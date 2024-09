La décision d’Apple concernant la mise à jour de son iPhone est une mauvaise nouvelle pour des millions d’utilisateurs

iOS 18 apporte de mauvaises nouvelles pour les utilisateurs. NurPhoto via Getty Images

Mis à jour le 18 septembre avec l’annonce de la GSMA sur l’avenir du RCS.

Alors que des centaines de millions d’utilisateurs d’iPhone mettent à jour leurs appareils vers iOS 18, colorent leurs écrans d’accueil et naviguent dans leur nouvelle application Photos, la réalité est que cette mise à jour concerne davantage ce qui manque que ce qui a été publié. Pas d’Apple Intelligence – du moins pas encore, et une autre omission béante qui a également été confirmée.

Cette mauvaise nouvelle a un impact sur RCS, la plus grande mise à jour non liée à l’IA à venir avec iOS 18, qui apporte pour la première fois des fonctionnalités de messagerie riches à la messagerie iPhone-Android standard, mais qui Le Washington Post prévient, laisse « les discussions avec les amis Android toujours [with] « La sécurité et d’autres compromis qu’Apple aurait pu éviter. »

La mise à jour SMS v2 est toujours très attendue. « Nous savions qu’elle allait arriver depuis près d’un an, mais aujourd’hui, c’est le jour que nous attendions », a-t-il ajouté. Police Android « La situation des SMS entre les applications de messagerie par défaut pour Android et iPhone est en train de connaître une mise à niveau considérable… Maintenant qu’Apple a officialisé iOS 18, les iPhones peuvent enfin utiliser le protocole censé remplacer les SMS et les MMS. »

Mais ces satanées bulles vertes persistent ; ce n’est pas une solution miracle. « Le drame dure depuis si longtemps », Gizmodo Selon Google, « nous devons reconnaître les petits détails qui contribuent à améliorer l’expérience de messagerie ». Cela inclut les ellipses de saisie, les accusés de réception, le partage d’images non floues. Mais avec les « difficultés de croissance », cela semble souvent dépendre de la génération de téléphones Android sur lesquels les messages sont envoyés, des conditions du réseau et de l’expérience multiplateforme fluide que nous attendons des autres applications.

Mais le problème le plus grave est caché. « À certains égards importants », Le Post déclare : « L’application de messagerie d’Apple reste bloquée dans l’ère du téléphone à clapet, ce qui compromet la sécurité des messages de chacun. » Gizmodo « Nous devons reconnaître que les utilisateurs d’iOS auront une expérience différente lorsqu’ils enverront des SMS à leurs amis iPhone par rapport à ceux qui utilisent Android. La version de RCS qu’Apple utilise n’est pas cryptée, contrairement à iMessage. »

Alors, était-ce inévitable et insoluble ? Non, pas d’une manière compréhensible. « Apple invoque en grande partie les limites de la technologie qui relie les applications de messagerie iPhone et Android », Le Post « C’est une explication incomplète. Les choix d’Apple rendent également les conversations avec les appareils Android moins agréables. »

Cela signifie, comme je l’ai déjà expliqué, qu’Apple et Google auraient pu collaborer sur une API sécurisée entre leurs messageries pour sécuriser entièrement le contenu, afin de mieux concurrencer Signal, WhatsApp, Facebook Messenger ou les SMS au sein de leurs propres jardins clos. Apple aurait également pu proposer une application iMessage pour Android.

En revanche, cela ne rivalise pas vraiment avec la sécurité multiplateforme de ces plateformes de messagerie haut de gamme. Et cela va au-delà de certains des autres compromis maladroits qui découlent de SMS V2 par rapport à une application multiplateforme dédiée.

Bien que RCS ait été popularisé par la poussée gérée par Google dans l’ensemble de l’écosystème Android, il l’a fait avec un client propriétaire qui ajoute une couche entièrement cryptée avec d’autres mises à jour. RCS lui-même n’inclut pas une sécurité complète, et c’est ce protocole limité qu’Apple a adopté pour sa mise à jour iOS 18. Apple a déclaré qu’il travaillerait avec les normalisateurs de l’industrie mobile pour faire pression en faveur d’un protocole amélioré. Mais cela n’arrivera pas de sitôt. Et jusque-là, ces compromis demeurent.

Le résultat net est que la mise à jour d’iMessage d’Apple ne donne aux utilisateurs d’Europe, d’Asie ou d’Afrique – où dominent WhatsApp, Viber, Telegram et d’autres – aucune raison de changer, et aux États-Unis, où WhatsApp est en plein essor, cela ne fait que renforcer la campagne de confidentialité implacable de Meta qui se déroule toute l’année.

Ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c’est Telegram et les déboires récents de son fondateur et leader Pavel Durov. Le problème de Telegram a toujours été l’écart entre son marketing et sa réalité. La messagerie joue la carte de la sécurité mais ne crypte pas non plus complètement ses messages, tout comme RCS. Le véritable jeu de Telegram a toujours été son refus farouche de collaborer avec les autorités.jusqu’à présent, on supposeet son caractère secret, facilitant ainsi davantage l’anonymat des utilisateurs.

