La décision de Chelsea de limoger Mauricio Pochettino vient peut-être d’être facilitée | Football | sport

Mauricio Pochettino vient peut-être de recevoir une bouée de sauvetage à Chelsea

On s’attend généralement à ce que Tuchel quitte le Bayern Munich cet été après avoir échoué à remporter la Bundesliga pour la première fois en 12 ans. Cependant, cela a été rapporté par Image qu’il pourrait finir par rester après le refus du Bayern de Ralf Rangnick, Oliver Glasner, Xabi Alonso et Julian Nagelsmann.

Thomas Tuchel, qui a été le dernier entraîneur à remporter la Ligue des champions à Chelsea, a été associé à un potentiel retour chez les Bleus la saison prochaine. Il a alimenté les spéculations sur un éventuel retour à Stamford Bridge plus tôt ce mois-ci, admettant : « Ce n’est un secret pour personne que j’ai adoré Chelsea. J’ai adoré en Angleterre et j’ai adoré en Premier League, c’est sûr. »

Thomas Tuchel a été lié au poste de Chelsea mais pourrait finir par rester au Bayern

Une poignée d’autres patrons ont été liés au poste de Chelsea ces dernières semaines, notamment le manager du Sporting Ruben Amorim et l’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi. Cependant, aucun d’eux n’a réussi dans des clubs véritablement d’élite et rien ne garantit qu’ils s’en sortiront mieux que Pochettino.

Il semble clair que Pochettino est confiant dans sa capacité à conserver son poste à Chelsea, après avoir insisté plus tôt cette semaine sur le fait qu’il « pensait à long terme » plutôt que de s’inquiéter du limogeage. Il a déclaré : « J’ai encore un an de contrat, comme je l’ai dit hier, je pense à long terme et je pense à ma vie ici.

« Nous travaillons parce que nous sommes professionnels et que nous pensons gagner des matchs et essayer de rendre les propriétaires heureux, en essayant de rendre le staff, les joueurs et les fans heureux. J’ai eu une conversation honnête lors de la conférence de presse. Pour clarifier, si le propriétaire est content avec mon travail, nous pouvons continuer.

« Je suis toujours un entraîneur qui pense à long terme. Tous les départements doivent être heureux pour que nous soyons une bonne équipe pour concourir. J’ai encore un an de contrat et je pense être ici. »