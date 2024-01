La décision de la CIJ sur Gaza renforce l’ordre fondé sur des règles et met l’Occident à l’épreuve | Cour internationale de Justice

En cherchant à obtenir une ordonnance provisoire de la Cour internationale de justice interdisant à Israël de commettre des actes potentiellement génocidaires à Gaza, l’Afrique du Sud a mis non seulement le traitement réservé par Israël aux Palestiniens sur le banc des accusés, mais aussi l’ensemble de l’ordre fondé sur des règles de l’après-seconde guerre mondiale, y compris l’autorité de la CIJ elle-même. Jamais une affaire aussi médiatisée n’a été portée au milieu d’un conflit aussi sanglant, et rarement autant de personnes ont autant misé sur l’issue.

Selon les termes de l’avocat irlandais Blinne Ní Ghrálaigh, qui a présenté au tribunal une partie du dossier de l’Afrique du Sud, « le risque imminent de mort, de souffrance et de destruction auquel les Palestiniens de Gaza sont confrontés aujourd’hui, et qu’ils risquent chaque jour pendant l’attente de la cette procédure justifie, à tous égards – voire oblige – l’indication de mesures conservatoires. Certains pourraient dire que la réputation même du droit international – sa capacité et sa volonté de lier et de protéger tous les peuples de manière égale – est en jeu. »

Fait extraordinaire, le tribunal ne s’est pas dérobé à ce qu’il considérait comme ses responsabilités. Il n’a pas ordonné un cessez-le-feu complet, mais il a accordé des ordonnances de protection, notamment la fin du massacre des Palestiniens à Gaza, qui sont allées plus loin que ne l’avaient prédit de nombreux experts en droit international.

La décision est dévastatrice pour Israël et gênante pour des hommes politiques tels que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, qui a déclaré que l’affaire était sans fondement, et le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, qui a exhorté l’Afrique du Sud à ne pas utiliser des mots tels que génocide.

La plus haute juridiction du monde, la plus haute instance des Nations Unies, a estimé qu’il existe un risque plausible que le droit des Palestiniens à être protégés contre un génocide soit menacé par les actions d’Israël. L’ironie de cette situation est évidente. Les concepts de « crimes contre l’humanité » et de « génocide » ont été créés par un professeur de droit juif, Raphael Lemkin.

Pour Israël, une nation née en partie en 1948 des horreurs de l’Holocauste et de siècles de persécution, cela pourrait être le moment de réfléchir. Toute son identité nationale est étroitement liée à l’Holocauste, tout comme celle de l’Afrique du Sud est indivisible de l’apartheid.

Nombreux sont ceux en Israël qui rejetteront cette décision, y voyant un autre signe de la nature antisémite de l’ONU, une organisation qu’elle déteste depuis des décennies.

La Cour internationale de justice ordonne à Israël de prévenir le génocide à Gaza – vidéo

Mais le pays connaît les dégâts diplomatiques. Un câble confidentiel du ministère israélien des Affaires étrangères, obtenu par Axios il y a un mois, déclarait que l’affaire « pourrait avoir des implications potentielles importantes qui ne se situent pas seulement dans le monde juridique, mais qui auraient des ramifications pratiques bilatérales, multilatérales, économiques et sécuritaires ».

Cela constitue également un test pour les alliés d’Israël, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni. Les conclusions de la Cour sont contraignantes, mais aucun mécanisme d’application n’existe, hormis la pression des pairs, et il n’y a pas de pair plus important que les États-Unis.

À l’occasion, les États-Unis ont pris l’habitude de rabaisser la CIJ. Jeane Kirkpatrick, ancienne envoyée américaine auprès de l’ONU, a décrit la Cour dès 1984 comme « un organe semi-juridique, semi-juridique et semi-politique que les nations acceptent parfois et parfois non ».

Mais à de nombreuses reprises, dans un passé plus récent, les États-Unis et le Royaume-Uni ont exhorté des pays comme la Russie et le Myanmar à mettre pleinement en œuvre ce qu’ils ont décrit comme des décisions contraignantes de la CIJ.

Les États-Unis viennent de dépenser des millions pour faire campagne avec succès pour garantir que leur dernière candidate hautement qualifiée, le professeur Sarah Cleveland, obtienne un siège à la CIJ. En soutenant sa candidature, Joe Biden a déclaré que la Cour « reste l’une des institutions les plus essentielles de l’humanité pour faire progresser la paix dans le monde ». Il lui sera difficile de remplir ce rôle crucial si Washington choisit de rejeter les conclusions de la Cour.

Cela ne signifie pas que les États-Unis soient obligés de souscrire aux conclusions, mais ils ont sans doute le devoir, en tant que signataire de la convention, de les soutenir. Cela nécessiterait qu’il exhorte son allié Israël à chercher des moyens de se conformer aux ordonnances de la Cour. L’incitation pour Washington à négocier un cessez-le-feu est également aggravée.

