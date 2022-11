La décision de Disney de remplacer Chapek par Iger fait mal paraître tout le monde

La Disney La décision du conseil d’administration de remplacer Bob Chapek par Bob Iger en tant que PDG pourrait être la bonne pour l’avenir de l’entreprise. Mais le processus pour arriver à ce choix rend toutes les personnes impliquées moins que stellaires.

Aucun changement soudain de PDG n’est facile, mais les détails qui ont conduit Iger à remplacer son successeur trié sur le volet sont remplis de faux pas, de tromperies et de maladresses.

Le conseil d’administration de Disney a prolongé le contrat de Chapek de trois ans supplémentaires le 28 juin.

“Disney a été durement touché par la pandémie, mais avec Bob à la barre, nos entreprises – des parcs au streaming – ont non seulement résisté à la tempête, mais ont émergé en position de force”, a écrit la présidente de Disney, Susan Arnold, dans un communiqué à le temps. “En cette période importante de croissance et de transformation, le conseil d’administration s’engage à maintenir Disney sur la voie du succès sur laquelle il se trouve aujourd’hui, et le leadership de Bob est essentiel pour atteindre cet objectif. Bob est le bon leader au bon moment pour The Walt Disney Company , et le conseil d’administration lui fait pleinement confiance, ainsi qu’à son équipe de direction. »