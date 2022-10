La décision de Bonkers interdit aux conseils d’utiliser des mots de tous les jours, y compris « maman » et « papa »

Un NOUVEL édit interdit aux conseils d’utiliser des termes tels que maman et papa – avec “parent biologique” préféré.

D’autres expressions à éviter incluent la deuxième génération, les expatriés, les migrants économiques, les quartiers défavorisés, les sans-abri et le choix de mode de vie.

Un nouvel édit a interdit aux conseils d’utiliser des termes tels que maman et papa – avec “parent biologique” préféré

La référence au personnel handicapé ou valide est également un délit de bureau.

La décision est parvenue dans un e-mail de Mark Lloyd CBE, directeur général de la Local Government Association, à 339 conseils anglais et 22 conseils gallois.

Le guide linguistique inclusif de 18 pages indiquait que la phrase “Bonjour, Mesdames et Messieurs” devrait être évitée au profit de Bon après-midi, tout le monde”.

Il explique: “Les personnes qui ne sont pas des” dames “ou des” gentleman “peuvent reconnaître la différence, se sentir incluses et qu’elles appartiennent.”

Les chefs de conseil ont été informés que le guide les aidera à comprendre le rôle que joue la langue «en intégrant l’égalité, l’équité, la diversité et l’inclusion» sur le lieu de travail.

Le document contient 12 principes dont « le respect des personnes issues de milieux marginalisés et minorisés ».

L’identité ou la caractéristique d’un travailleur ne devrait être mentionnée que « lorsque cela est pertinent, nécessaire et/ou dirigé par la personne ».

Le guide indique également que “les expériences de traumatisme, de traumatisme racial et d’exclusion sont déjà vécues à des taux disproportionnellement plus élevés par les personnes LGBTQ+, noires et neurodivergentes sur le lieu de travail”.

Une source de haut niveau du gouvernement local a déclaré: «Cette foutaise est vraiment incroyable.

« Les travailleurs du gouvernement local sont là pour améliorer la vie des gens et traiter tout le monde avec dignité et respect.

« Ce guide est réveillé, condescendant. »

La Local Government Association a déclaré: «Les conseils s’engagent à garantir que chacun est traité avec dignité et respect.

“Ce guide est conçu pour aider les conseils à s’assurer que chacun est soutenu et respecté lorsqu’il se tourne vers les services publics locaux pour obtenir de l’aide.”