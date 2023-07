La décision d’action positive de la Cour suprême laisse les collèges à la recherche de nouvelles façons de promouvoir la diversité

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a envoyé des ondes de choc dans l’enseignement supérieur avec une décision historique qui a annulé l’action positive et laissé les collèges à travers le pays à la recherche de nouvelles façons de promouvoir la diversité des étudiants.

Les dirigeants de dizaines d’universités ont déclaré jeudi qu’ils étaient déçus par ce qu’ils considèrent comme un coup porté à la diversité. Pourtant, beaucoup ont également exprimé leur optimisme sur le fait qu’ils trouveraient de nouvelles façons d’admettre plus d’étudiants noirs et hispaniques, malgré les preuves que l’élimination de la pratique entraîne souvent une forte baisse des inscriptions parmi eux.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision et a demandé au ministère de l’Éducation d’explorer des politiques qui pourraient aider les collèges à constituer des corps étudiants diversifiés. Il s’est également opposé à des politiques telles que les préférences héritées – des augmentations d’admission accordées aux enfants d’anciens élèves – qui ont tendance à aider les étudiants blancs et riches.

« Nous ne devrions jamais permettre au pays de s’éloigner du rêve sur lequel il a été fondé », a déclaré Biden aux journalistes. « Nous avons besoin d’une nouvelle voie à suivre, une voie conforme à la loi qui protège la diversité et élargit les opportunités. »

Pourtant, les preuves provenant d’États qui interdisaient auparavant l’action positive montrent que ce sera un défi de taille.

Comme alternative à l’action positive, les collèges de la Californie à la Floride ont essayé une gamme de stratégies pour atteindre la diversité qu’ils disent essentielle à leurs campus. Beaucoup ont donné une plus grande préférence aux familles à faible revenu. D’autres ont commencé à admettre les meilleurs étudiants de toutes les communautés de leur état.

Mais des années d’expérimentation – souvent motivées par des interdictions au niveau de l’État de prendre en compte la race dans les admissions – n’ont laissé aucune solution claire. Dans les États exigeant des politiques neutres en matière de race, de nombreux collèges ont vu des baisses d’inscriptions parmi les étudiants noirs et hispaniques, en particulier dans des collèges sélectifs qui, historiquement, étaient principalement blancs.

Au Amherst College, les responsables avaient estimé qu’une neutralité raciale totale réduirait de moitié les populations noires, hispaniques et autochtones.

« Nous nous attendons à ce que ce soit une diminution significative de notre population », a déclaré Matthew McGann, directeur des admissions d’Amherst, plus tôt cette année.

Face à une Cour suprême conservatrice qui s’est montrée sceptique dès le départ, les collèges se préparent à un retour en arrière. Certains envisageaient d’ajouter plus d’essais pour obtenir une meilleure image des antécédents d’un candidat, une stratégie invitée dans la décision de la Cour suprême de jeudi.

« Rien n’interdit aux universités de tenir compte de la discussion d’un candidat sur la façon dont la race a affecté la vie du candidat, tant que cette discussion est concrètement liée à une qualité de caractère ou à une capacité unique que le candidat particulier peut apporter à l’université », a écrit le juge en chef John Roberts pour la majorité conservatrice du tribunal.

D’autres collèges prévoyaient de stimuler le recrutement dans des domaines racialement divers ou d’admettre davantage d’étudiants transférés des collèges communautaires.

Le tribunal a pris des mesures positives en réponse aux contestations de l’Université de Harvard et de l’Université de Caroline du Nord. Les tribunaux inférieurs ont confirmé les systèmes d’admission dans les deux écoles, rejetant les allégations selon lesquelles les écoles discriminaient les candidats américains blancs et asiatiques. Mais lors des plaidoiries de la Cour suprême fin octobre, les six juges conservateurs ont exprimé des doutes sur cette pratique, qui avait été confirmée par des décisions de la Cour suprême remontant à 1978 et aussi récemment qu’en 2016.

Neuf États ont déjà interdit l’action positive, à commencer par la Californie en 1996 et, plus récemment, l’Idaho en 2020.

Après que les électeurs du Michigan l’ont rejeté en 2006, l’Université du Michigan a porté son attention sur les étudiants à faible revenu.

Il a envoyé des diplômés travailler comme conseillers dans des écoles secondaires à faible revenu. Il a commencé à proposer une préparation universitaire à Detroit et à Grand Rapids. Il offrait des bourses complètes aux résidents du Michigan à faible revenu. Plus récemment, il a commencé à accepter moins de demandes d’admission anticipée, qui sont plus susceptibles de provenir d’étudiants blancs.

Malgré ces efforts, la part des étudiants noirs et hispaniques de premier cycle n’a pas complètement rebondi après une chute après 2006. Et tandis que les inscriptions hispaniques ont augmenté, les inscriptions noires ont continué de baisser, passant de 8 % des étudiants de premier cycle en 2006 à 4 % maintenant.

