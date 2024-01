La décision de la CIJ a été une victoire juridique au prix de vies palestiniennes | Guerre d’Israël contre Gaza

Je dois faire précéder cet article de la réserve suivante : étant donné l’ampleur des circonstances cruelles, ma lecture de la décision préliminaire très attendue de la Cour internationale de Justice (CIJ) en réponse au mémoire de l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide n’a que peu d’importance. , le cas échéant, importance.

Depuis que le tribunal a rendu ses conclusions, j’ai plutôt choisi de tenir compte des réactions de la diaspora palestinienne et de ses frères et sœurs survivants dans ce qui reste de Gaza, de Cisjordanie occupée et au-delà.

Leurs voix comptent. Pas le mien.

Bien entendu, plus de 26 000 Palestiniens – et ce n’est pas fini – n’ont plus de voix. Ils sont morts. Anéanti par un cabinet israélien fanatique qui a tué des centaines plus de Palestiniens tandis qu’une galerie de chroniqueurs blancs occidentaux comme moi analyse la signification et les mérites des mesures « provisoires » que la Cour vient d’annoncer.

Nous ne devons jamais oublier ce fait flagrant et instructif.

Deux camps ont émergé.

Le premier a salué la décision du tribunal comme un moment décisif. Israël a enfin été tenu responsable après des décennies d’évasion pour la litanie d’outrages qu’il a commis contre génération après génération de Palestiniens.

L’autre importance durable et primordiale des décrets de la Cour est que la licence tolérée et soutenue par l’Occident pour déplacer, mutiler et tuer des Palestiniens sans conséquences est terminée.

À la quasi-unanimité, le tribunal a été convaincu que l’Afrique du Sud avait présenté des arguments plausibles démontrant qu’Israël avait affiché l’intention de commettre un génocide.

En conséquence, le tribunal est tenu, par le droit international, de procéder à une audience complète et, finalement, de rendre un verdict sur la question fondamentale : Israël est-il coupable du crime de génocide à Gaza ?

À la quasi-unanimité, le tribunal a en fait rejeté l’idée des médias établis selon laquelle la calamité qui se déroule à Gaza était une « guerre » entre adversaires ; mais il s’agit plutôt d’une preuve prima facie d’une campagne délibérée menée par Israël pour effacer, en bloc, un peuple et une nation.

En tant que tel, Israël était tenu par le droit international de prendre des mesures « immédiates » pour mettre fin aux horreurs qu’il a déclenchées avec une telle férocité incessante au cours des quatre derniers mois.

À cette fin, le tribunal a demandé à Israël, à la quasi-unanimité, de remettre un rapport à l’Afrique du Sud dans un mois pour examen.

Israël est obligé de détailler comment, quand et où il a pris les mesures obligatoires non seulement pour prévenir le génocide, mais aussi l’incitation au génocide et pour permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les âmes affamées et démunies qui habitent dans l’enclave dévastée.

Le sens implicite de l’ordonnance du tribunal était qu’Israël devait adopter un cessez-le-feu.

Comme le ministre des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud, Naledi Pandor, expliqué aux journalistes à l’extérieur de La Haye : « Je crois que pour appliquer cet ordre, il faudrait un cessez-le-feu. Sans cela, l’ordre ne fonctionne pas réellement.

L’ironie est aussi incontournable que délicieuse.

Un tribunal a ordonné à un régime d’apartheid de répondre à un pays qui, en temps opportun et patiemment, s’est libéré d’un autre régime d’apartheid.

Le jugement de la Cour est particulièrement satisfaisant car il représente une réfutation ferme et accablante de l’affirmation désormais discréditée des diplomates habituels dans les capitales habituelles selon laquelle la pétition persuasive de l’Afrique du Sud était « sans fondement » et « contre-productive ».

Il faut reconnaître que le tribunal a porté un coup catégorique et fatal à cette chicane rhétorique creuse.

Dans un précédent tangible et historique, Israël et ses sponsors évangéliques complices ont été mis en garde par la CIJ.

À propos du temps.

« L’Histoire – avec un H majuscule – s’est écrite aujourd’hui », écrit l’écrivain et éditeur palestinien Mouin Rabbani. a écrit sur X. « Israël est aujourd’hui associé au crime de génocide principalement en tant qu’auteur et non en tant que victime. La politique d’Israël à l’égard du peuple palestinien sera désormais jugée sur ses propres mérites plutôt que sur l’ombre de l’histoire européenne.»

