La décision de Chelsea pour Erling Haaland implique de l’argent, Tammy Abraham

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Chelsea complot pour Haaland

Chelsea poursuit l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland se réchauffe avec le club prêt à offrir Tammy Abraham dans le cadre d’un accord pour amener l’attaquant norvégien à Stamford Bridge.

2 Liés

C’est selon Le miroir, qui écrit que les Bleus évaluent Abraham à environ 50 millions de livres sterling, ce qui verrait une offre de 100 millions de livres sterling, plus Abraham, lancée vers Dortmund cette semaine.

On pense que la Bundesliga considère l’évaluation d’Abraham par Chelsea comme excessive, et elle hésiterait à laisser Haaland poursuivre Jadon Sancho a terminé son déménagement à Manchester United plus tôt ce mois-ci.

Abraham, 23 ans, a marqué six buts en Premier League en 22 matches la saison dernière et a été exclu de l’équipe après avoir échoué à impressionner Thomas Tuchel. Alors qu’Aston Villa et West Ham seraient désireux d’obtenir la signature de l’attaquant, Chelsea devrait tenir le coup jusqu’à ce que Dortmund prenne une décision finale sur leur star évaluée à 150 millions de livres sterling.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER COMMERCE

– L’AC Milan est sur le point d’offrir Franck Kessie un nouveau contrat au milieu de l’intérêt de la Premier League, dit Fabrice Romano. Le milieu de terrain a été lié à un certain nombre de clubs, dont Arsenal et la Juventus, mais on pense que le club considère le milieu de terrain défensif ivoirien comme un élément clé de l’équipe, le directeur Paolo Maldini déclarant « qu’il fait partie de notre avenir », en parlant du statut du jeune de 24 ans.

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

– celui de Paulo Dybala Les représentants rencontreront la Juventus alors que le club cherche à résoudre la situation contractuelle de l’attaquant. Calciomercato écrit que Massimiliano Allegri voit la star de Serie A dans le cadre du projet pour la saison prochaine. Et malgré les suggestions selon lesquelles un nouveau contrat pour Cristiano Ronaldo pourrait laisser Dybala dans le noir, les rapports indiquent maintenant que le joueur de 27 ans pourrait rester à Turin alors que le club prépare une tentative pour récupérer le titre de l’Internazionale.

– Liverpool a refusé l’opportunité de signer Ozan Kabak de Schalke 04 pour un montant de 8,5 millions de livres sterling. But dit que le club allemand cherche désespérément à se débarrasser du défenseur central alors qu’il se prépare à vivre en deuxième division. Kabak a passé la saison dernière en prêt à Liverpool et malgré de bonnes performances, l’équipe de Jurgen Klopp a signé un défenseur central Ibrahima Konaté du RB Leipzig.

– L’AC Milan a refusé une approche de 40 millions d’euros du Paris Saint-Germain pour l’arrière gauche Théo Hernandez. C’est selon Tuttosport, qui précise que Milan ne souhaite pas se séparer du défenseur cet été. Le Français a marqué huit buts et aidé sept buts en 42 apparitions la saison dernière pour Milan dans toutes les compétitions.

– Sassuolo souhaite recruter les joueurs de Liverpool Marko Grujic cet été, écrit Gianluca Di Marzio. Le club italien aurait déjà été en contact avec l’équipe de Premier League au sujet du transfert du milieu de terrain en remplacement de Manuel Locatelli. Grujic a signé pour Liverpool en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade en 2016, mais n’a pas réussi à se tailler une place dans la première équipe. Le milieu de terrain serbe a passé la saison dernière en prêt au FC Porto.

– Le télégraphe rapporte que Newcastle United est sur le point de conclure un accord pour le J d’Arsenaloe Willock. Mikel Arteta a affirmé que le milieu de terrain faisait partie des plans pour la saison prochaine, mais les rapports indiquent que le joueur de 21 ans serait désireux de faire un retour à Tyneside après un prêt réussi la saison dernière. celui de Chelsea Conor Callagher est également répandu pour être sur le radar de Steve Bruce. Le milieu de terrain de 21 ans a passé la saison dernière en prêt à West Bromwich Albion, commençant 28 fois en Premier League.