourd’hui, c’est l’Afrique du Sud qui a pris la tête de l’accusation de génocide contre Israël – une affaire historique qui aurait fait la fierté de Nelson Mandela et de l’archevêque Desmond Tutu.

Au cours des prochaines semaines, nous verrons si la CIJ approuvera l’une ou l’autre des « mesures provisoires » demandées par l’Afrique du Sud, y compris son appel à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza. Il est également fort probable que la CIJ succombera aux pressions des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et d’autres pays occidentaux et laissera Israël se tirer d’affaire.

L’Afrique du Sud et Israël ont chacun présenté des arguments à la CIJ sur la question de savoir si Israël viole la Convention sur le génocide dans sa guerre contre Gaza. Conformément aux reportages passés des grands médias qui font taire les voix pro-palestiniennes et amplifient les voix pro-israéliennes, CNN, BBCet d’autres n’ont pas diffusé en direct les arguments de l’Afrique du Sud devant la Cour le 11 janvier. Mais le 12 janvier, quand est venu le temps de la réponse d’Israël, les grands médias se sont alignés comme des canards et ont donné une large couverture à l’affaire, ne disant aux téléspectateurs que le La version du gouvernement israélien.

L’Afrique du Sud a ouvert son procès pour génocide contre Israël devant la CIJ en déclarant que « l’Afrique du Sud reconnaît la Nakba actuelle du peuple palestinien à travers la colonisation israélienne depuis 1948, qui a systématiquement et par la force dépossédé, déplacé et fragmenté le peuple palestinien, niant délibérément sa reconnaissance internationale. , droit inaliénable à l’autodétermination et leur droit internationalement reconnu au retour dans leurs villes et villages.

Adila Hassim, avocate de l’Afrique du Sud, s’est adressée au tribunal en soulignant que l’attaque du Hamas du 7 octobre ne peut justifier la violation par Israël de la convention sur le génocide. « Il s’agit d’une affaire qui souligne l’essence même de notre humanité commune telle qu’exprimée dans le préambule de la Convention sur le génocide », a-t-elle déclaré.

Netanyahu – qui a récemment exprimé son opposition à un État palestinien dans tout scénario d’après-guerre – et ses collègues d’extrême droite et suprémacistes juifs ne cachent pas leurs intentions génocidaires.

L’Afrique du Sud a soutenu avec force que les violations commises par Israël comprenaient : « Des massacres, en violation de l’article 2A ; destruction du système de santé, en violation de l’article 2B ; le déplacement forcé d’environ 85 % des Palestiniens à Gaza ; destructions massives : rien n’indique qu’Israël en assumera la responsabilité. Au lieu de cela, la destruction est célébrée par l’armée israélienne ; la faim, la déshydratation et la famine généralisées ; violence reproductive infligée par Israël aux femmes palestiniennes et aux nouveau-nés.

Il concluait en déclarant : « Chaque jour, 247 Palestiniens sont tués, 1 toutes les 6 minutes ; 48 mères, 2 toutes les heures ; 117 enfants, 5 toutes les heures. Chaque jour, 10 enfants seront amputés sans anesthésie. »

Le verdict de la CIJ est contraignant pour Israël et l’Afrique du Sud – tous deux parties à la Convention sur le génocide – mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’a pas tardé à réagir aux allégations de l’Afrique du Sud. Dans un discours télévisé il a assuré au public israélien que « personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l’axe du mal, ni personne d’autre ».

Une décision contre Israël constituerait une forte mise en accusation de la complicité américaine

La décision de la CIJ est appliquée par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui peut prendre toute une série de mesures en cas de violation, y compris des sanctions économiques. Les États-Unis ont utilisé leur droit de veto lors de votes précédents au Conseil de sécurité de l’ONU pour soustraire Israël à toute responsabilité et bloquer toute résolution à son encontre. Mais un veto sur une résolution dans une affaire de génocide est-il un prix trop élevé à payer pour les États-Unis pour leur soutien à Israël ?

Si les États-Unis continuent de se comporter d’une manière contraire aux valeurs qu’ils prétendent défendre, cela briserait non seulement l’idée que l’administration Biden tente de présenter au monde – selon laquelle elle est un champion des droits de l’homme – mais cela briserait causer des dommages incommensurables, aux niveaux national et international, à la crédibilité des États-Unis et à leur position dans le monde.

Le 15 janvier, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a de nouveau a plaidé pour un cessez-le-feu à Gaza car la guerre avec Israël a désormais dépassé les 100 jours de combat. Qualifiant l’ampleur des destructions et des morts civiles de « sans précédent », a déclaré le chef de l’ONU. Al JazeeraJames Bays : « Je pense qu’il y a une manière dont cette guerre a été menée dans laquelle il n’y a pas eu de protection efficace des civils. Je pense qu’il y a des violations du droit international humanitaire.

Le jury sera probablement soumis à une pression politique intense de la part de puissants gouvernements occidentaux largement influencés par des fabricants d’armes et des fournisseurs d’armes qui profitent de la guerre.

