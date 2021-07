La décision de Chicago de fournir des préservatifs gratuits aux élèves de classe 5 suscite un débat

Les écoles publiques de la région de Chicago sont actuellement fermées en raison de l’épidémie de Covid-19. Les écoles ouvriront enfin à l’automne et les élèves auront une surprise qui les attend. Il s’agira de produits de menstruation et de préservatifs. Bien sûr, les écoles seront également approvisionnées en désinfectants, masques faciaux, lingettes, thermomètres, des choses qui sont devenues indispensables à l’époque de Covid-19.

En vertu de la nouvelle politique des écoles publiques de Chicago, les classes de cinquième niveau et plus devront mettre en œuvre un programme de disponibilité de préservatifs, en vue d’éduquer les enfants tout en les protégeant des grossesses non désirées et des maladies graves telles que le VIH/SIDA.

L’idée de la politique maintenant mise en œuvre était en gestation depuis des années et, bien qu’elle ait suscité une certaine controverse, les législateurs estiment qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction. « Les jeunes ont le droit à des informations précises et claires pour prendre des décisions saines », a déclaré Kenneth Fox, médecin du SPC et pédiatre depuis 30 ans, au Chicago Sun-Times.

Fox a poursuivi en disant que la prévention des « mauvaises choses » est la clé de la circulation des contraceptifs. Il a dit que si les étudiants en ont besoin, ils sont facilement disponibles.

Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples. De tels mouvements se heurtent le plus souvent à la controverse. Jusqu’à présent, la politique a été que les directeurs d’école décident de ces questions liées à la santé et à l’éducation sexuelles. Cela change avec les nouvelles règles de cet automne.

Beaucoup ont réagi à la nouvelle sur les réseaux sociaux et, comme toujours, les avis étaient partagés.

Je suis tout à fait pour une éducation sexuelle réaliste dans les écoles publiques, mais les élèves de cinquième année ont 10 et 11 ans. Qu’est-ce qui est enseigné ? — Kylee Alexander (@KyleeAlexander_) 6 juillet 2021

Cool, bonne nouvelle ! — Luke Straube (@LukeStraube) 6 juillet 2021

Je vois de plus en plus de familles décider de faire l’école à la maison à cause de bêtises comme celle-ci ! — Jamie Mendoza (@earthbookworm) 11 juillet 2021

Excellent !— Dr Brenna #CopsOutCPS (@BrennaDemands) 7 juillet 2021

Donner des préservatifs en 5e est ridicule. — Kim Barber (@Kimbarb72957870) 10 juillet 2021

Le point de départ pour les écoles primaires sera de 250 préservatifs, tandis que les écoles secondaires, qui les rendent déjà disponibles, en recevront 1000. Il n’y aura aucun frais applicable, ce qui encouragera plus d’élèves à en acquérir. Lorsqu’une école est épuisée, on demandera aux directeurs d’en demander plus.

Les directeurs recevront des conseils sur la façon de les stocker et de faire fonctionner le programme. Des préservatifs seront mis à la disposition des étudiants dans une zone accessible, mais pas trop à l’air libre afin que les étudiants aient au moins une certaine intimité.

