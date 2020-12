L’ancien défenseur de Liverpool Connor Randall s’est senti « honteux » et « embarrassé » alors qu’il était accro à la mi-temps lors de sa dernière apparition pour le club.

Randall a passé 18 ans sur les livres des Reds après s’être joint à lui comme un enfant et a continué à faire huit apparitions seniors.

Son dernier match pour son club d’enfance a eu lieu en janvier 2017, lorsque Liverpool a glissé à une défaite 2-1 à domicile contre les Wolves de l’époque du championnat au quatrième tour de la FA Cup.

L’arrière droit Randall n’a duré que 45 minutes avant d’être remplacé par Philippe Coutinho avec les Reds menés 2-0 à l’intervalle.

Et le joueur de 25 ans – maintenant dans le comté de Ross – a rappelé le match avec éclat lors d’une interview avec le podcast Football Journeys.

«Je me souviens qu’il était clair comme le jour, je suis allé dans le vestiaire et je me suis fait enlever», a déclaré Randall. «Je suis juste resté sous la douche, je pense que le jeu était en cours dans les changements à la télé et j’avais honte.

«Je me sentais gêné, j’avais envie [I was] laisser tomber tout le monde et des choses comme ça. Tous mes potes qui venaient me regarder, quelques-uns de mes potes, ma famille, ils étaient à l’étage et évidemment toi [usually] allez leur parler et peu importe.

«Je me souviens d’être allé directement à la voiture. J’étais assise à l’arrière de la voiture, remontant mon capot et me cachant. Ce n’est pas que cela fasse une différence, mais à l’époque c’est ce que je ressentais.