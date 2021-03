C’est une compétition délicate. L’Argentine était désespérée de la mettre en scène après le fiasco de la finale de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate et Boca Juniors, qui n’a pas eu lieu en raison de la violence des supporters et a fini par se jouer en Espagne. Cela a été considéré comme un coup dur pour la campagne de la Coupe du monde 2030, que l’Argentine espère co-organiser avec l’Uruguay, le Chili et le Paraguay. L’Argentine voulait avoir une chance de nettoyer l’ardoise et a fait pression pour accueillir la Copa supplémentaire.

