La décision de Huddersfield de se séparer de Neil Warnock ne peut être jugée que rétrospectivement.

Avec une série documentaire centrée sur leur nouveau propriétaire américain déjà dans son troisième épisode et un nouveau directeur de la marque mondiale dont l’expérience réside dans le basket-ball et le hockey sur glace américains de haut niveau in situ, Huddersfield Town est clairement à la recherche d’une publicité outre-Atlantique. booster.

Pas tout à fait à égalité avec Wrexham, équipe de la Ligue 2, où la qualité de star de Ryan Reynolds et Rob McElhenney devrait cette saison porter le chiffre d’affaires annuel au-delà de la barre des 20 millions de livres sterling grâce à une série d’accords de parrainage lucratifs de premier ordre.

Mais Kevin M Nagle, également propriétaire du club américain de deuxième division basé en Californie, Sacramento Republic, voit l’intérêt d’essayer de briser le marché dans son pays après son rachat en juin dans le West Yorkshire.

Dans le cadre d’une stratégie visant à ramener Championship Huddersfield en Premier League dans trois ans, Nagle a fait une descente cet été dans la United Soccer League (la compétition en dessous de la MLS) pour trouver un nouveau directeur général (Jake Edwards) et un nouveau directeur sportif (Mark Cartwright). Tous deux ont passé leur carrière de joueur dans la Ligue de football, mais ont occupé des postes de direction au sein de la USL ces dernières années.

Avec une influence américaine si évidente dans les opérations du stade John Smith, le départ surprise cette semaine de Neil Warnock, peut-être le manager anglais le plus typique, pourrait être considéré comme un modèle. Ou ce serait le cas si le nouvel homme était parachuté de l’autre côté de l’Atlantique.

Au lieu de cela, un rendez-vous qu’Edwards a promis d’être fait d’ici la fin de la semaine est considéré comme étant un personnage familier avec le championnat.

Darren Moore, l’ancien manager de Sheffield Wednesday, a été fortement lié à un poste vacant créé par une séparation qui, selon Ronnie Jepson, l’assistant de longue date de Warnock, était en grande partie due au club.

« Nous faisons du chemin, mais on nous a dit de le faire », a déclaré Jepson à BBC Radio Leeds. « Je pensais que nous serions là – les gens disent en janvier, période de Noël – mais j’espérais jusqu’à la fin de la saison. »

Jepson a poursuivi en ajoutant qu’il pensait que deux ajouts supplémentaires en janvier pourraient faire de Town de véritables prétendants aux barrages. La responsabilité d’y parvenir incombe désormais au septième manager permanent de Huddersfield depuis son abandon de l’élite à l’été 2019.

Il existe une base solide sur laquelle bâtir. Lors du match nul 2-2 contre Stoke City qui a vu Warnock faire ses adieux, Huddersfield compte des joueurs décents – avec la signature estivale d’un million de livres sterling Ben Wiles qui attire l’attention au milieu de terrain aux côtés du buteur Jack Rudoni, qui s’est épanoui sous Warnock après avoir rejoint l’AFC Wimbledon dans un Accord de 800 000 £ il y a deux étés.

Michal Helik, un défenseur central de 28 ans qui a remporté le prix du joueur de l’année du club après avoir réussi une belle évasion pour esquiver la relégation en League One en mai, et l’international gallois Sorba Thomas possèdent également des pedigrees éprouvés à ce niveau, même si ce dernier était remplacé à la pause contre Stoke.

« Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne fassent pas pression pour le nouveau manager », déclare l’homme de 74 ans lorsqu’on l’interroge sur le poste qu’occupera son successeur. « C’est un bon club et un bon groupe de joueurs. »



Sorba Thomas (Jess Hornby/Getty Images)

Mais pourquoi maintenant, moins de deux mois après le début d’une nouvelle saison et trois semaines après la date limite des transferts ?

C’est une question que les fans de Huddersfield se posent depuis que des rumeurs ont commencé à circuler à la fin de la semaine dernière selon lesquelles Warnock était en route malgré la signature d’un contrat d’un an cet été.

En fin de compte, Huddersfield n’a jamais eu l’intention que l’accord soit honoré dans son intégralité. Au lieu de cela, Warnock prolongeant son séjour au-delà de la saison dernière a toujours été considéré comme un palliatif jusqu’à ce que Nagle, qui à l’époque attendait toujours l’approbation complète de l’EFL pour son rachat, puisse mettre les pieds sous la table.

En nommant un nouveau directeur général et un nouveau directeur sportif respectivement en juin et juillet, en faisant appel à l’ancien défenseur de Leeds United David Wetherall pour refondre l’académie et à un nouveau responsable du recrutement en la personne de Lee Maybury, l’homme d’affaires américain a estimé que l’infrastructure était désormais en place.

D’où la recherche du successeur de Warnock qui commence plus ou moins au moment où la saison débutait le premier week-end d’août. Ayant désormais trouvé son homme, Nagle sentit qu’il n’était plus nécessaire d’attendre.

La sélection par Sky Sports du week-end à Coventry City pour une diffusion télévisée en direct au Royaume-Uni, impliquant que le match soit reculé de deux jours à lundi soir, offre le répit nécessaire pour qu’un changement soit apporté.

Les partisans attendent de voir qui prendra définitivement les commandes avant de décider s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise décision.

Une attitude aussi prudente est compréhensible, comme pour la découverte de chaque pépite managériale, comme le vainqueur de la promotion en Premier League 2016-17 David Wagner ou Carlos Corberan, qui a mené le club à la troisième place et aux barrages de championnat l’année dernière. il y a eu une multitude de mauvais choix – Jan Siewert, Mark Fotheringham, Danny Schofield et al.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est que Warnock repart avec les remerciements d’une ville qui s’était résignée au football de troisième division cette saison lorsque le septuagénaire est venu à son secours il y a sept mois.

