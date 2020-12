La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici avant l’ouverture de la fenêtre de janvier dans quelques jours.

TOP STORY: Le candidat à la présidentielle du Barca veut une négociation Neymar

Le candidat à la présidentielle de Barcelone Jordi Farre a suggéré qu’il pouvait signer Neymar pour « très bon marché », rapporte Sport.



1 Liés

Farre a présenté le projet qu’il veut diriger au Camp Nou et a insisté pour que la participation de la star du Paris Saint-Germain soit une partie importante du plan.

Il a ajouté: « Des informations ont été diffusées disant que nous avons parlé et oui, nous avons parlé avec beaucoup de gens parce que nous devons préparer un projet.

« Le 25 janvier arrive et il restera quatre jours de la fenêtre. Nous avons parlé avec beaucoup de joueurs et avec Neymar aussi. »

Malgré les doutes quant à savoir si une décision pour Neymar est réaliste ou non, il semble que Farre soit extrêmement confiant qu’un accord puisse être conclu s’il était nommé.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

L’Atletico veut Maitland-Niles

L’Atletico Madrid espère signer un diplômé de l’académie d’Arsenal Ainsley Maitland-Niles en prêt, rapporte The Daily Mail.

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

On rapporte qu’il y avait déjà un intérêt pour l’international anglais, mais l’interdiction de 10 semaines de Kieran Trippier en a fait une plus grande priorité.

On ne sait pas si Arsenal laisserait partir le joueur de 23 ans, mais il serait de plus en plus frustré par le manque de temps de jeu que lui accorde Mikel Arteta.

Les Gunners ont gardé l’homme polyvalent malgré l’intérêt de Wolverhampton Wanderers pendant la fenêtre estivale, mais se préparent à ce que l’Atletico solidifie leur intérêt.

L’Atletico lorgne également Alonso

Plus d’informations sur les dirigeants de la Liga, qui souhaitent utiliser le marché des prêts pour Marcos Alonso, rapports El Chiringuito.

L’Espagnol est actuellement le troisième arrière gauche de Chelsea, il est donc possible qu’il puisse partir pendant la fenêtre hivernale.

Le rapport indique qu’Atleti est prêt à payer la moitié du salaire de 100000 £ par semaine de l’homme de 29 ans.

Les géants espagnols pourraient faire face à la concurrence de l’ancien manager d’Alonso, Antonio Conte, qui est prêt à le retrouver à l’Internazionale.

Tap-ins

– Getafe vise à signer Takefusa Kubo et Carles Alena en prêt, comme l’a rapporté AS. Kubo, actuellement prêté à Villarreal par le Real Madrid, a été conseillé par Unai Emery de chercher un déménagement ailleurs pour trouver plus de minutes, tandis qu’Alena était à la périphérie de Barcelone.

– Vitoria Guimaraes se battra pour garder la main Jorge Fernandes au milieu de l’intérêt de la Premier League, rapporte O Jogo. Southampton, Newcastle United et Fulham envisageraient tous de signer le défenseur dans le cadre d’un éventuel accord de 16 millions de livres sterling en janvier.