La décision de Colston Loveland de jouer au Michigan l’a conduit au succès en tant qu’ailier rapproché

Colston Loveland était une star d’une petite ville du sud de l’Idaho, perfectionnant ses passes loin des empires du football universitaire majeur, lorsqu’il a vécu le moment décisif à mi-chemin de sa carrière de préparation.

« J’étais un peu trop gros pour être receveur », a déclaré Loveland, « alors lors de ma première année, j’ai commencé à mettre la main dans la terre et à jouer plus serré. »

Son profil n’a fait que grandir à partir de là. Les grands recruteurs ont commencé à affluer vers Gooding High School. Lorsqu’il s’est engagé dans le Michigan, il a été le joueur de l’année de l’Idaho avec 10 offres provenant de programmes de conférence de puissance – y compris l’Alabama et LSU – en tant qu’espoir national consensuel parmi les 10 meilleurs à son poste.

Loveland a choisi les Wolverines pour l’attrait de jouer pour l’entraîneur-chef Jim Harbaugh dans une équipe qui a participé aux deux dernières séries éliminatoires du football universitaire. Il a été frappé par la bonne ambiance autour du programme lors de sa visite officielle sur le campus. Il s’est lié avec l’entraîneur adjoint Grant Newsome, qui est désormais en charge des bouts serrés.

Il y avait également un autre facteur dans sa décision de jouer à près de 3 000 kilomètres de chez lui, dans un stade pouvant accueillir près de 30 fois plus de personnes que la population de sa ville natale.

« Le Michigan et l’Iowa, ce sont les deux écoles qui me viennent à l’esprit quand je pense aux bouts serrés », a déclaré Loveland, étudiant en deuxième année, la semaine dernière. « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au Big Ten. »

Aucune conférence n’a un tel historique dans la production d’hybrides bloqueurs-récepteurs. L’Iowa est à égalité parmi les anciens élèves les plus serrés sur les listes du week-end d’ouverture de la NFL cette année, égalant la Géorgie, Notre Dame et Stanford avec cinq chacun.

Les Hawkeyes n’ont jamais été aussi mérités pour le titre de « Tight End U » qu’en 2019, lorsque TJ Hockenson et Noah Fant ont été repêchés au premier tour. George Kittle (2017) et Sam LaPorta (2023) étaient également des choix récents produits par les Hawkeyes, occupant désormais des rôles clés pour leurs équipes professionnelles.

L’Iowa, avec cinq choix au repêchage au cours des 10 dernières années et quatre sélections parmi les 100 premiers, est en tête du Big Ten, Penn State, Michigan et Ohio State ont chacun eu quatre bouts serrés repêchés entre 2014 et 2023. Penn State avait trois choix parmi les 100 premiers, et le Michigan et l’Ohio State en avaient deux chacun.

Il y a eu 34 bouts serrés repris au cours des deux derniers repêchages de la NFL. Le Big Ten en avait le plus avec neuf, suivi du Pac-12 avec cinq.

Au cours des 10 derniers repêchages, le Big Ten avait 28 des 143 bouts serrés sélectionnés pour battre la SEC (26), l’ACC (20), le Pac-12 (17) et le Big 12 (huit). Notre-Dame en avait sept.

Il y a eu 52 bouts serrés parmi les 100 meilleurs choix de 2014 à 2023, menés par le Big Ten avec 13. La SEC (10), le Pac-12 (huit), l’ACC (cinq) et le Big 12 (deux) ont suivi en ligne. . Notre-Dame en avait quatre.

Oui, Loveland a choisi le bon endroit. Les Wolverines sont classés deuxièmes dans le Top 25 de l’Associated Press, après une victoire de 31-7 contre Rutgers samedi lorsque Loveland a atteint des sommets en carrière avec cinq attrapés pour 75 verges.

« Il est vraiment génial. Un athlète bizarre », a déclaré Harbaugh. « Je pense que ce chat est sorti du sac. »

Loveland aura encore beaucoup de compagnie cet automne lors de la conférence.

Erick All (Iowa), Corey Dyches (Maryland), Thomas Fidone II (Nebraska), Max Klare (Purdue), Johnny Langan (Rutgers), Brevyn Spann-Ford (Minnesota) et Cade Stover (Ohio State) rejoignent tous Loveland en tant que Big Dix ailiers rapprochés qui ont représenté plus de 15 % des attrapés de leur équipe, selon les données de Sportradar. Les Hawkeyes ont perdu Luke Lachey à cause d’une blessure à la cheville qui mettra probablement fin à la saison, mais fidèles à leur habitude, ils avaient le capable All, un transfert du Michigan, vers qui se tourner.

« Quand vous avez un véritable ailier rapproché qui peut bloquer et gérer très bien les itinéraires », a déclaré Loveland, « c’est vraiment un problème pour les défenses, vraiment. »

La plupart des équipes du Big Ten aiment employer des packages de personnel « 12 » ou « 13 » pour renforcer leur jeu au sol, ce qui signifie soit un porteur de ballon et deux bouts serrés, soit un porteur de ballon et trois bouts serrés.

Le moins glamour des postes de compétence et le plus glorifié des rôles de blocage, le chemin pour devenir un ailier rapproché a généralement plusieurs origines différentes.

« J’étais surtout receveur au lycée », a déclaré Fidone. « Honnêtement, j’adore bloquer. En fait, c’est amusant pour moi. Je fais tout ce que je fais avec beaucoup de fierté. »

Tucker Ashcraft, étudiant de première année du Wisconsin, a déclaré : « Je n’étais pas assez rapide pour être receveur ou quoi que ce soit, donc mon travail était donc le poste serré. »

Quant à son coéquipier Hayden Rucci ?

« Dans le football des jeunes, j’ai commencé en tant que ligne O. J’ai été un petit arrière. J’ai donc décidé de les combiner et de jouer en tant qu’ailier rapproché », a déclaré Rucci. « J’ai toujours eu une bonne taille et une bonne vitesse, et j’étais en quelque sorte un bloqueur naturel. »

Ashcraft et Rucci ont déclaré sans équivoque qu’ils avaient choisi les Badgers en raison de leur histoire – et celle des Big Ten – de production d’extrémités serrées de calibre professionnel.

Spann-Ford, le seul ailier rapproché du tableau d’honneur de pré-saison de 10 joueurs de la conférence, a connu un démarrage lent à sa sixième année avec les Gophers. Un autre joueur tardif à ce poste dont l’expérience au lycée n’incluait pas le blocage d’une position à trois points, Spann-Ford a réussi 11 attrapés pour 63 verges en quatre matchs. Les défenses adverses ont été « beaucoup plus conscientes de lui » cette saison, a déclaré l’entraîneur PJ Fleck.

« Vous ne voyez pas de gens avec des yeux dans le champ arrière et le laissant se glisser derrière eux », a déclaré Fleck lundi après une réunion avec Spann-Ford à propos de sa performance. « Il a mérité le droit d’attirer beaucoup plus d’attention. Ce que nous ce que nous devons faire, c’est continuer à le libérer. »

