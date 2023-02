La décision de justice permet à Barcelone d’enregistrer le nouveau contrat de Gavi ; La Liga fait appel

Un tribunal espagnol a ordonné à LaLiga d’accepter le nouveau contrat de Gavi à Barcelone et son inscription dans l’équipe première.

La décision du tribunal a déclaré que le fait de ne pas inscrire Gavi dans la première équipe avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier mardi “impliquerait la libre arbitre du joueur et causerait donc des dommages graves et irréparables au Barça”.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

LaLiga a annoncé qu’elle ferait appel de la décision et qu’elle “n’est pas au courant du contenu de la principale action en justice”.

“Cette mesure provisoire a été adoptée sans que LaLiga ait eu l’occasion de présenter ses arguments”, la déclaration disait. “La Liga, bien sûr, respectera la mesure provisoire, mais en fera appel, considérant qu’il existe suffisamment de motifs factuels et juridiques pour que la Cour la retire.”

Le Barça a tweeté une photo de Gavi avec le maillot n°6 mardi – le même numéro porté par l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez lors de ses journées de jeu au Camp Nou.

Gavi, 18 ans, a signé un nouveau contrat avec le club catalan en septembre, prolongeant son séjour au Camp Nou jusqu’en 2026, mais ces conditions n’ont pas été enregistrées avec LaLiga et il reste techniquement un joueur de l’équipe de jeunes.

Le Barça a tenté d’enregistrer le contrat la semaine dernière, mais la Liga a refusé de le faire, le président de la ligue Javier Tebas expliquant lundi qu’en tant que contrat pluriannuel, ils n’avaient pas assez d’espace dans leur limite salariale pour le faire au-delà de cette saison.

“Le tribunal de commerce n°10 de Barcelone a rendu une décision acceptant l’adoption de la mesure provisoire inhabituelle consistant à” exhorter la Ligue espagnole de football (LFP) “à faire tout ce qui est nécessaire pour que Gavi puisse être enregistré en tant que premier- joueur d’équipe avant la clôture du mercato d’hiver”, a déclaré le Barça dans un communiqué mardi.

Gavi reste, techniquement, enregistré en tant que joueur de l’équipe de jeunes à Barcelone. Alex Caparros/Getty Images

“La décision reconnaît l’autorité de la LFP et considère qu’il existe un principe de légitimité dans la demande du Barça et que le fait de ne pas enregistrer le joueur avant la fin du mercato impliquerait la libre arbitre du joueur et causerait donc un préjudice grave et irréparable au Barça. .”

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a déclaré que la décision était “une excellente nouvelle” pour le club, mais qu’il n’avait jamais craint que Gavi, qui a déjà disputé 75 matches avec l’équipe senior, ne reparte pour rien.

Le nouveau contrat du défenseur Ronald Araujo, conclu en avril dernier, n’a pas encore été enregistré en Liga, bien que l’international uruguayen soit déjà inscrit en équipe première.

Pendant ce temps, le Barça continue de parcourir le marché pour les signatures de prêt avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Anthony Elanga, Sofyan Amrabat et Julian Araujo sont toutes des options et Xavi a confirmé qu’il pourrait y avoir des arrivées mardi, le défenseur Hector Bellerin devant rejoindre le Sporting CP après avoir “demandé à partir” à la recherche d’un football régulier.

“Nous sommes dans une situation où nous dépendons à nouveau beaucoup de la situation financière”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse. “Hector va partir et je tiens à le remercier car il a été un exemple et a toujours montré une bonne attitude.

“Alors maintenant, avec les départs de Gérard [Pique]Memphis [Depay] et Hector, je pense qu’une signature serait la bienvenue. Dans quel poste ? Nous ne savons pas. C’est un marché très difficile à travailler, mais nous sommes ouverts aux signatures.

“Nous ne signerons pas pour le plaisir de signer, cependant. Je suis satisfait de l’équipe que j’ai, mais si la bonne opportunité se présente, nous la saisirons. Sinon, j’ai confiance en l’équipe B et l’équipe de jeunes .”