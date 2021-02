La décision de Hong Kong de réviser les craintes des fans de RTHK face à la répression des médias

Le rapport a été publié quelques heures après que le gouvernement eut annoncé que le chef du radiodiffuseur public quitterait son poste six mois plus tôt. Son remplaçant est un fonctionnaire extérieur au service de radiodiffusion sans expérience en journalisme.

Le gouvernement a publié un rapport de 157 pages accusant Radio Television Hong Kong, un média qui a souvent critiqué les fonctionnaires, de manquer de transparence et d’objectivité.

HONG KONG – Le gouvernement de Hong Kong a appelé vendredi le radiodiffuseur public de la ville à être plus étroitement supervisé par des conseillers nommés par le gouvernement, dans ce que les militants pro-démocratie considèrent comme la dernière initiative des autorités pour limiter la liberté de la presse.

Ces programmes ont fait du RTHK une cible de choix pour les personnalités pro-gouvernementales, en particulier au cours de l’année écoulée, car Pékin a appliqué une loi de sécurité de grande envergure pour étouffer les manifestations et intimider les critiques.

Pendant et après les énormes manifestations antigouvernementales de 2019, le diffuseur enquêté sur l’inaction de la police lors d’une attaque de foule contre des manifestants pro-démocratie, et ses journalistes ont grillé les hauts responsables du gouvernement.

Trois mois plus tard, la police a arrêté Choy Yuk-ling, un producteur primé de RTHK qui avait réalisé le documentaire sur l’attaque de la foule.

Le rapport a qualifié les processus éditoriaux de RTHK de «sérieusement inadéquats» et a déclaré qu’il n’y avait pas de mécanisme clair pour garantir «un traitement approprié des questions sensibles / controversées». Il a également accusé RTHK de n’avoir «aucune assurance» que les plaintes du public faisaient l’objet d’une enquête impartiale.

Un législateur éminent de l’establishment a suggéré que RTHK soit intégré au département des relations publiques du gouvernement. Les personnalités pro-Pékin ont déposé des milliers de plaintes contre la station et organisé des manifestations devant ses bureaux.

Le rapport indique que RTHK devrait conserver des enregistrements écrits de la façon dont les décisions de couverture sont prises, cultiver une relation plus solide avec le conseil consultatif et veiller à ce que le rédacteur en chef joue un rôle plus actif dans l’élaboration de la couverture.