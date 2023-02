La décision de Barcelone pour Araujo de LA Galaxy rejetée par la FIFA

Le transfert de Julian Araujo de LA Galaxy à Barcelone ne sera pas autorisé par la FIFA après que les documents de transfert ont été déposés trop tard, a confirmé vendredi le club de LaLiga.

Le Barça et LA Galaxy ont convenu d’un montant pouvant atteindre 4 millions d’euros pour qu’Araujo déménage dans le club espagnol mardi, a déclaré une source à ESPN.

Cependant, le directeur du football de Barcelone, Mateu Alemany, a déclaré qu’une “erreur système” avait fait manquer au club le délai de minuit à la fin de la fenêtre de transfert de seulement 18 secondes, mais il espérait qu’un examen permettrait de conclure l’accord.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Un porte-parole de la FIFA a déclaré vendredi à ESPN que l’accord ne serait pas autorisé

“La FIFA peut confirmer que le transfert du joueur Julian Araujo du LA Galaxy au FC Barcelone n’a pas été effectué conformément à la réglementation en vigueur”, ont-ils déclaré.

Mardi était la finale de la fenêtre de transfert de janvier dans la majorité des ligues européennes et le Barça ne peut plus signer personne d’autre avant l’été.

“C’est, je pense, la deuxième fenêtre que nous avons eu une interaction avec eux (Barcelone) à propos de Julian (Araujo)”, a déclaré l’entraîneur-chef du Galaxy Greg Vanney jeudi après le retour d’Araujo à l’entraînement de l’équipe.

“La discussion sur ce à quoi ressemblerait réellement un accord a commencé à devenir très claire et à négocier. C’est donc au cours des trois ou quatre derniers jours que ces discussions ont commencé à reprendre et à prendre de l’ampleur. Et les choses ont commencé à se produire rapidement, d’où la raison pour laquelle il est tombé sur le fil. Mais c’est clairement quelqu’un qu’ils ont eu sur leur radar parce que dans les fenêtres précédentes, ils ont fouillé et posé des questions sur lui.

Ce n’était pas le seul transfert à manquer la date limite, avec le transfert de Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain prêté par Chelsea qui a également manqué au délai indiqué.

Julian Araujo s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières droits de la MLS. James Williamson – AMA/Getty Images

Araujo, 21 ans, devait signer pour l’équipe réserve du Barça dans le troisième niveau espagnol, mais le plan était qu’il soit dans et autour de la première équipe, qui n’a pas d’arrière droit reconnu après qu’Hector Bellerin a rejoint le Sporting Club cette semaine.

Bellerin a déménagé à Lisbonne à la recherche d’un football régulier, l’entraîneur Xavi Hernandez préférant souvent utiliser Jules Kounde, Ronald Araujo, Sergi Roberto et Alejandro Balde hors de position plutôt que d’aligner l’ancien joueur d’Arsenal.

Par conséquent, après avoir également vanté une décision pour le jeune arrière droit de Flamengo Wesley, le Barça a décidé de poursuivre son intérêt pour Araujo, qu’il avait également envisagé de signer l’été dernier.

Après avoir initialement conclu un accord de prêt avec une option d’achat avec LA Galaxy, une source proche des négociations a déclaré à ESPN “la structure a été modifiée”, ce qui a retardé la préparation de la documentation.

Plutôt qu’un prêt, le Barça devait acquérir 50% des droits d’Araujo pour 2 millions d’euros avec l’option d’acheter 40% supplémentaires pour 2 millions d’euros à une date ultérieure, laissant le Galaxy avec 10%.

Cependant, il y avait aussi une clause qui aurait permis au Barça d’annuler l’accord, dans de telles circonstances, faisant de l’accord un prêt, mais la source n’a pas pu confirmer si le club catalan encourrait une pénalité financière pour cela.

Araujo est depuis longtemps un talent montant avec le Galaxy. Après avoir passé une partie de sa carrière de jeune à la Barca Residency Academy de Casa Grande, en Arizona, il a signé avec la réserve du Galaxy en 2018.

Il a ensuite signé un contrat avec l’équipe première la saison suivante, et depuis lors, il a disputé 107 matches de championnat, de coupe et de séries éliminatoires, marquant deux buts. Il a également été un contributeur constant à l’attaque du Galaxy, enregistrant 16 passes décisives au cours des deux dernières saisons en championnat.

Au niveau international, Araujo a d’abord joué pour les États-Unis à différents niveaux de jeunesse, notamment lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019. Il a même fait une apparition en équipe senior pour les États-Unis avant de déposer un changement unique au Mexique en octobre 2021. Il a depuis fait trois apparitions pour Le Tri.

Les informations de Jeff Carlisle d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.