Cela ressortait clairement de la façon dont les supporters locaux ont pris la défense de leur futur ancien manager mercredi soir alors que quelque 1 600 voix de Stoke chantaient à l’unisson : « Vous êtes limogé le matin ».

« L’armée barmy de Neil Warnock », scandaient-ils encore et encore en l’honneur de l’homme qui a mené l’improbable évasion de la saison dernière.

Maintenant, alors que Warnock retourne chez lui à Cornwall pour attendre l’appel SOS sûrement inévitable au début de la nouvelle année d’un club qui se trouve dans une situation similaire, tous les regards seront tournés vers Nagle.

Chaque rendez-vous comporte un élément de risque. Mais, en abandonnant Warnock après avoir pris sept points lors de ses trois derniers matches, Huddersfield s’est exposé à des accusations d’avoir agi à la hâte.

Malgré tous les discours selon lesquels il s’agit d’une bonne équipe, il y a des trous. Warnock l’a publiquement reconnu lorsque la fenêtre de transfert s’est fermée avec seulement quatre nouveaux visages à bord et 18 joueurs seniors partis, dont Jordan Rhodes en prêt.

Il était particulièrement contrarié de ne pas avoir trouvé un attaquant pour rivaliser avec Danny Ward, laissant Kian Harratt, 21 ans, et Kyle Hudlin, 23 ans, comme remplaçants. Ceux-ci n’ont eu que cinq apparitions, toutes en dehors du banc, à eux deux sous les couleurs de Huddersfield avant le début de cette saison.

Garder cette équipe dans ou autour de la 16e place occupée par Huddersfield ce matin pourrait être une grande demande, surtout à en juger par la façon dont Stoke s’est créé 18 occasions lors d’une soirée où l’équipe d’Alex Neil aurait vraiment dû gagner de manière convaincante devant le manager de Sheffield United, Chris Wilder.

Warnock nous manquera à d’autres égards, notamment parce qu’il aurait pu pimenter le documentaire Up The Town qui, espère le club, pourra aider à construire une base de fans américaine, à la manière de Wrexham.

Certes, il a remporté l’or à la télévision dans le passé en autorisant les caméras à entrer dans le vestiaire, notamment lors de son premier passage en tant que manager de Huddersfield au milieu des années 1990. Qui peut l’oublier réprimandant le jeune attaquant Andy Booth pour son rôle dans l’octroi du premier but d’un match lors d’une diatribe à la mi-temps avec la phrase mémorable, quoique plutôt absurde, « Et tu étais en putain de Lettonie… » ?

Imaginez simplement ce que Domenic Notarfrancesco, ancien chef de la vente au détail des San Antonio Spurs de la NBA et des Predators de Nashville de la LNH, aurait pu faire avec quelqu’un comme Warnock dans ce rôle nouvellement créé de directeur de la marque mondiale.

Dans l’état actuel des choses, une émission qui est également conçue pour présenter l’homme d’affaires autodidacte Nagle aux fans de Huddersfield doit espérer que le nouveau manager pourra apporter non seulement du charisme à l’écran mais, plus important encore, des résultats positifs les jours de match. Ce qui se passe sur le terrain, c’est la manière dont les événements de ces derniers jours seront finalement jugés.

Les fans de Huddersfield n’ont pas besoin de chercher plus loin que les frontières de leur comté d’origine pour trouver des exemples de clubs qui ont vécu en regrettant d’avoir apporté un changement de direction qu’un propriétaire considérait comme étant pour le bien à long terme, mais qui s’est avéré tout sauf le cas.



Stuart McCall (Harry Trump/Getty Images)

En février 2018, Bradford City a limogé Stuart McCall alors qu’il se trouvait dans les barrages de la League One. Un peu moins de 15 mois – et cinq managers – plus tard, ils ont été relégués dans la division du sous-sol du football anglais, les supporters rejetant toute la faute sur la porte de la salle de conférence, et en particulier sur le copropriétaire Edin Rahic.

Le fait que Sheffield United ait renoncé aux services de Warnock à l’été 2007, après avoir quitté la Premier League, est également revenu les hanter. Le successeur Bryan Robson a lamentablement échoué et n’a pas terminé sa première saison, et lorsque Warnock revenait dans l’élite avec style quatre ans plus tard en tant que manager vainqueur du titre de champion des Queens Park Rangers, United dépoussiérait les guides de la League One après un nouvelle relégation.

De même, bien sûr, il existe des exemples où un changement dans l’abri qui semblait prématuré aux supporters à l’époque fonctionne à merveille.

L’arrivée d’un Mauricio Pochettino alors inconnu à Southampton en janvier 2013 après que Nigel Adkins ait remporté des promotions consécutives en 2010-11 et 2011-12 en est un exemple. Il en va de même pour la façon dont le retrait de Chris Hughton à Brighton & Hove Albion à l’été 2019 a ouvert la voie au remplaçant Graham Potter pour faire avancer le club de son statut de candidat annuel à la relégation de haut niveau et, finalement, assurer ses débuts cette saison en Football européen sous son successeur Roberto De Zerbi.

Seul le temps nous dira si Huddersfield suivra de plus près les exemples de ses deux voisins du Yorkshire ou du duo de la côte sud.

Mais se passer d’une paire de mains aussi sûre après seulement sept matchs dans une saison semble certainement être un gros risque alors que tant de membres clés du club sont encore en train de s’habituer à leur environnement.

(Photo du haut : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)