Le campus attire davantage d’étudiants à faible revenu, mais cela ne s’est pas traduit par une diversité raciale, a déclaré Erica Sanders, directrice des admissions de premier cycle au Michigan.

« Le statut socio-économique n’est pas un indicateur de race », a déclaré Sanders.

Dans le même temps, certains des collèges les moins sélectifs du Michigan se sont mieux comportés. À l’Université voisine de l’Est du Michigan, le nombre d’étudiants de couleur a augmenté, reflétant les changements démographiques dans l’État. Cela illustre ce que les experts disent être un effet dissuasif observé de la manière la plus aiguë dans les collèges sélectifs – les étudiants de couleur voient moins de leurs pairs dans des endroits comme Ann Arbor, ce qui les incite à choisir des campus qui semblent plus accueillants.

Ayant grandi à Ann Arbor, on s’attendait à ce qu’Odia Kaba fréquente l’Université du Michigan. Lorsque sa candidature a été reportée, elle a commencé à Eastern Michigan avec l’intention de transférer à Ann Arbor sa deuxième année.

À ce moment-là, Kaba recevait des SMS quotidiens de sa sœur, qui fréquentait UM, décrivant les micro-agressions auxquelles elle était confrontée en tant qu’étudiante noire sur le campus. Les pièces sont devenues silencieuses quand elle est entrée. Elle a été ignorée dans les projets de groupe. Elle se sentait seule et étouffée.

« Pourquoi irais-je à l’U de M? » Kaba, 22 ans, se souvient avoir pensé. « Je vais juste être coincé avec des gens qui ne me ressemblent pas, qui ne peuvent pas s’identifier à moi et sans aucun moyen d’y échapper. »

Kaba est resté à Eastern Michigan et a obtenu un diplôme en économie quantitative cette année. Même s’il s’agit d’un campus majoritairement blanc, Kaba a déclaré avoir trouvé des poches de diversité qui l’ont aidée à se sentir à l’aise.

«Je suis en économie, qui est un espace dominé par les hommes blancs. Mais je peux sortir de la salle de classe et être entourée de mon peuple, et je me sens juste en sécurité », a-t-elle déclaré.

L’Université de Californie a également vu des glissements d’inscription après une interdiction à l’échelle de l’État en 1996. En deux ans, les inscriptions noires et hispaniques ont chuté de moitié sur les deux campus les plus sélectifs du système, Berkeley et UCLA. Le système dépenserait plus de 500 millions de dollars pour des programmes destinés aux étudiants à faible revenu et de première génération.

Il a également lancé un programme qui promet l’admission aux 9% d’élèves les plus performants de chaque lycée de l’État, une tentative d’atteindre des élèves forts de tous horizons. Une promesse similaire au Texas a été créditée pour l’expansion de la diversité raciale, et les opposants à l’action positive la citent comme un modèle réussi.

En Californie, la promesse a attiré des étudiants d’une zone géographique plus large mais n’a pas fait grand-chose pour étendre la diversité raciale, a déclaré le système dans un mémoire à la Cour suprême. Cela n’a eu presque aucun impact à Berkeley et à UCLA, où les étudiants rivalisent avec des dizaines de milliers d’autres candidats.

Aujourd’hui, à l’UCLA et à Berkeley, les étudiants hispaniques représentent 20 % des étudiants de premier cycle, un pourcentage supérieur à celui de 1996 mais inférieur à leur part de 53 % parmi les diplômés du secondaire en Californie. Les étudiants noirs, quant à eux, sont moins présents qu’en 1996, représentant 2% des étudiants de premier cycle à Berkeley.

Les opposants à l’action positive disent que certains États s’en sont bien sortis. Après que l’Oklahoma ait interdit cette pratique en 2012, l’université phare de l’État n’a connu « aucune baisse sévère à long terme » des inscriptions des minorités, a déclaré le procureur général de l’État à la Cour suprême.

Il a souligné une récente classe de première année à l’Université de l’Oklahoma qui comptait plus d’étudiants hispaniques, asiatiques et amérindiens qu’en 2012. La part des étudiants noirs a chuté, mais ce n’était pas loin des universités phares dans d’autres États qui permettent l’action positive, dit l’état.

Pourtant, de nombreux collèges s’attendent à ce que la diversité raciale puisse en prendre un coup. Avec l’annulation de l’action positive, les collèges craignent d’admettre sans le savoir moins d’étudiants de couleur. À long terme, cela peut se perpétuer – si le nombre diminue, le campus peut sembler moins attrayant pour les futurs étudiants de couleur.

C’est un problème, disent les collèges, car la diversité raciale profite à l’ensemble du campus, exposant les étudiants à d’autres visions du monde et les préparant à une main-d’œuvre diversifiée.

Au-delà de la race, la décision a pour impact de remodeler d’autres politiques d’admission. Pour attirer davantage de populations mal desservies, les experts affirment que les collèges devront peut-être supprimer les politiques qui avantagent les étudiants blancs, des préférences héritées et de l’admission précoce aux résultats des tests standardisés.

Collin Binkley, L’Associated Press