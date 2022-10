La décision d’Antonio Conte de se tourner vers Yves Bissouma contre Everton montre la voie à suivre pour Tottenham | Nouvelles du football

La décision d’Antonio Conte de se tourner vers Yves Bissmoua lorsque Richarlison a été contraint de se blesser au début de la seconde période contre Everton n’était pas exactement une approbation retentissante de Lucas Moura ou Bryan Gil.

Mais l’idée de sacrifier un attaquant pour un milieu de terrain défensif, à un moment où les Spurs poursuivaient un premier but dans un stade anxieux de Tottenham Hotspur, est rapidement devenue claire.

Après une première mi-temps irrégulière au cours de laquelle les hôtes avaient eu du mal à créer des ouvertures claires et une équipe obstinée d’Everton les avait séparés deux fois à la pause, pour rejeter les deux occasions, la présence de Bissouma à la base du milieu de terrain a instantanément donné plus de contrôle.

Le joueur de 26 ans a trouvé un coéquipier des Spurs avec chacune de ses 28 passes, terminant le match avec un taux de réussite de 100% et permettant aux hôtes de repousser les visiteurs, Everton incapable même de rassembler un tir au but en la deuxième période.

Il y a également eu d’importantes interventions défensives de sa part, notamment l’interception de la tête, alors qu’Everton aurait pu passer auparavant, ce qui a permis aux Spurs de lancer l’attaque qui a conduit à leur deuxième but après le penalty de Harry Kane.

Les identités des deux hommes qui se sont combinés pour ce deuxième but, Pierre-Emile Hojbjerg et Rodrigo Bentancur, la paire opérant auparavant en tant que milieu de terrain deux, ont parfaitement mis en évidence un autre avantage de l’introduction de Bissouma.

Du coup, ils ont été libérés pour aller plus loin, et Everton, après avoir dépassé en nombre les Spurs au centre du terrain avec leur trio d’Idrissa Gueye, Amadou Onana et Alex Iwobi, s’est retrouvé à perdre le dessus.

La présence de Bissouma a également eu un impact positif sur Heung-Min Son.

L’attaquant sud-coréen avait enduré une soirée largement frustrante jusque-là, stationné largement sur la gauche, cédant souvent l’espace à l’intérieur de lui à Ivan Perisic.

Pierre-Emile Hojbjerg célèbre son but pour les Spurs contre Everton





Mais avec Richarlison retiré pour Bissouma et le système de Conte ajusté en conséquence, Son a pu opérer de manière centrale, plus près de Kane, les arrières latéraux se concentrant uniquement sur les flancs.

Il n’y avait pas de but pour lui dans la nuit, bien sûr, Son finalement incapable d’ajouter à son décompte après son doublé contre l’Eintracht Francfort en milieu de semaine, mais il a clairement apprécié ce changement.

Quelques minutes après l’introduction de Bissouma, Son était au bon endroit pour une occasion de la tête au milieu de la surface. Il y a eu un autre effort, d’une position tout aussi dangereuse, qu’il a envoyé.

Soudain, il surgissait dans des zones où il pouvait blesser Everton après avoir été tenu à distance.

Ce fut l’une des rares occasions où les Spurs ont utilisé un milieu de terrain trois au lieu d’un deux jusqu’à présent cette saison, mais cela montre sûrement la voie à suivre – en particulier avec Richarlison maintenant blessé et Dejan Kulusevski qui se remet toujours de sa blessure aux ischio-jambiers.

Après tout, les autres occasions se sont terminées de la même manière avec succès.

Richarlison s’est blessé au mollet en seconde période





Le week-end dernier, il y a eu la victoire 1-0 âprement disputée contre Brighton, seulement le deuxième départ de Bissouma en Premier League pour les Spurs après son arrivée des Seagulls cet été.

Avant cela, en septembre, il y avait la seconde moitié du match de Leicester, que les Spurs ont fini par gagner 6-2 avec l’aide de trois buts sans réponse après l’introduction de Bissouma.

Hojbjerg, l’un des acteurs les plus directement touchés par le changement de système, en voit certainement les bénéfices.

“Lorsque vous jouez avec l’homme supplémentaire au milieu de terrain, vous pouvez trouver votre position et être un peu plus patient et surchargé dans certains domaines”, a-t-il déclaré. Sports du ciel après le match de samedi soir.

“Cela nous aide également à maintenir le ballon, ce que nous devons faire mieux, surtout lorsque vous jouez tous les trois jours. Jouer avec trois au milieu est quelque chose que nous devons faire et nous l’avons fait aujourd’hui.”

“Le manager mérite d’être félicité”, a ajouté Sky Sports’ Jamie Redknapp. “Il a fait un bon remplacement à un moment où le match n’allait nulle part – il semblait s’essouffler.

Harry Kane célèbre après avoir marqué le penalty de Tottenham contre Everton





“Il aurait pu faire venir Bryan Gil ou Lucas Moura quand il a perdu Richarlison mais il a décidé d’épaissir le milieu de terrain et de pousser les arrières latéraux vers le haut.

“C’était difficile pour eux en première mi-temps car ils étaient en infériorité numérique au milieu de terrain. Si vous obtenez plus de corps là-dedans, vous pouvez contrôler le match.”

Il reste à voir comment Conte se sentira à l’idée d’utiliser un trois lorsque Kulusevski reviendra.

La forme de l’international suédois depuis son arrivée de la Juventus – il a marqué six buts et fourni 11 passes décisives en 25 matchs de Premier League – l’a rendu pratiquement incontournable aux yeux de nombreux fans.

Mais même dans de nombreux matchs remportés par les Spurs avec Kulusevski dans l’équipe cette saison, le contrôle et la cohérence au milieu de terrain ont fait défaut. Ce sont des qualités que Bissouma, en tant que partie d’un trois plutôt que d’un deux, semble leur donner.

“Bissouma a joué un très bon match, son impact a été vraiment, vraiment positif”, a déclaré Conte, avant de féliciter l’international malien pour la façon dont il s’est adapté à la vie chez les Spurs après un début difficile.

“Je pense qu’il comprend maintenant qu’il est dans un club de haut niveau et que la pression est différente, le niveau d’intensité des séances d’entraînement est plus élevé. La concentration doit être là à chaque instant. Il comprend cela maintenant. Nous parlons de un très bon joueur.”

Conte a poursuivi en expliquant que le manque de forme physique de Lucas Moura et l’inexpérience de Gil étaient d’autres facteurs dans la décision d’opter pour Bissouma, mais la conclusion, après une victoire qui a fait de Tottenham le meilleur début de saison de Premier League, était claire.

“Au final, après une victoire, je pense que ma décision était bonne.”