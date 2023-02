La décision de Keir Starmer de m’interdire est une “attaque contre la démocratie”, déclare Corbyn

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Jeremy Corbyn a fustigé la décision de Sir Keir Starmer de lui interdire de se présenter comme candidat travailliste aux prochaines élections générales – la qualifiant d ‘«attaque flagrante» contre la démocratie.

L’ancien dirigeant travailliste, qui siège actuellement en tant que député indépendant, a frappé son successeur et a décrit cette décision comme une “distraction qui divise notre objectif primordial : vaincre le Parti conservateur”.

Cela survient après que Sir Keir a interdit sans équivoque à M. Corbyn de se présenter comme candidat travailliste aux prochaines élections générales lors d’un discours sur la répression de son parti contre l’antisémitisme mercredi matin.

Le dirigeant travailliste a également salué la décision de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme de lever le parti des mesures spéciales après qu’il lui ait été ordonné de prendre des mesures il y a deux ans pour ses échecs passés sur la question.

“Jeremy Corbyn ne se présentera pas aux travaillistes lors des prochaines élections générales en tant que candidat du Parti travailliste. Ce que j’ai dit à propos du changement du Parti travailliste, je voulais dire, et nous n’allons pas revenir en arrière », a déclaré Sir Keir.

Il a ajouté que le parti était “méconnaissable à partir de 2019” avant de délivrer un message aux gauchistes mécontents de sa démarche. « A eux, je dis en toute franchise : nous n’y retournerons jamais. Si vous ne l’aimez pas, personne ne vous oblige à rester.

Répondant à Sir Keir, M. Corbyn a déclaré: “Toute tentative de bloquer ma candidature est un déni de procédure régulière et devrait être combattue par quiconque croit en la valeur de la démocratie.”

Il a déclaré que le blocage de sa candidature enfreignait les droits démocratiques des membres du Parti travailliste dans la circonscription d’Islington North. “C’est à eux – et non aux chefs de parti – de décider qui devrait être leur candidat”, a déclaré M. Corbyn.

M. Corbyn, qui est député d’Islington North depuis 1983, siège en tant qu’indépendant depuis que Sir Keir lui a retiré le whip travailliste en octobre 2020 en raison de sa réponse à l’enquête sur l’antisémitisme de l’EHRC.

L’ancien chef a été réadmis au parti par un comité disciplinaire en tant que membre de base, mais s’est ensuite vu refuser le whip parlementaire après une intervention personnelle de Sir Keir.

Les détracteurs de M. Corbyn affirment que l’antisémitisme est devenu incontrôlable dans le parti sous sa direction, tandis que ses défenseurs affirment que le problème a été exagéré par les opposants travaillistes pour le saper politiquement.

L’ancien dirigeant de gauche n’a pas précisé dans son communiqué publié sur Twitter s’il se présenterait en tant qu’indépendant face à un candidat officiel travailliste.

“À un moment où le gouvernement supervise la pire crise du coût de la vie depuis une génération, c’est une distraction qui divise notre objectif primordial : vaincre le Parti conservateur aux prochaines élections générales”, a-t-il déclaré.

Jeremy Corbyn et Keir Starmer ensemble en 2019 (Reuters)

M. Corbyn a déclaré qu’il était toujours “fier de représenter le mouvement syndical au parlement”, ajoutant: “Je me concentre sur la défense des travailleurs sur la ligne de piquetage, les marginalisés et tous ceux qui s’inquiètent pour leur avenir. C’est ce que je vais continuer à faire. Je suggère que le Parti travailliste fasse de même.

Écrire pour L’indépendantla députée travailliste Dame Margaret Hodge a déclaré que Sir Keir avait « raison de confirmer » que M. Corbyn ne serait pas candidat pour le parti.

“Son refus obstiné d’accepter son rôle en permettant à l’antisémitisme de prospérer, et son affirmation selon laquelle ses opposants au sein du parti avaient exagéré le problème, signifie qu’il reste une partie du problème et non de la solution”, a-t-elle déclaré.

La députée travailliste Diane Abbott, l’une des plus anciennes alliées de M. Corbyn, a suggéré que son affrontement avec Sir Keir était inévitable à cause du Brexit, affirmant que l’ancien dirigeant de gauche “dans son cœur est un Brexiteer”.

Elle a dit au Agents de presse podcast: “Jeremy dans son cœur est un Brexiteer, et Keir Starmer à ce moment-là était passionnément pro-européen.”

Pressée de savoir si M. Corbyn voulait vraiment que la Grande-Bretagne quitte l’UE, elle a déclaré: «Oui, je connais Jeremy depuis longtemps. Il y voyait une conspiration de gens d’affaires, etc. Donc, c’était l’opinion courante à gauche dans les années 80. »

Elle a ajouté: “Mais Jeremy a toujours voulu unir le parti. Il savait que la plupart des membres du parti étaient pro-européens. Mais lui-même, je dirais, au fond, il était un Brexiter.