La décision de débat de Donald Trump : est-ce vraiment important ?

Maintenant que Donald Trump ne sera pas présent au débat de mercredi à Milwaukee, les couteaux sont sortis.

« C’est un lâche », a déclaré cette semaine le candidat républicain à la présidence, Chris Christie. « Il n’y a pas d’autre conclusion à tirer. Il a à la fois peur de moi et défend son bilan. »

Dans le monde Trump, cependant, c’est le contraire. Il dit que son bilan parle de lui-même, tout comme les chiffres. Non seulement l’ancien président est en tête de la course, mais il affiche également de meilleurs chiffres qu’en 2020 et ce, après avoir été inculpé à quatre reprises. Un nouveau sondage CBS donne à Trump un score de 62 pour cent. Ron DeSantis est le plus proche avec 16 pour cent, soit plus de 40 points de retard. Le point de vue de Trump reste le même : pourquoi s’embêter ?

« J’aime débattre, cela ne me dérange pas du tout », a déclaré Trump à Bret Baier de Fox News en mars. « Mais quand vous avez 40 points d’avance… pourquoi les laisserais-je (ses rivaux républicains) me tirer dessus. »

Angie Wong, chroniqueuse politique conservatrice, y voit la bonne stratégie. « Je pense que c’est exactement le bon calcul à faire pour Donald Trump », a déclaré Wong à CBN News. « Je pense qu’il ne veut pas passer deux heures sur scène à parler des procès Trump, qui seront évoqués, ou à se défendre contre Chris Christie, Ron DeSantis et tous les autres. »

C’est là qu’intervient l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson. Lui et Trump prévoient de publier leur entretien en tête-à-tête en prévision du débat de mercredi.

Une autre raison derrière l’absence de Trump est que Fox News l’héberge. L’ancien président s’est constamment plaint de la couverture médiatique passée du réseau, déclarant sur les réseaux sociaux : « Ils montrent délibérément les pires photos de moi, en particulier la grande « orange » avec mon menton tiré en arrière ».

Un débat sans Trump signifie que les audiences devraient baisser, compte tenu de son penchant pour les moments mémorables.

Trump ne serait pas le premier favori à sauter un débat. Ronald Reagan l’a fait dans l’Iowa en 1980, principalement parce qu’il menait de loin. Cela s’est avéré être une mauvaise décision car il a perdu l’Iowa face à George HW Bush. Bien sûr, nous savons qu’au final, tout s’est bien passé pour Reagan alors qu’il accédait à l’investiture et à la présidence du GOP. Donald Trump espère que cette fois-ci, la fin sera la même pour lui.

Contrairement à Trump, Reagan ne faisait l’objet d’aucune inculpation. Le lendemain du débat, Trump comparaîtra à la prison du comté de Fulton à Atlanta pour être jugé et libéré moyennant une caution de 200 000 $.