La décision climatique déconcertante de l’Allemagne d’opter pour le charbon plutôt que pour l’énergie nucléaire

Débarrassez-vous de la politique et de la passion, du catastrophisme et du déni, et le changement climatique se résume en grande partie à ceci : l’énergie. Pour éviter les risques d’un changement climatique catastrophique tout en garantissant que le monde puisse continuer à croître – en particulier pour les pauvres qui vivent dans des zones chroniquement en manque d’énergie – nous devrons produire toujours plus d’énergie à partir de sources qui émettent peu ou pas de gaz à effet de serre.

C’est aussi simple que ça — et, bien sûr, aussi compliqué.

Les sources d’énergie renouvelable à zéro carbone comme l’éolien et le solaire ont connu d’énormes augmentations de capacité et des baisses de prix tout aussi impressionnantes ces dernières années, tandis que la technologie de l’hydroélectricité, vieille de plusieurs décennies, est toujours ce que l’Agence internationale de l’énergie appelle le “géant oublié de l’électricité à faible électricité carbonique.

Et puis il y a le nucléaire. Considérée strictement à travers le prisme du changement climatique, l’énergie nucléaire peut se targuer d’être un rêve vert.

Contrairement au charbon ou au gaz naturel, les centrales nucléaires ne produisent pas d’émissions directes de dioxyde de carbone lorsqu’elles produisent de l’électricité et, au cours des 50 dernières années, elles ont réduit les émissions de CO2 de près de 60 gigatonnes. Contrairement au solaire ou à l’éolien, les centrales nucléaires ne sont pas intermittentes et nécessitent beaucoup moins de superficie par mégawatt produit. Contrairement à l’hydroélectricité, qui a atteint ses limites naturelles dans de nombreux pays développés, y compris aux États-Unis, les centrales nucléaires ne nécessitent pas de barrages à forte intensité environnementale.

Comme l’ont montré les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, lorsque l’énergie nucléaire tourne mal, elle peut vraiment mal tourner. Mais les nouvelles conceptions de centrales réduisent le risque de telles catastrophes, qui elles-mêmes ont tendance à attirer beaucoup plus d’attention que le flux constant de décès dus au changement climatique et à la pollution de l’air liés au fonctionnement normal des centrales électriques conventionnelles.

On peut donc imaginer que ceux qui voient le changement climatique comme une menace existentielle sans précédent applaudiraient le développement de nouvelles centrales nucléaires et soutiendraient l’extension de celles déjà en service.

Dans la pratique, cependant, ce n’est souvent pas le cas, comme le soulignent les événements récents en Allemagne.

Quand un vert n’est-il pas vert ?

La guerre russe en Ukraine a bouleversé les marchés mondiaux de l’énergie, mais peut-être qu’aucun pays ne s’est avéré plus vulnérable que l’Allemagne.

Au début de l’année, les exportations russes fournissaient plus de la moitié du gaz naturel de l’Allemagne, ainsi qu’une part importante de ses importations de pétrole et de charbon. Depuis le début de la guerre, la Russie a sévèrement réduit le flux de gaz vers l’Allemagne, plaçant le pays dans un état de crise énergétique aiguë, avec des craintes croissantes à l’approche de l’hiver prochain.

Avec peu d’approvisionnements en gaz naturel du pays et son secteur renouvelable fortement soutenu incapable de combler entièrement le déficit, les dirigeants allemands ont été confrontés à un dilemme. Pour maintenir suffisamment de réserves de gaz pour permettre au pays de passer l’hiver, ils pourraient essayer de reporter la fermeture des trois derniers réacteurs nucléaires allemands restants, qui devaient fermer d’ici la fin de 2022 dans le cadre du virage de l’Allemagne après Fukushima contre l’énergie nucléaire. , et même redémarrer des réacteurs déjà fermés.

Ou ils pourraient essayer de réactiver les centrales électriques au charbon mises sous cocon et combler une partie du déficit d’électricité avec les réserves de charbon encore abondantes de l’Allemagne.

Sur la base des seules émissions de carbone, vous opteriez probablement pour l’option nucléaire. Le charbon est de loin le plus sale des combustibles fossiles, responsable d’un cinquième de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre – plus que toute autre source unique – ainsi que d’une soupe de polluants atmosphériques conventionnels. L’énergie nucléaire ne produit rien de tout cela.

Les législateurs allemands l’ont vu différemment. La semaine dernière, le parlement du pays, avec le soutien des membres du Parti vert au sein du gouvernement de coalition, a adopté une législation d’urgence pour rouvrir les centrales au charbon, ainsi que de nouvelles mesures pour stimuler la production d’énergie renouvelable. Aucun effort ne serait fait pour redémarrer les centrales nucléaires fermées, ni même pour reconsidérer le calendrier de fermeture des derniers réacteurs actifs.

“Les réservoirs de stockage de gaz doivent être pleins d’ici l’hiver”, a déclaré en juin Robert Habeck, ministre allemand de l’Economie et membre du Parti vert. “C’est notre priorité absolue.”

En partie à cause de cette hiérarchisation, l’Allemagne – qui a déjà vu ses émissions de carbone augmenter au cours des deux dernières années, manquant ses objectifs d’émissions ambitieux – émettra encore plus de carbone en 2022.

