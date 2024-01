La décision de la CIJ dans l’affaire du génocide à Gaza renouvelle ses appels à mettre fin aux transferts d’armes vers Israël | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les défenseurs des droits et les experts juridiques ont salué la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) ordonnant à Israël de prendre « toutes les mesures en son pouvoir » pour empêcher des actes qui pourraient constituer un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Même s’il n’a pas exigé explicitement un cessez-le-feu, le plus haut tribunal des Nations Unies a reconnu vendredi l’existence d’un risque plausible de génocide dans l’enclave palestinienne bombardée et a refusé de rejeter l’affaire intentée par l’Afrique du Sud.

« C’est une énorme défaite pour Israël – l’une des plus grandes défaites… des 75 dernières années », a déclaré Raed Jarrar, directeur du plaidoyer à Democracy for the Arab World Now (DAWN), un groupe de réflexion à Washington, DC.

Mais la décision « va au-delà d’Israël », a déclaré Jarrar à Al Jazeera, car elle souligne les obligations juridiques et politiques des pays à prendre des mesures pour empêcher le prétendu génocide de se dérouler à Gaza.

La décision de la CIJ à La Haye a également suscité de nouveaux appels à la suspension des transferts d’armes au gouvernement israélien, ce qui, selon ses défenseurs, équivaut à une complicité et viole le droit international. Cela inclut les livraisons d’armes en provenance des États-Unis, le principal bailleur de fonds d’Israël.

« C’est un moment décisif où le gouvernement américain est averti qu’il ne peut pas poursuivre sa politique de chèque en blanc avec Israël », a déclaré Jarrar.

« Les États-Unis ne peuvent et ne doivent pas poursuivre leurs transferts d’armes avec Israël à l’heure actuelle. »





Pas un « geste de bonne volonté »

Les États-Unis fournissent chaque année au moins 3,8 milliards de dollars d’aide militaire à Israël. Depuis des années, les défenseurs des droits humains et un nombre croissant de législateurs américains demandent à Washington de conditionner cette aide au bilan d’Israël en matière de droits de l’homme et au droit international.

Cependant, le président américain Joe Biden a rejeté ces efforts tout en renforçant l’aide au gouvernement israélien.

Après qu’Israël a commencé la guerre à Gaza le 7 octobre, à la suite d’une attaque du Hamas qui a tué plus de 1 100 personnes dans le sud d’Israël, l’administration Biden a envoyé une demande au Congrès pour approuver un programme d’aide étrangère de 14 milliards de dollars pour Israël, dont la majeure partie serait assistance militaire.

Le gouvernement américain a également contourné à deux reprises le Congrès pour fournir des milliers d’obus d’artillerie au pays alors qu’il continuait à bombarder Gaza. Les attaques israéliennes ont tué à ce jour plus de 26 000 Palestiniens et décimé le territoire côtier.

Pourtant, malgré les rapports et enquêtes qui montrait que des armes américaines avaient été utilisées dans des bombardements israéliens qui ont tué des civils palestiniens à Gaza, les tentatives visant à faire pression sur Washington pour qu’il mette fin aux transferts ou à déterminer si les armes étaient déployées dans le cadre de violations des droits ont échoué.

« Nous avons dit à l’administration Biden qu’il ne s’agissait pas simplement d’un geste de bonne volonté » pour mettre fin au transfert d’armes vers Israël, a déclaré Jarrar de DAWN, expliquant que Washington a des obligations en vertu du droit international et américain.

« C’est une chose à laquelle ils doivent réfléchir très sérieusement parce que les États-Unis, en tant que gouvernement, sont impliqués dans ces crimes de guerre, et les responsables américains sont également impliqués », a déclaré Jarrar. “Ils doivent prendre la commande d’aujourd’hui [from the ICJ] très sérieusement.”





Traités internationaux

Les groupes de défense des droits ont appelé à tous les États membres de l’ONU de suspendre leurs transferts d’armes qui « peuvent être utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme » à Gaza.

Entre autres pays, le Canada et le Royaume-Uni ont fait face à des pressions croissantes vendredi suite à la décision de la CIJ. Les deux pays sont parties au Traité sur le commerce des armes, un pacte des Nations Unies qui vise à réglementer le flux d’armes à l’échelle mondiale et à empêcher qu’elles soient utilisées pour violer le droit international et les droits de l’homme.

Il interdit aux partis d’autoriser les transferts d’armes « si [they have] connaissance, au moment de l’autorisation, que les armes ou objets seraient utilisés pour commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des biens de caractère civil ou des civils protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre ».

Le Royaume-Uni a autorisé plus de 474 millions de livres (602 millions de dollars) d’exportations militaires vers Israël depuis 2015, selon Human Rights Watch (HRW), et il « fournit actuellement environ 15 % des composants du bombardier furtif F-35 ». utilisée à Gaza ».

