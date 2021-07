La décision de Chelsea pour Romelu Lukaku repoussée par l’attaquant de l’Inter

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Lukaku n’est pas intéressé par le retour en Premier League

Romelu Lukaku a snobé un retour à Chelsea, selon Gazzetta dello Sport.

2 Liés

Les Blues seraient à la recherche d’un attaquant et ont appelé leur ancien leader pour un éventuel transfert de l’Internazionale à Londres. Cela a suivi le club qui n’a pas réussi à faire plus de terrain dans sa poursuite du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Malgré une offre plus importante que son contrat actuel, le joueur de 28 ans a refusé la possibilité de retourner à Stamford Bridge, indique le rapport.

Les détails suggèrent qu’une offre de 10 millions d’euros par an de salaire a été faite pour attirer l’international belge aux côtés de Thomas Tuchel. En comparaison, son contrat actuel vaudrait 7,5 millions d’euros par an plus les bonus.

Lukaku a déclaré son désir de rester à Milan auparavant et le refus d’un accord amélioré le cimente davantage. Le rapport affirme que l’attaquant est beaucoup plus heureux en Serie A et n’a aucune envie de revenir en Premier League après son passage décevant pour Manchester United.

L’Inter voudrait actuellement des frais de 100 millions d’euros pour Lukaku et malgré un besoin de lever des fonds, l’attaquant est considéré comme une pièce indispensable du puzzle du club italien. Le Nerazzurri ont déjà tenté de déplacer certains joueurs, le principal étant Achraf Hakimi au PSG pour environ 60 millions d’euros.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

PAPIER COMMERCE

– Chelsea serait disposé à réduire sa valorisation de Tammy Abraham pour tenter de le déplacer cet été. Le soleil rapporte que le joueur de 23 ans était évalué à environ 40 millions de livres sterling, mais que les clubs ne souhaitant pas payer de tels frais, le club londonien pourrait être contraint de le réduire d’au moins 5 millions de livres sterling.

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

– Le Borussia Dortmund et l’Atalanta sont intéressés par un transfert de défenseur Merih Demiral, selon Tuttosport. Le joueur de 23 ans serait en disgrâce à la Juventus et avec le club cherchant à collecter des fonds, Demiral serait celui qu’ils pourraient passer à autre chose. L’international turc est évalué à 30 millions d’euros par le club de Serie A, un montant qui pourrait être égalé par Dortmund et Atalanta en raison de leur activité de transfert sortant.

– Le Real Madrid a un chiffre en tête pour Isco alors qu’ils cherchent à le déplacer cet été, selon Calciomercato. Le meneur de jeu a été lié à un passage à l’AC Milan avec Los Blancos aurait voulu des honoraires pour le milieu de terrain offensif de 20 millions d’euros. Il ne lui reste qu’un an de contrat et le nouveau patron Carlo Ancelotti espère lever des fonds ainsi que tirer profit du joueur plutôt que de le perdre gratuitement.

– Conor Gallagher devrait rejoindre Crystal Palace en prêt après avoir refusé d’autres offres de Premier League, rapporte le Courrier quotidien. Le joueur de 21 ans a passé la saison dernière en prêt à West Bromwich Albion pour sa première expérience du football de haut niveau. Le milieu de terrain fait partie des nombreux joueurs qui rejoignent Palace cet été alors que le nouveau patron Patrick Viera cherche à reconstruire l’équipe.

– Dans une tournure improbable de la fenêtre de transfert, Liverpool s’est vu offrir les services de Paul Pogba par son agent Mino Raiola, dit Le10sport. Jurgen Klopp serait intéressé par un nouvel ajout au milieu de terrain après la perte de Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain, avec Pogba de Manchester United présenté au manager allemand. Pogba, 28 ans, n’a plus qu’un an sur son contrat à Old Trafford et des informations l’ont lié à un éventuel déménagement cet été alors que United tente d’éviter de le perdre lors d’un transfert gratuit.