Pour être juste, redémarrer des centrales nucléaires fermées est une entreprise bien plus complexe que d’allumer d’anciennes centrales au charbon. Les exploitants d’usines n’avaient acheté que suffisamment d’uranium pour tenir jusqu’à la fin de 2022, de sorte que les approvisionnements en combustible nucléaire devraient s’épuiser de toute façon.

Mais c’est aussi le but. L’Allemagne, qui se considère comme un leader mondial en matière de climat, s’empare de la source de combustible la plus intensive en carbone, en partie parce qu’elle a pris la décision en 2011 de tourner complètement le dos à l’énergie nucléaire, consacrant ce qui avait été une élimination planifiée dans droit.

Une question de priorités

L’énergie nucléaire est loin d’être sans risque, comme l’ont démontré les accidents de Fukushima et d’ailleurs. La gestion des déchets radioactifs reste un défi, et le secteur dans son ensemble produit bien trop souvent de nouvelles centrales en retard, et souvent des milliards de plus que le budget.

Mais aucune source d’énergie n’est entièrement sûre et l’énergie nucléaire, avec son absence d’émissions, se compare très favorablement aux autres sources. Selon une estimation, l’énergie nucléaire produit 99,8 % de décès en moins par unité d’électricité produite que le charbon, 99,7 % de moins que le pétrole et 97,6 % de moins que le gaz naturel. C’est à peu près équivalent sur la même norme à l’éolien ou au solaire, avec la capacité de produire une électricité de base fiable qui manque à ces sources.

Pour argumenter, comme l’activiste climatique Greta Thunberg fait dans un tweet plus tôt ce mois-ci, que l’énergie nucléaire ne peut jamais être considérée comme «verte» revient à révéler implicitement que votre peur de l’énergie nucléaire l’emporte sur votre peur du changement climatique. Et si cela devient la norme, le climat en paiera le prix.

Heureusement, cette peur perd du terrain dans le reste de l’Europe et dans le monde. Le tweet de Thunberg était une réponse à la décision du Parlement européen de qualifier les investissements dans les centrales nucléaires, ainsi que le gaz naturel à faible émission de carbone, de « respectueux du climat ». La Belgique, contrairement à l’Allemagne, a décidé de maintenir ouverts deux réacteurs dont la fermeture était prévue, tandis que la France a annoncé son intention de construire jusqu’à 14 nouveaux réacteurs. Même au Japon, qui a connu le pire accident nucléaire depuis Tchernobyl, le soutien au redémarrage et à l’expansion de l’énergie nucléaire augmente.

Pendant ce temps, aux États-Unis, l’administration Biden dépense des milliards pour subventionner les usines existantes, tandis que des États comme New York et même la Californie cherchent à maintenir ouvertes les usines dont la fermeture était prévue.

Cependant, pour que l’énergie nucléaire fasse plus que simplement tenir bon, elle doit surmonter ses problèmes de sécurité existants et ses problèmes de coûts encore plus importants. Un nouveau rapport du Breakthrough Institute, un groupe de réflexion sur l’énergie et l’environnement, prévoit que des investissements majeurs dans des réacteurs nucléaires avancés – qui peuvent être plus petits et plus rentables que les centrales actuelles – pourraient produire jusqu’à la moitié de la production d’électricité propre aux États-Unis d’ici la mi-2020. -siècle, et fournissent un bon complément aux sources renouvelables croissantes.

Une meilleure énergie nucléaire pourrait également jouer un rôle majeur dans un autre défi moins apprécié : atteindre l’abondance énergétique. Depuis le milieu des années 1970, la consommation d’énergie par habitant aux États-Unis est restée largement stable, voire a chuté, en raison d’une évolution vers la conservation et l’efficacité. Tant que notre mix énergétique est dominé par les combustibles fossiles – et c’est toujours le cas, malgré des gains importants dans les énergies renouvelables – c’est une bonne chose.

Mais un certain nombre d’experts ont établi un lien entre la faible croissance de la productivité au cours des dernières décennies et le plafonnement de la consommation d’énergie. Lorsque nous mettons la consommation d’énergie au régime, il n’est pas surprenant que la productivité et la croissance économique suivent.

Si nous pouvons séparer la consommation d’énergie des émissions de carbone et autres externalités environnementales, nous pouvons ouvrir la voie à la véritable abondance. L’agriculture verticale, le dessalement massif de l’eau, la capture directe du carbone dans l’air – tout cela peut devenir plus faisable si nous avons une énergie à faible ou zéro carbone qui est vraiment, comme le nucléaire était autrefois vanté par certains, “trop ​​bon marché pour être mesuré”. Réaliser cet avenir – lutter contre le changement climatique tout en rendant suffisamment d’énergie disponible pour tous nos besoins et désirs – nécessitera une énergie nucléaire meilleure et plus répandue, ainsi que des politiques qui accélèrent le développement de toutes les sources d’énergie propre.

Les menaces existentielles exigent des réponses existentielles. Si c’est comme ça que vous voyez le changement climatique, alors il n’y a pas d’excuse pour avoir écarté une option viable – ce qu’est clairement l’énergie nucléaire -.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!