L’arrestation de Durov a laissé de nombreux utilisateurs de Telegram, près d’un milliard, se demander qui aura désormais accès aux messages stockés sur les serveurs de Telegram, protégés uniquement par le cryptage de la plateforme (dont elle détient les clés) et ses politiques volontaires.

D’autres compromis ont été faits avec la nouvelle liaison RCS entre iPhone et Android, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que cette liaison repose sur un protocole cellulaire plutôt que sur une intégration plus dédiée entre les plateformes. Si Google et Apple avaient décidé de proposer une expérience de messagerie moins compliquée et plus sécurisée entre Android et iPhone, aucun de ces problèmes ou compromis ne toucherait aujourd’hui des millions d’utilisateurs.

Bien que la mise en service initiale du RCS soit décevante en raison de ces omissions flagrantes, il y a de bonnes nouvelles, peut-être. L’organisme de normalisation mobile, la GSMA, a publié un blog le mardi suivant la sortie d’iOS 18.

« Aujourd’hui, nous célébrons une étape importante dans l’évolution de la messagerie avec le lancement de la prise en charge des services de communication enrichis (RCS) sur iPhone », a déclaré Tom Van Pelt, directeur technique de la GSMA. « Cela représente un pas en avant pour offrir la messagerie riche en fonctionnalités de RCS à davantage d’utilisateurs sur iOS et Android. »

Et tandis que Van Pelt évoquait les mises à jour actuelles des fonctionnalités, « comme les indicateurs de frappe, les accusés de réception de lecture, le partage de médias de haute qualité et la messagerie de groupe améliorée », le véritable objectif de l’article était bien plus important.

« La prochaine étape importante consistera à ajouter au profil universel RCS des protections importantes pour les utilisateurs, telles que le chiffrement interopérable de bout en bout », a-t-il annoncé. « Il s’agira du premier déploiement d’un chiffrement de messagerie standardisé et interopérable entre différentes plates-formes informatiques, qui répondra à des défis techniques importants tels que la fédération de clés et l’appartenance à des groupes imposée par cryptographie. »

Étant donné l’importance accordée par Apple à la sécurité et à la confidentialité, il était surprenant de voir Google amplifier cette tendance avant Apple, mais le RCS sur iPhone a toujours semblé plus important pour Google qu’Apple. Les utilisateurs ont longtemps eu le sentiment qu’Apple n’aurait pas fait ce pas si cela avait pu être évité. C’est pourquoi ce revirement a été si surprenant lors de la première annonce l’année dernière. J’ai contacté Apple pour connaître ses commentaires sur les nouvelles de la GSMA à la lumière de la sortie de son iOS 18.

« Nous sommes fiers d’avoir proposé le cryptage de bout en bout (E2EE) dans Google Messages avec RCS depuis 2020 », a déclaré Elmar Weber, responsable d’Android et des communications commerciales, sur LinkedIn« Nous pensons que le protocole E2EE est un élément essentiel de la messagerie sécurisée et nous travaillons avec l’écosystème au sens large pour intégrer le protocole E2EE multiplateforme aux chats RCS dès que possible. Google s’engage à fournir une expérience de messagerie sécurisée et privée aux utilisateurs et nous restons déterminés à faire du protocole E2EE la norme pour tous les utilisateurs RCS, quelle que soit la plateforme. »

La vraie question est de savoir pourquoi faire cela comme une mise à jour du protocole RCS standard plutôt que de créer une API plus simple et plus efficace entre Google Messages (le messager d’Android) et iMessage (le messager d’iPhone), qui serait techniquement plus simple et plus puissante, et offrirait également une meilleure sécurité de bout en bout. Au-delà de ces deux plates-formes, le RCS riche en fonctionnalités devient moins intéressant aujourd’hui, surtout à la lumière de la décision de Samsung de passer au standard d’Android.

L’autre question est de savoir combien de temps cela prendra et quand les utilisateurs pourront s’attendre à une mise à jour qui rapprochera essentiellement RCS de ce qu’en sont aujourd’hui les autres plateformes. Il est peu probable que cela se produise de sitôt, et d’ici là, les défis demeurent.

« Même si les applications de messagerie suivent la norme RCS », a souligné Samsung, expliquant pourquoi il abandonnait sa propre plateforme au profit de celle de Google, « la disponibilité peut être limitée en fonction de l’application utilisée par l’autre partie. C’est pourquoi nous avons décidé de faire de Google Messages la plateforme de messagerie commune, permettant aux utilisateurs de Galaxy de communiquer plus librement. Cela permet également à une application de messagerie de répondre aux changements de la norme RCS plus rapidement et plus efficacement. »

Au total, les plateformes entièrement cryptées et plus fluides (Signal et WhatsApp seraient mes préférées) ne présentent aucun de ces problèmes, mais gardez à l’esprit les métadonnées partagées si vous utilisez WhatsApp. Mais je ne vois aucune raison pour que quiconque remplace sa messagerie quotidienne par iMessage ou Google Messages. Cela ne vaut tout simplement pas les compromis ou les risques.