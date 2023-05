La décision de Krunal de quitter le terrain appelée «tricherie». La réplique d’Ashwin Sharp

Marcus Stoinis a donné un coup de pouce aux Lucknow Super Giants dirigés par Krunal Pandya avec un 89 invaincu contre les Indiens de Mumbai lors d’un match IPL 2023 à Lucknow mardi. Alors que Stoinis jouait le marteau et les pinces, Pandya aussi avait l’air solide alors qu’il jouait le rôle d’ancre. Il battait 49 balles sur 42 à la fin du 16e quand on pouvait le voir boitiller. Avant le début de la suivante, il a quitté le terrain. Alors que les règles permettent à un frappeur d’être retiré, dans lequel un frappeur peut se déclarer à tout moment pendant ses manches, il y avait une confusion quant à savoir si Krunal Pandya a été retiré blessé ou retiré. Pandya est ensuite venu sur le terrain pour diriger l’équipe lors du bowling de LSG.

Même le fileur star indien R Ashwin a tweeté : « Retraité ? #LSGvsMI #KrunalPandya »

Le tweet a eu une réponse acerbe d’un utilisateur, disant: « Complètement triche »

À quoi, Ashwin a commenté: « Les règles vous permettent de le faire! Il n’y a pas de triche »

Les règles vous permettent de le faire ! Il n’y a pas de triche —Ashwin (@ashwinravi99) 16 mai 2023

Cependant, après le match, Krunal a déclaré qu’il avait pris sa retraite blessé. « J’avais des crampes, je me suis tiré un muscle », a déclaré le skipper du LSG après le match.

Marcus Stoinis a fait étalage de sa puissance brute sur le chemin d’un record en carrière de 89 pas dans l’IPL alors que les Super Giants de Lucknow se sont remis d’un mauvais départ pour poster 177 pour trois contre les Indiens de Mumbai sur un terrain difficile mardi. Stoinis a brisé sept six dans son effort belliqueux de 47 balles et a partagé un stand de 82 points avec le skipper Krunal Pandya (49 blessés à la retraite) après que LSG se soit retrouvé sous le choc à 35 pour trois au septième.

Comme cela a été le cas tout au long de la saison, les frappeurs ont eu du mal sur une surface à deux allures.

LSG a fait un appel douteux pour laisser de côté son meilleur run getter de la saison, Kyle Myers, et le mouvement n’a pas fonctionné. Le remplaçant au sommet, Deepak Hooda (5) a été défait par une balle plus lente de Jason Behrendorff La balle suivante du stimulateur du bras gauche a été inclinée et Prerak Mankad a eu une légère touche sur le chemin du gardien de guichet tout en essayant de courir vers le troisième homme.

La situation s’est aggravée pour LSG lorsque Quinton de Kock (16 sur 15) est tombé au septième pour laisser l’équipe locale sous le choc au septième.

De Kock est allé chercher un googly du rusé Piyush Chawla mais a fini par se faire prendre derrière.

Il incombait aux gros frappeurs Stoinis et Krunal de ressusciter les manches et ils l’ont fait avec une position ferme avant que ce dernier ne se blesse à la retraite après avoir été vu un peu mal à l’aise au 16e.

Après cela, tout a été Stoinis, qui a commencé ses manches avec des six énormes des spinners Hrithik Shokeen et Chawla dans des overs successifs.

Faire des coups était difficile dans les conditions qui prévalaient, mais Stoinis a utilisé sa force brute pour obtenir les limites et les six indispensables. LSG a remporté le match par cinq points.

Avec entrées PTI