La décision américaine sur les migrants vénézuéliens alimente l’anxiété au Mexique

“Nous ne pouvons prendre personne, personne ne rentrera”, a-t-il répondu, debout au milieu de rangées de tentes dans ce qui ressemble à un petit entrepôt. Il avait 260 migrants sur le sol, environ 80 surcapacité et le plus depuis l’ouverture du refuge en 2012.

Les États-Unis ont expulsé des Vénézuéliens vers Tijuana et quatre autres villes frontalières mexicaines depuis mercredi, a déclaré Jeremy MacGillivray, directeur adjoint de l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations au Mexique. Les autres sont Nogales, Ciudad Juarez, Piedras Negras et Matamoros.

Tijuana, où Garcia Lara dirige le refuge Juventud 2000, est la plus grande ville à la frontière mexicaine et a probablement le plus d’espace. La ville affirme que 26 abris, qui fonctionnent presque ou à pleine capacité, peuvent accueillir environ 4 500 migrants combinés.

Le plus grand refuge de Tijuana, Embajadores de Jesus, accueille 1 400 migrants sur des lits superposés et des tapis de sol, tandis qu’un groupe affilié à l’Université de Californie à San Diego construit une annexe imposante pour des milliers d’autres.

Embajadores de Jesus grandit à un rythme effréné au fond d’un canyon où les coqs se promènent librement et où des cabanes en contreplaqué et en tôle d’aluminium bordent des chemins de terre et des chaussées fissurées qui s’inondent facilement lorsqu’il pleut. Un bâtiment en parpaings avec une cuisine et une salle à manger est en voie d’achèvement, tandis que des migrants pelletent de la terre pour un terrain de football.