Une Palestinienne déplacée repose sur un véhicule détruit après que l’armée israélienne a demandé aux résidents du camp de réfugiés de Khan Younis de quitter leurs maisons. Photographie : Haitham Imad/EPA

Si, comme cela semble probable, un pays comme l’Algérie cherche à faire respecter l’ordonnance de la CIJ par le biais d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis seront confrontés à un dilemme. Elle pourrait déployer son veto protecteur et souligner que d’autres pays, notamment la Russie, ne se sont pas conformés à la récente décision de la CIJ sur l’Ukraine – mais ce faisant, elle offrirait à Moscou, maître de la guerre linguistique, un cadeau emballé.

Dans une conférence remarquable cette semaine, la directrice du groupe de réflexion Chatham House, Bronwen Maddox, a exhorté l’Occident à reconnaître à quel point il était vulnérable aux accusations d’hypocrisie et à quel point cela était important.

Elle a déclaré que l’argument sur les doubles standards « fonctionne comme ceci : l’Occident se soucie de la démocratie, mais pas lorsqu’il veut installer les dirigeants qu’il aime dans d’autres pays. Il respecte la souveraineté sauf quand ce n’est pas le cas, comme en Irak. Il plaide en faveur de l’autodétermination à Taiwan et non en Catalogne. Elle soutient les droits de l’homme, mais pas dans les pays dont elle a besoin de pétrole. Elle défend les droits de l’homme, sauf lorsque cela devient trop difficile, comme en Afghanistan.

« Ces accusations, si elles restent sans réponse, donnent une arme aux pays qui veulent saper l’Occident, même si leur propre hypocrisie est lumineuse. » Dans ce contexte, la révocation de la CIJ aggraverait le problème.

Pour la défense d’Israël, certains aspects de la décision contiennent des injustices et le Hamas, n’étant pas un acteur étatique, ne relève pas de la compétence de la Cour, qui est uniquement chargée de résoudre les différends entre États. Il a été en grande partie laissé pour compte.

On peut également affirmer que l’Afrique du Sud a utilisé une porte dérobée – la convention sur le génocide et le faible seuil de plausibilité requis au stade intérimaire – pour pénétrer dans une salle d’audience afin d’entendre des plaintes qui sont mieux décrites comme des violations du droit international humanitaire.

Israël peut également, à juste titre, insister sur le fait que le fond de l’affaire – l’existence d’une intention israélienne de commettre un génocide – n’a pas encore été examiné et ne le sera pas avant de nombreuses années.

Des militants pro-israéliens se rassemblent devant un écran près de la Cour internationale de justice de La Haye. Photographie : Patrick Post/AP

Le tribunal n’a pas non plus accordé à l’Afrique du Sud l’objectif ultime d’un cessez-le-feu, comme il l’a fait contre la Russie dans le cas de l’Ukraine en 2022. Au lieu de cela, il a ordonné à l’armée israélienne de ne commettre aucun des actes proscrits par la convention, y compris le meurtre des Palestiniens. , de graves blessures corporelles et mentales et la famine.

Le Dr Henry Lovat, professeur de droit à l’Université de Glasgow, a considéré l’absence d’un ordre de cessez-le-feu comme critique. « Israël a évité le spectre d’un ordre de cessez-le-feu. Dans l’ensemble, les ordonnances provisoires se situeront dans la fourchette des résultats attendus, mais pas dans le pire des cas, pour la délégation israélienne, et probablement dans une large mesure à ce qui était attendu. L’ordre de « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes entrant dans le champ d’application de l’article II » est essentiellement une réaffirmation de la situation juridique existante. De même, l’exigence de faciliter l’aide aura été anticipée et ne correspondra pas à un mécanisme international exigeant la coopération que l’Afrique du Sud avait recherchée.

Israël trouvera sans doute le moyen d’interpréter les ordres pour dire qu’il les respecte déjà. Il n’acceptera pas non plus que le tribunal restreigne la liberté d’expression des politiciens en disant à Israël de réprimer toute incitation à la haine.

Pour les pays du Sud, et pour l’Afrique du Sud en particulier, il s’agit d’une victoire célèbre, un moment dont on se souviendra pendant des décennies. Le sort du peuple palestinien à Gaza a été raconté en audience publique et a été cru. Les pays africains critiquent depuis longtemps les organismes transnationaux tels que la Cour pénale internationale, qui ne jugent apparemment que les Africains, du moins dans une large mesure, alors que des crimes odieux ont été commis dans de nombreux endroits. Une certaine confiance dans leur valeur aura été restaurée.

Si la Cour s’était simplement détournée, sur la base d’un principe juridique sincère, le cynisme à l’égard du droit international comme moyen possible de régler les différends se serait approfondi, et ceux qui préconisent une résistance violente auraient été soutenus.