Mais nos élus à Washington n’écoutent pas le secrétaire général de l’ONU ni quiconque appelle à un cessez-le-feu. Nous avons été témoins à maintes reprises de la façon dont ils affichent sans vergogne leur allégeance à l’État d’Israël. Et nous avons vu à plusieurs reprises à quel point ils sont déconnectés de la grande majorité des Américains qui, au cours des trois derniers mois, ont manifesté et ont inondé leurs bureaux d’appels exigeant un cessez-le-feu et des responsabilités pour les violations des droits humains et les crimes de guerre israéliens.

Le 16 janvier, le Sénat a voté par 72 voix contre 11 contre. une résolution présentée par le sénateur Bernie Sanders conditionner le soutien militaire américain à la question de savoir si Israël viole ou non les droits de l’homme à Gaza. Les États-Unis accordent chaque année à Israël 3,8 milliards de dollars d’aide et le président Joe Biden a récemment demandé au Congrès 14 milliards de dollars supplémentaires pour l’aide à la sécurité. Avant l’échec de cette mesure, Sanders a écrit sur X (anciennement Twitter) qu’« il ne devrait pas être controversé de se demander comment les armes américaines sont utilisées ».

Au lieu de faire pression sur Netanyahu, les États-Unis et le Royaume-Uni larguent des bombes sur le Yémen

À peine l’Afrique du Sud avait-elle présenté devant la Cour internationale de Justice son dossier accablant et sans appel contre « l’intention génocidaire » d’Israël que les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une campagne de bombardements au Yémen, touchant 60 sites le premier jour et 28 le deuxième. Les États-Unis ont bombardé le Yémen à sept reprises la semaine dernière, touchant plus de 150 cibles. « Le POTUS ne peut pas lancer de frappes aériennes au Yémen sans l’approbation du Congrès. Ceci est illégal et viole l’article 1 de la Constitution », a souligné la représentante Cori Bush sur les réseaux sociaux.

En partie destinées à détourner l’attention du génocide en cours à Gaza et du procès intenté par la CIJ contre Israël, et en partie à envoyer un message clair du soutien inconditionnel des États-Unis et du Royaume-Uni aux actions d’Israël et de leur engagement à protéger leurs intérêts dans le commerce mondial, les frappes aériennes – qui Biden a déclaré qu’ils continueront malgré le fait qu’ils ne « travaillent pas » – sont une forme de punition collective d’un peuple qui souffre déjà des effets d’une guerre dévastatrice soutenue par les États-Unis qui a tué au moins 377 000 personnes entre 2015 et 2022. selon l’ONU. Ils confirment également la complicité et la collaboration des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans le génocide israélien en cours, ainsi que leur volonté d’utiliser leur puissance militaire pour punir le Yémen pour son soutien aux Palestiniens.

Le groupe yéménite Ansar Allah (comme est officiellement connu le mouvement Houthi) – catégorique sur son soutien aux Palestiniens – a mis en place un blocus et a attaqué des navires dans la mer Rouge qui, selon eux, sont liés à Israël ou à destination des ports israéliens. Le groupe a clairement indiqué qu’il mettrait fin à ses attaques de drones seulement lorsque Israël autoriserait l’aide à entrer dans la bande de Gaza pour atténuer la catastrophe humanitaire. Leurs attaques contre les navires ont provoqué des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et obligent les navires commerciaux à emprunter différentes routes plus coûteuses autour de l’Afrique.

Après les frappes américaines et britanniques, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré : « Tous les navires et navires de guerre américains et britanniques impliqués dans l’agression contre notre pays sont considérés comme des cibles hostiles. » En réponse, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a annoncé que l’administration Biden avait officiellement redésigné Ansar Allah en tant qu’entité terroriste mondiale spécialement désignée.

Les responsables américains ont déclaré Le Washington Post Samedi que l’administration Biden prévoit une « campagne militaire soutenue » contre les Houthis au Yémen.

Dans une démonstration de soutien inattendue, Oman a déclaré une zone d’exclusion aérienne pour tous les avions tentant de bombarder le Yémen.

L’Allemagne est également devenue un partenaire direct d’Israël dans ses atrocités à Gaza en lui envoyant des obus de char. Selon un rapport de Le Spiegelles responsables du gouvernement allemand ont « fondamentalement accepté en coulisses » de fournir à Israël des milliers de cartouches de munitions de précision de 120 millimètres pour alimenter la guerre à Gaza.

Dans le cas où des pressions s’exerceraient sur le jury et que la CIJ se prononcerait en faveur d’Israël, malgré les preuves accablantes contre lui, cela éroderait encore davantage la légitimité de l’ONU et pourrait déclencher une crise de crédibilité majeure.

Récemment, l’Allemagne – le pays responsable de l’Holocauste – a été réprimandée par le président de la Namibie après avoir annoncé son intention d’intervenir au nom d’Israël en tant que tierce partie dans l’affaire de génocide de la CIJ. Dans un post sur X, le président namibien Hage Geingob rappelé L’Allemagne de son histoire d’atrocités : « Sur le sol namibien,…