Interrogé sur les exportations d’armes du Royaume-Uni vers Israël en novembre, le secrétaire à la Défense Grant Shapps a déclaré que « les exportations de défense du pays vers Israël sont relativement faibles – seulement 42 millions de livres ». [$53m] l’année dernière”. Les armes « sont également soumises à des critères très stricts avant que quoi que ce soit ne soit exporté », a déclaré Shapps, selon une transcription parlementaire.

Mais vendredi, Yasmine Ahmed, directrice britannique de HRW, a déclaré que l’ordonnance provisoire de la CIJ devrait pousser le gouvernement britannique à « arrêter les exportations d’armes vers Israël avec effet immédiat ». “Il n’y a AUCUN doute”, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

“La Cour a conclu à un risque plausible de génocide et le Royaume-Uni a l’obligation de prévenir le génocide et de ne pas en être complice.”

Il n’y a aucune question. À la lumière de l’arrêt de mesures provisoires @CIJ_ICJles 🇬🇧 doivent cesser leurs exportations d’armes vers Israël avec effet immédiat @David Cameron @KemiBadenoch La Cour a jugé qu’il existe un risque plausible de génocide et que le Royaume-Uni a l’obligation de prévenir le génocide et de ne pas en être complice. – Yasmine Ahmed (@YasmineAhmed001) 26 janvier 2024

Cette obligation découle de la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide – communément appelée Convention sur le génocide. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada font partie des 153 pays parties au traité.

Il confirme « que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime de droit international qu’ils s’engagent à prévenir et à punir ».

L’Afrique du Sud a invoqué cette « obligation de prévenir le génocide » lorsqu’elle a porté son affaire devant la CIJ, et la cour a reconnu vendredi qu’elle avait qualité pour agir en vertu de la Convention sur le génocide. Le traité stipule également que la « complicité de génocide » est punissable.

« Si vous fournissez des armes à un pays où vous savez que ces armes peuvent être utilisées à des fins criminelles, vous pourriez alors devenir complice de ces crimes », a déclaré Geoffrey Nice, un avocat britannique qui a dirigé les poursuites contre Slobodan Milosevic à la Cour pénale internationale. Tribunal pour l’ex-Yougoslavie.

« Et il est très difficile de ne pas devenir complice après avoir atteint un certain stade de connaissance et après qu’un certain stade de conduite continue », a déclaré Nice à Al Jazeera dans une interview télévisée vendredi.

« Les fournisseurs d’armes devraient être très, très prudents – et certains pourraient simplement décider que cela ne vaut pas la peine de prendre le risque d’être impliqué dans une éventuelle enquête humiliante et sérieuse pour crime. »





“Pas d’autre option” que de suspendre les exportations d’armes

La plupart des pays ont également leurs propres réglementations concernant les exportations d’armes.

Par exemple, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation du Canada oblige le ministre des Affaires étrangères à « refuser les demandes de permis d’exportation et de courtage de biens et de technologies militaires… s’il existe un risque substantiel que ces articles compromettent la paix et la sécurité ».

Le ministre devrait également refuser les exportations si elles « pourraient être utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations des lois internationales humanitaires et des droits de l’homme » ou dans « des actes graves de violence sexiste ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants ».

L’année dernière, le Canada a exporté pour 21,3 millions de dollars canadiens (15,7 millions de dollars) d’armes vers Israël.

Le groupe anti-guerre canadien Project Ploughshares a déclaré dans un récent rapport que les composants fabriqués au Canada et transférés aux États-Unis finissent également par être fournis à l’armée israélienne, y compris les composants utilisés dans les avions F-35.

« Étant donné que la grande majorité des exportations militaires canadiennes vers les États-Unis ne sont ni réglementées ni déclarées, les volumes et valeurs exacts de ces exportations ne sont pas accessibles au public et restent inconnus », indique le rapport.





Michael Bueckert, vice-président du groupe de défense Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, a déclaré que le Canada envoie des armes à Israël « depuis de nombreuses années malgré d’importantes violations des droits de l’homme et des crimes de guerre ».

Mais la gravité de ces transferts s’est considérablement accrue après la décision de la CIJ, a-t-il ajouté.

« Il n’y a tout simplement pas d’autre option pour empêcher la complicité du Canada dans un génocide potentiel ; Le Canada doit annuler toutes les exportations et suspendre complètement le commerce des armes pour s’assurer qu’il ne contribue pas à ces crimes graves », a déclaré Bueckert à Al Jazeera.

« Il n’existe pas d’exportations sûres de matériel militaire du point de vue des droits de l’homme dans le contexte d’un éventuel génocide. Le Canada doit aller au-delà de ses attentes pour s’assurer qu’il ne contribue d’aucune façon.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera sur les appels à mettre fin aux transferts d’armes vers Israël.