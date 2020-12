WASHINGTON (AP) – La décision du procureur général sortant William Barr de nommer un avocat spécial pour enquêter sur le traitement de l’enquête sur la Russie garantit que son successeur n’aura pas une transition facile.

La décision, que Barr a détaillée à l’Associated Press mardi, pourrait conduire à des audiences de confirmation houleuses pour le candidat du président élu Joe Biden, qui n’a pas été annoncé. Les républicains du Sénat utiliseront probablement ce forum pour extraire un engagement du choix de s’engager dans une enquête indépendante.

Il est peu probable que la pression exercée sur le nouveau procureur général s’atténue une fois qu’il prend ses fonctions. Alors que l’avocat spécial continue de travailler pendant les premiers jours de l’administration Biden, il peut être difficile pour la nouvelle direction du ministère de la Justice de lancer des enquêtes sur le président Donald Trump et ses associés sans paraître influencés par des considérations politiques.

Barr a élevé le procureur américain John Durham au poste de conseiller spécial alors que Trump continue de propulser ses affirmations selon lesquelles l’enquête sur la Russie qui a suivi sa présidence était une «chasse aux sorcières». C’est le dernier exemple des efforts déployés par les responsables de Trump pour utiliser les derniers jours de son administration pour essentiellement enfermer Biden en adoptant de nouvelles règles, réglementations et ordonnances conçues pour cimenter l’héritage du président.

Mais les manœuvres sur l’avocat spécial sont particulièrement importantes car elles accablent les démocrates d’une enquête qu’ils ont ridiculisée comme entachée. Maintenant, la nouvelle administration ne peut plus faire grand-chose.

«D’un point de vue politique, cette décision est si élégamment mortelle qu’elle rendrait Machiavel vert d’envie», a écrit Jonathan Turley, professeur de droit de l’intérêt public à l’Université George Washington, dans un éditorial pour USA Today.

Un avocat spécial ne peut être révoqué que pour cause. Et comme ce fut le cas lors de l’enquête de Robert Mueller sur la Russie, de telles sondes peuvent parfois s’écarter de leurs origines.

La transition Biden n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la nomination d’un avocat spécial.

Mais la décision de Barr pourrait influencer la candidature du président élu au poste de procureur général. Une candidate de premier plan, Sally Yates, était déjà vue avec scepticisme par certains républicains alignés sur Trump pour son rôle dans les premiers jours de l’enquête sur la Russie. Sa nomination pourrait faire face à des défis encore plus grands car elle est liée à certains des travaux examinés par Durham.

En tant que procureur général adjoint, Yates a approuvé les deux premières demandes auprès de la Cour de surveillance des renseignements étrangers pour surveiller les communications de l’ex-conseiller de campagne de Trump, Carter Page, un processus qui a été au centre de l’enquête de Durham.

Un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice a révélé des lacunes et des omissions importantes dans les quatre requêtes présentées au tribunal, mais il n’a également trouvé aucune preuve que Yates ou tout autre haut fonctionnaire du ministère de la Justice était au courant des problèmes.

Certains démocrates ont exprimé en privé des inquiétudes – susceptibles de s’approfondir avec la nomination de Durham en tant qu’avocat spécial – que la nomination de Yates conduirait à un processus de confirmation désordonné qui se concentre sur l’enquête sur la Russie, au lieu de se concentrer sur les réformes et le changement de priorités au ministère de la Justice, des gens familiers. avec la question ont dit. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées.

Parmi les autres potentiellement dans le mélange pour le rôle, citons Lisa Monaco, ancienne conseillère à la sécurité intérieure et haut fonctionnaire du ministère de la Justice de l’administration Obama, et le sénateur sortant de l’Alabama Doug Jones, qui a poursuivi les membres du Ku Klux Klan qui ont bombardé une église de Birmingham dans les années 1960. .

La question pour Biden, cependant, est de savoir comment équilibrer les meilleurs choix du Cabinet alors qu’il tente de respecter son engagement en faveur de la diversité raciale, ethnique et de genre. Jusqu’à présent, bon nombre des principaux nominés de Biden étaient blancs, ce qui pourrait jouer contre Yates, Monaco et Jones.

Certains démocrates noirs tentent d’élever l’ancien gouverneur du Massachusetts Deval Patrick, qui est noir et a dirigé la division des droits civils du ministère de la Justice sous le président Bill Clinton, dans des discussions sur les procureurs généraux potentiels.

Quiconque apparaîtra en tant que candidat sera pressé de démontrer son indépendance vis-à-vis de la nouvelle Maison Blanche après que Biden ait fait campagne pour s’engager à dépolitiser le ministère de la Justice.

Cela pourrait être difficile, cependant, si le futur procureur général fait face à des appels à de nouvelles enquêtes sur l’administration Trump. Certaines enquêtes sur Trump ont été gelées en raison de l’immunité dont il jouit en tant que président. D’autres tourbillonnent autour des membres de sa famille et de ses associés mijotent depuis des années.

Mardi, un dossier judiciaire non scellé a révélé une enquête sur un complot potentiel visant à solliciter des dons politiques en échange de l’utilisation par le président de son pouvoir de grâce.

Barr, pour sa part, a insisté sur le fait qu’il essayait de garder la politique hors de l’enquête de Durham, expliquant que c’était la raison pour laquelle il avait retardé l’annonce de la nomination d’un avocat spécial jusqu’à un mois après les élections.

«À l’approche des élections, j’ai décidé que la meilleure chose à faire serait de les nommer sous le même règlement que Bob Muller, pour donner à Durham et à son équipe l’assurance qu’ils seraient en mesure d’achever leur travail quel que soit le résultat de l’élection », a déclaré Barr dans un entretien avec l’AP mardi.

«Je voulais que l’équipe, à la fois Durham et son équipe comprennent qu’ils soient en mesure de terminer leur travail», a déclaré Barr.

Durham a déjà été une énorme déception pour Trump et ses alliés, et a provoqué un différend avec Barr sur les raisons pour lesquelles les choses n’allaient pas plus vite et pourquoi l’enquête n’a pas abouti à de grandes poursuites dans les semaines précédant les élections. On ne s’attendait pas à ce que l’enquête aboutisse à de nombreuses autres accusations criminelles, et il n’y en a eu qu’une jusqu’à présent – un ancien avocat du FBI qui a plaidé coupable à une seule accusation.

Mais l’enquête vaut plus politiquement que pratiquement.

Un rapport de l’inspecteur général de près de 500 pages a relaté en détail les erreurs et les omissions commises par les agents du FBI dans une série d’applications pour surveiller Page. Les documents déclassifiés publiés par les républicains du Congrès ont soulevé des questions supplémentaires sans nuire à la légitimité globale de l’enquête sur la Russie. Et les faits de la seule affaire pénale que Durham a intentée jusqu’à présent, contre un avocat du FBI qui a admis avoir modifié un e-mail, étaient déjà pour la plupart exposés dans le rapport de surveillance.

Il y a également eu une certaine agitation dans les rangs de Durham alors que l’une des chefs d’équipe, Nora Dannehy, a démissionné il y a des mois, un départ important compte tenu du rôle actif qu’elle avait joué.

Miller a rapporté de Wilmington, Delaware. Les rédacteurs de l’Associated Press Eric Tucker et Colleen Long à Washington et Bill Barrow à Atlanta ont contribué à ce rapport.