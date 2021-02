La décision controversée de Biden de rouvrir les abris temporaires pour les enfants migrants, expliquée

Tentes de soins intensifs dans un établissement pour enfants migrants non accompagnés à Carrizo Springs, Texas. | Sergio Flores / Washington Post via Getty Images

De plus en plus d’enfants migrants arrivent à la frontière et le système d’abris pour eux est mis à rude épreuve.

L’administration Biden rouvre des installations temporaires pour accueillir un nombre croissant d’enfants migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis, ravivant les inquiétudes quant à leur bien-être après que les agents d’immigration ont séparé de force les familles et maintenu les enfants dans des conditions semblables à des prisons sous l’ancien président Donald Trump.

L’administration Biden expulse toujours tous les enfants qui arrivent avec leurs parents à la frontière en vertu des restrictions liées à la pandémie adoptées par Trump. Mais il prend les enfants qui arrivent non accompagnés en détention, ce qui met à rude épreuve la capacité des abris permanents qui ont été forcés de réduire de moitié leur espace de lit au milieu de la pandémie.

Ces installations, qui sont supervisées par le Bureau de réinstallation des réfugiés (ORR) du ministère de la Santé et des Services sociaux, sont distinctes des «cages» des installations de détention des douanes et de la protection des frontières américaines qui ont suscité une indignation généralisée sous l’administration Trump. Dans ces centres de détention, les enfants ne dormaient qu’avec des couvertures en mylar pour les garder au chaud la nuit sur des sols en béton. Certains défenseurs des immigrants soutiennent que les installations de l’ORR ne conviennent pas non plus, mais qu’elles sont conçues pour administrer des soins aux enfants, avec des installations scolaires et récréatives.

Avec ces installations ORR maintenant à pleine capacité, l’administration Biden ouvre des installations temporaires de débordement, y compris une installation de tentes à Carrizo Springs, au Texas, pouvant accueillir jusqu’à 700 adolescents. Le Miami Herald a rapporté que l’administration devrait également rouvrir un centre d’afflux d’urgence à but lucratif à Homestead, en Floride, qui abritait autrefois jusqu’à 3200 enfants et a été critiqué en 2019 à la suite de rapports d’abus sexuels, de surpeuplement et de pratiques d’embauche négligentes.

L’administration Biden a soutenu qu’elle n’avait d’autre choix que de rouvrir les installations à la lumière des restrictions de capacité pendant la pandémie et de l’arrivée de plus d’enfants à la frontière, mais que le bien-être des enfants reste une préoccupation majeure.

«Ce que nous faisons, c’est travailler le plus rapidement possible pour intégrer ces enfants dans ces établissements du HHS … afin que nous puissions ensuite les transférer dans leurs familles», a déclaré Jen Psaki, attachée de presse mentionné Mercredi. « C’est une situation difficile. C’est un choix difficile. »

CBS signalé Mercredi, l’administration a autorisé les refuges HHS à payer les frais de voyage des enfants non accompagnés afin qu’ils puissent être libérés plus rapidement aux sponsors, qui sont généralement des membres de la famille, mais peuvent également inclure des parents d’accueil. Cela pourrait libérer de l’espace dans les abris permanents et réduire le temps d’emprisonnement des enfants.

Mais les défenseurs des immigrants restent préoccupés par le fait que les enfants seront soumis à des traitements inhumains et à des séjours prolongés dans ces installations temporaires, ainsi que dans le système d’abri du HHS, exigeant que Biden prenne des mesures pour éviter complètement leur confinement.

«Nous ne devons pas répéter ces erreurs et exposer plus d’enfants aux effets à long terme sur la santé physique et mentale de la détention», a déclaré Oliver Torres, un parajuriste principal du Southern Poverty Law Center’s Immigrant Justice Project, dans un communiqué. «Revenir simplement au modèle raté de détention des enfants de l’ère pré-Trump est une occasion manquée de réinventer de manière significative notre système d’immigration, en particulier en ce qui concerne les enfants d’immigrants.

Les conditions dans les installations temporaires pour accueillir les enfants migrants suscitent des inquiétudes depuis des années

Il y a eu des rapports d’abus dans les abris permanents et temporaires du HHS pour enfants migrants au fil des ans, même avant Trump.

Dans l’un des cas les plus flagrants, des enfants migrants ont reçu de puissants médicaments psychotropes dans un refuge au sud de Houston, au Texas, en 2018.

L’histoire d’abus sexuels, de négligence et de conditions de vie dangereuses de l’établissement Homestead en a également fait une cible des défenseurs des immigrants. À la suite de pressions publiques, l’administration Trump a fermé l’établissement en octobre 2019 et n’a pas renouvelé de contrat avec l’opérateur privé de l’établissement, une filiale de Caliburn International connue sous le nom de Comprehensive Health Services. On ne sait pas si l’administration Biden passera un contrat avec un autre opérateur ou effectuera une surveillance supplémentaire de l’installation, qui est devenue un symbole des politiques cruelles de l’administration Trump concernant les enfants migrants.

L’établissement de Carrizo Springs, qui a été construit en 2019 pour empêcher les enfants d’être détenus dans les centres de détention du CBP sur une base durable, a de meilleurs antécédents par rapport aux autres établissements accueillant des enfants migrants dans tout le pays.

Exploité par l’organisation à but non lucratif BCFS Health and Human Services basée à San-Antonio, il disposait auparavant d’une salle à manger, d’une zone de rassemblement et de dortoirs avec des lits superposés décorés de peintures colorées, bien que l’orientation de l’installation devra changer pour s’adapter aux protocoles de distanciation sociale.

Cependant, il est situé dans un endroit isolé, à environ deux heures de route de San Antonio, la grande ville la plus proche. Il est donc difficile pour les organismes de surveillance du gouvernement d’effectuer une surveillance indépendante et de s’assurer que les enfants sont traités avec humanité et conformément aux exigences légales.

«Le contrôle externe est vraiment important lorsqu’il s’agit de tout type d’établissement dans lequel des personnes sont confinées de force», a déclaré César Cuauhtémoc García Hernández, professeur de droit à l’Université de Denver qui a beaucoup écrit sur le système de détention des migrants. «Ce besoin de surveillance externe ne s’accroît que lorsque nous parlons des enfants, qui sont les plus vulnérables et les moins susceptibles d’être en mesure de défendre leur cause.»

Les défenseurs restent également préoccupés par le fait que l’administration Biden n’agira pas assez rapidement pour libérer les enfants des installations de Homestead ou de Carrizo Springs aux sponsors. Bien que le gouvernement les considère comme «non accompagnés», nombre d’entre eux ont des parents, d’autres membres de leur famille ou des tuteurs non biologiques aux États-Unis. Dans ces cas, l’administration devrait faciliter leur réunification, mais le Département de la sécurité intérieure a une longue histoire d’entraver ce processus, mettant généralement en doute la validité des relations familiales ou l’aptitude d’un répondant à prendre soin d’un enfant.

Il existe un «risque faible mais grave» que les enfants soient victimes de la traite ou de l’exploitation, mais le DHS a souvent invoqué ce risque pour justifier la détention d’un grand nombre d’enfants migrants et rendre extrêmement difficile pour eux la réunification avec leurs tuteurs, Dit Hernández.

«Dans un passé très récent, le gouvernement fédéral a séparé les enfants des gardiens adultes et a ensuite imposé une foule d’obstacles qui rendent impossible ou peu pratique pour les gardiens adultes d’accueillir ces enfants dans leurs maisons», a déclaré Hernández. «L’administration doit accepter le fait qu’elle a affaire à une agence hautement problématique au passé troublé.»