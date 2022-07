La décision “antisémite” de la commission de l’ONU incite Biden à dissoudre le groupe anti-israélien

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un autre scandale impliquant un antisémitisme présumé agite une commission d’enquête controversée de l’ONU après qu’elle a été accusée en juin d’avoir publié un rapport antisémite contre Israël.

Des experts de l’ONU et des groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré à Fox News Digital que l’administration Biden devrait priver la commission de l’ONU des fonds qui sont utilisés pour attiser la haine des Juifs et d’Israël.

Miloon Kothari, membre de la « Commission d’enquête des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël » qui a publié le rapport, a déclaré à un obscur blog anti-israélien : « Nous sommes très découragés par les médias sociaux qui sont contrôlés en grande partie par – que ce soit le Lobby juif ou des ONG spécifiques.”

“Beaucoup d’argent est dépensé pour essayer de nous discréditer”, a déclaré Kothari.

DES GROUPES INTERNATIONAUX CONDAMNENT L’ENQUÊTE DE L’ONU SUR ISRAËL ET LES COMBATS PALESTINIENS

L’ambassadrice Michèle Taylor, représentante permanente des États-Unis auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, a tweeté jeudi : “Nous sommes scandalisés par les récents commentaires antisémites et anti-israéliens d’un membre de la COI d’Israël [Commission of Inquiry]. Ces remarques inacceptables exacerbent malheureusement nos profondes inquiétudes quant à la nature ouverte et à la portée trop large du COI et du HRC [Human Rights Council]traitement disproportionné et biaisé d’Israël.”

Kothari est allé jusqu’à appeler au démantèlement d’Israël dans l’interview publiée le 25 juillet par Mondoweiss, un site Web jugé “violemment anti-israélien” par l’Anti-Defamation League.

“J’irais jusqu’à poser la question de savoir pourquoi [Israel is] même membre des Nations Unies », a déclaré Kothari, « Le gouvernement israélien ne respecte pas ses propres obligations en tant qu’État membre de l’ONU. En fait, ils essaient constamment, directement ou par l’intermédiaire des États-Unis, de saper les mécanismes de l’ONU.”

La mission permanente d’Israël à Genève a critiqué la commission d’enquête : « L’interview accordée par M. Kothari n’est que le dernier d’une série de commentaires extrêmement préoccupants exprimés par les membres de cette commission. Le mois dernier, un autre membre, Chris Sidoti, a affirmé que certains juifs lançaient des accusations d’antisémitisme “comme du riz à un mariage” et légitimaient en fait l’antisémitisme contre eux-mêmes. Il a également affirmé que ces juifs, qui estimaient avoir vécu l’antisémitisme, avaient souillé la mémoire des six millions de victimes de la Shoah.

La mission israélienne auprès des Nations Unies en Suisse a noté : “Ces commentaires sapent complètement l’expérience de nombreux Juifs et sapent la lutte mondiale contre l’antisémitisme, qui est en augmentation dans le monde entier”.

LA CONFÉRENCE CONTROVERSÉE DES NATIONS UNIES SUR LES RÉPARATIONS CLASSÉE PAR POMPEO COMME ÉTANT « LACÉE D’ANTISÉMITISME »

L’ADL a noté que Mondoweiss, la plate-forme sur laquelle Kothari a prononcé ses propos anti-israéliens, “a publié une caricature du caricaturiste antisémite Carlos Latuff, qui a remporté la deuxième place lors d’un concours iranien en 2006 pour la “meilleure” caricature dépréciant ou niant l’Holocauste”.

“Les trois membres de l’enquête de l’ONU, y compris sa présidente Navi Pillay, ont été nommés précisément en raison de leur parti pris bien connu contre Israël – ce que cette interview confirme évidemment”, a déclaré Anne Bayefsky, présidente de Human Rights Voices et directrice du Touro Institut sur les droits de l’homme et l’Holocauste.

“Ils ne satisfont pas aux exigences les plus élémentaires et à la promesse d’impartialité et d’objectivité de l’ONU. La bonne chose à faire est de démanteler et de dissoudre une mission qui jette le discrédit sur l’ONU et son principal organe des droits de l’homme”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. .

Elle a ajouté : « Il n’y a vraiment aucun moyen d’éviter de décrire cette explosion de M. Kothari comme autre chose qu’une manifestation grotesque d’antisémitisme. La légitimité de cette enquête de l’ONU est foutue. et la pratique est de se livrer à une discrimination systématique – contre l’État juif et les Juifs. »

Navi Pillay, la présidente du COI, a déclaré dans une lettre au président du Conseil des droits de l’homme : « La Commission ne remet pas en question le statut ou l’adhésion à l’ONU de l’un ou l’autre des États concernés par son mandat. Les fondements de la légalité de l’Etat d’Israël, aux côtés de celui de l’Etat de Palestine ont été définis par la résolution 181 de l’Assemblée générale et ne sont pas et ne seront jamais remis en cause par cette Commission.”

AU MILIEU DES ALLÉGATIONS D’INCITATION ET D’ANTISÉMITISME, L’ADMINISTRATION BIDEN SIGNALE QU’ELLE REMBOURSERA L’AGENCE CONTROVERSÉE DES NATIONS UNIES

Pillay n’a pas condamné les remarques mais a plutôt affirmé que “les commentaires de Kothari sur les efforts déployés par les gouvernements ainsi que des ONG spécifiques pour discréditer des membres individuels de la Commission ont de nouveau été délibérément mal cités pour impliquer que les” médias sociaux “étaient contrôlés par le lobby juif”.

L’organisation de défense des droits de l’homme basée à Los Angeles, Simon Wiesenthal Center, a envoyé mercredi une lettre à l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, exhortant l’administration Biden à prendre des mesures contre la commission d’enquête.

Le Centre Wiesenthal a qualifié les commentaires de Kothari d’antisémites et a exhorté l’ambassadeur à “dénoncer publiquement les déclarations diffamatoires, les fausses accusations et les remarques anti-juives de Kothari contre l’allié de l’Amérique, Israël, et le peuple juif”.

Le Centre Wiesenthal a également demandé que “l’administration exprime son plein soutien à la législation bipartite proposée au Congrès pour éliminer la commission d’enquête anti-israélienne”.

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a tweeté en réponse à l’attaque de Kothari contre Israël :

“Étiqueter faussement Israël comme un” État d’apartheid “dément l’histoire et les faits. Au lieu d’alimenter des membres marginaux au sein du @UN_HRC qui promeuvent sans relâche un parti pris clair contre Israël, le @ONU doit s’attaquer à ce préjugé qui sape son travail essentiel.”

Et bien qu’aucune mesure n’ait jusqu’à présent été prise contre les deux membres – ce dont les observateurs doutent qu’il se produira – un porte-parole du Conseil des droits de l’homme a déclaré à Fox News Digital : “Le Conseil des droits de l’homme adopte une position vigilante contre l’antisémitisme, y compris tout commentaire ou action considéré comme stigmatisant”. le peuple juif. Le Conseil s’est longtemps prononcé contre toutes les formes de discrimination et de racisme et condamne avec véhémence ces actes odieux.