La décision de Greg Abbott de transporter des migrants par autobus à Los Angeles condamnée comme une « cascade méprisable »

La décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, d’emmener les migrants par bus à Los Angeles cette semaine a été décriée comme une « cascade méprisable », alors que des avocats en Californie ont rapporté que le groupe n’avait pas reçu de nourriture pendant le voyage de 23 heures.

Mercredi, 42 migrants, dont 15 jeunes et trois bébés, sont arrivés à la gare Union au centre-ville de LA, a déclaré Jorge-Mario Cabrera, directeur des communications de la Coalition for Humane Immigrant Rights-Los Angeles (Chirla), qui a rencontré le groupe lorsqu’ils arrivé. Les voyageurs à qui il a parlé venaient du Venezuela, du Honduras, du Guatemala et d’Haïti, et un venait de Chine, a-t-il dit, ajoutant que certains lui avaient dit qu’ils étaient dans le bus depuis près d’une journée sans nourriture ni boisson.

Abbott a tweeté qu’il s’agissait du « premier bus de migrants » arrivant à Los Angeles, affirmant que les villes frontalières du Texas « restent envahies et submergées parce que Biden refuse de sécuriser la frontière ». Récent rapportscependant, ont constaté que le nombre de migrants traversant la frontière américano-mexicaine est à son niveaux les plus bas depuis le début de la présidence de Joe Biden. Abbott a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux pour son programme de bus au cours de la dernière année, qui aurait envoyé des dizaines de milliers de migrants aux villes dirigées par les démocrates, notamment New York, Chicago, Philadelphie et Washington.

Des groupes de défense des droits des immigrés ont déclaré que cette pratique pouvait être abusive et cruelle, notant l’année dernière qu’un bus envoyé par Abbott à Philadelphie transportait une fille de 10 ans qui devait être hospitalisé pour déshydratation et une forte fièvre. Le mois dernier, le gouverneur a envoyé des bus à la résidence du vice-président Kamala Harris à Washington.

« Il est odieux qu’un élu américain utilise des êtres humains comme des pions dans ses jeux politiques bon marché », a déclaré la maire de LA, Karen Bass, dans un communiqué, ajoutant qu’après avoir pris ses fonctions l’année dernière, elle avait demandé aux agences municipales de planifier des scénarios possibles dans lequel LA « était le destinataire d’une cascade ignoble que les gouverneurs républicains affectionnent tant ».

« Cela ne nous a pas pris au dépourvu et ne nous intimidera pas non plus. Maintenant, il est temps d’exécuter notre plan. Notre gestion des urgences, la police, les pompiers et d’autres services ont pu être informés de l’arrivée pendant que le bus était en route et étaient déjà mobilisés avec des partenaires à but non lucratif avant l’arrivée du bus », a-t-elle déclaré.

Les défenseurs de l’immigration s’adressent aux journalistes mercredi. Photographie : Damian Dovarganes/AP

Les défenseurs de Los Angeles ont transporté le groupe dans une église voisine où ils ont été connectés aux services et, lorsque cela était possible, mis en contact avec membres de la famille. Certains ont depuis été transférés à San Diego ou dans le nord de la Californie, et tous ceux qui restaient à Los Angeles trouvaient refuge, a déclaré Cabrera. Il a dit que le groupe semblait épuisé mais que les enfants jouaient les uns avec les autres et étaient bien pris en charge : « Le gouverneur [of Texas] devra vérifier son cœur et sa conscience. Ce que nous ferons, c’est traiter les migrants comme les êtres humains qu’ils sont, avec dignité et respect. Ces personnes cherchent refuge, et c’est le moins que nous puissions faire.

Au moins un migrant a déclaré à Cabrera qu’il avait une date d’audience prévue à New York, soulevant des inquiétudes quant à savoir si la Californie était une destination appropriée pour tout le monde dans le bus. « Il a dit : ‘Est-ce que New York est proche ?' » Les migrants ont été autorisés à entrer aux États-Unis, en raison de la découverte de craintes crédibles, mais n’ont pas encore obtenu l’asile, ce qui sera un long processus : « Cela être une bataille difficile pour beaucoup de ces gens qui sont extrêmement traumatisés. Nous ne pouvons donc pas ajouter à leur traumatisme en agissant de manière déraisonnable et lâche.

Tiffany Burrow, directrice des opérations de la Val Verde Border Humanitarian Coalition, basée au Texas, a déclaré que son groupe aidait à coordonner le transport des migrants arrivant par la frontière américano-mexicaine. et avait contacté à l’avance des avocats à Los Angeles au sujet de l’arrivée du bus, mais n’était pas impliqué dans les opérations de ce bus. La division de gestion des urgences du Texas coordonne généralement ce type de voyage, a-t-elle déclaré.

Burrow a déclaré que s’il peut être avantageux d’offrir un transport gratuit qui permet aux migrants de sortir des villes éloignées et de les rapprocher de leurs destinations finales, « lorsque la politique s’en mêle, c’est moins utile et c’est plus difficile ». Elle a ajouté: « Il est important d’évaluer si cela aide vraiment vraiment les migrants ou non, et la grande question ici est de savoir si la Californie était vraiment la destination finale de ces gens? »

Les porte-parole d’Abbott et de la division des urgences du Texas n’ont pas répondu aux demandes de renseignements.

Shiu-Ming Cheer, la co-directrice exécutive par intérim du California Immigrant Policy Center, qui a récemment fait pression pour que Los Angeles adopte une politique de ville sanctuaire, a salué la manière dont la ville gère les migrants : « Los Angeles a télégraphié son ferme soutien aux migrants et été à l’avant-garde pour s’assurer que les migrants qui arrivent ici, et les personnes qui sont ici depuis des décennies en tant qu’immigrants, soient vraiment traités avec compassion et puissent recevoir des services.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain candidat à la présidence, a également fait face à un contrecoup pour avoir envoyé des migrants dans les régions démocrates. Un shérif a récemment recommandé des poursuites pénales pour un vol qu’il a envoyé au Massachusetts, affirmant que les migrants avaient été « attirés sous de faux prétextes ». Plus tôt ce mois-ci, il a transporté des demandeurs d’asile à Sacramento, la capitale de la Californie, incitant le procureur général de l’État à menacer que des responsables de la Floride pourraient être coupables d’« enlèvement sanctionné par l’État ».