Dans ce contexte plus large, Rabbani soutient que le chagrin compréhensible que les juges n’appellent pas explicitement à un « cessez-le-feu » est sans objet puisqu’Israël a signalé – publiquement et à plusieurs reprises – qu’il poursuivrait sa « rage meurtrière » quelles que soient les décisions de la cour.



Pourtant, il existe une légion de Palestiniens déçus interviewés par Al Jazeera et les quelques autres organes de presse présents en permanence à Gaza.

Ils ont décrit le refus de la Cour d’exiger un cessez-le-feu et de mettre un terme à la dernière invasion israélienne comme un « échec » prévisible qui n’a fait qu’alimenter leur méfiance persistante à l’égard de la « communauté internationale » et du soi-disant « système judiciaire mondial ».

« Même si je ne fais pas confiance à la communauté internationale, j’avais une petite lueur d’espoir que le tribunal se prononcerait sur un cessez-le-feu à Gaza », a déclaré Ahmed al-Naffar, 54 ans, devant l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, dans le centre-ville. Deir el-Balah à Gaza, vendredi.

Il n’est pas seul.

« Le tribunal a donné un mois supplémentaire à Israël pour continuer à nous tuer, nous déplacer et nous affamer », a déclaré le journaliste Aseel Mousa, basé à Gaza. dit l’Œil du Moyen-Orient. “Israël [has] une opportunité de continuer à nous exterminer tout en nous fournissant des restes de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité dont nous avons besoin.

La déception généralisée est aggravée par l’hypocrisie flagrante et choquante de la CIJ.

Écrivant depuis Jérusalem-Est occupée, le poète palestinien Mohammed El-Kurd, posté ce tweet direct sur X : « Beaucoup de gens trouvent des excuses. La CIJ peut appeler et a toujours appelé à un cessez-le-feu. En 2022, il a exigé que « la Russie suspende immédiatement l’opération militaire qu’elle a commencée ». [in Ukraine.]’»

J’oscille entre ces deux perspectives disparates.

La récompense qu’Israël pourrait ou non recevoir à La Haye dans quelques mois ou années sera méritée et attendue depuis longtemps.

Mais l’impératif du moment ; l’impératif de mettre un terme aux souffrances et aux meurtres des Palestiniens est la nécessité la plus urgente.

L’optimiste en moi espère que la décision de la CIJ accélérera, d’une manière ou d’une autre, la fin – pour de bon – de la folie meurtrière et le retour rapide des Israéliens détenus par le Hamas dans leurs familles découragées.

Le pessimiste en moi soupçonne que rien ne changera bientôt sur le terrain à Gaza et en Cisjordanie occupée. Le massacre d’innocents continuera. Les enfants palestiniens, les personnes âgées et les infirmes succomberont à la faim et à la maladie alors que leurs familles se blottissent dans un océan de tentes fragiles et trempées par la pluie tandis qu’Israël transforme l’ensemble de Gaza en poussière et en souvenir.

Et, malgré les injonctions de la CIJ, une grande partie du monde permettra le siège gratuit et le carnage de Gaza par Israël aujourd’hui et demain comme il l’a fait hier.

Pourtant, les quelques désinvoltes qui rejettent la rebuffade cinglante de la CIJ à l’égard d’Israël comme étant symbolique ou hors de propos devraient prendre soigneusement note de la façon dont Tel Aviv et Washington ont accueilli la décision de la Cour.

Pour sa part, Israël a débité le vieux canard selon lequel la CIJ est une ruche de « préjugés antisémites ».

Quelle réponse peu sérieuse à un acte d’accusation grave.

Pendant ce temps, dans une tentative calculée et cynique de détourner l’attention des remarquables débats de La Haye, la Maison Blanche a annoncé la suspension de son aide relativement dérisoire à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), à la lumière des Allégations israéliennes selon lesquelles certains membres du personnel de l’organisation auraient été impliqués dans les attentats du 7 octobre.

Un timing pratique, n’est-ce pas ?

Le pari audacieux de l’Afrique du Sud à la CIJ pourrait déjà porter ses fruits avec l’annonce qu’un accord de principe est sur le point de libérer les captifs israéliens en échange d’un cessez-le-feu temporaire.



Alors, saluez profondément et bien méritée, Afrique du Sud.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.