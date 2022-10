La décision américaine sur les migrants vénézuéliens alimente l’anxiété au Mexique

TIJUANA, Mexique (AP) – Jose Maria Garcia Lara a reçu un appel lui demandant si son refuge avait de la place pour une douzaine de migrants vénézuéliens qui ont été parmi les premiers expulsés vers le Mexique en vertu d’une politique américaine élargie qui nie le droit de demander l’asile.

“Nous ne pouvons prendre personne, personne ne rentrera”, a-t-il répondu, debout au milieu de rangées de tentes dans ce qui ressemble à un petit entrepôt. Il avait 260 migrants sur le sol, environ 80 surcapacité et le plus depuis l’ouverture du refuge en 2012.

L’appel téléphonique de jeudi illustre comment l’extension des restrictions d’asile par l’administration Biden aux Vénézuéliens représente un défi potentiellement énorme pour les refuges mexicains déjà surchargés.

Les États-Unis ont accepté de laisser jusqu’à 24 000 Vénézuéliens postuler en ligne pour se rendre directement aux États-Unis pour des séjours temporaires, mais ont déclaré qu’ils commenceraient également à renvoyer au Mexique tous ceux qui traverseraient illégalement – ​​un nombre qui a dépassé 25 000 en août seulement.

Les États-Unis ont expulsé des Vénézuéliens vers Tijuana et quatre autres villes frontalières mexicaines depuis mercredi, a déclaré Jeremy MacGillivray, directeur adjoint de l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations au Mexique. Les autres sont Nogales, Ciudad Juarez, Piedras Negras et Matamoros.

La Casa del Migrante à Matamoros a admis au moins 120 Vénézuéliens de Brownsville jeudi, a déclaré le révérend Francisco Gallardo, directeur du refuge. Vendredi, le gouvernement mexicain offrait des trajets en bus gratuits vers Mexico.

Les Vénézuéliens sont soudainement devenus la deuxième nationalité la plus importante à la frontière américaine après les Mexicains, un défi difficile pour le président Joe Biden. Près de quatre sur cinq qui ont été arrêtés par les autorités américaines en août sont entrés dans ou près d’Eagle Pass, au Texas, en face de Piedras Negras, une ville mexicaine d’environ 150 000 habitants avec peu d’espace d’hébergement.

“Nous sommes au bord de l’effondrement”, a déclaré Edgar Rodriguez Izquierdo, avocat à la Casa del Migrante à Piedras Negras, qui nourrit 500 personnes par jour et convertit une école en abri pour 150 personnes.

Tijuana, où Garcia Lara dirige le refuge Juventud 2000, est la plus grande ville à la frontière mexicaine et a probablement le plus d’espace. La ville affirme que 26 abris, qui fonctionnent presque ou à pleine capacité, peuvent accueillir environ 4 500 migrants combinés.

Le plus grand refuge de Tijuana, Embajadores de Jesus, accueille 1 400 migrants sur des lits superposés et des tapis de sol, tandis qu’un groupe affilié à l’Université de Californie à San Diego construit une annexe imposante pour des milliers d’autres.

Embajadores de Jesus grandit à un rythme effréné au fond d’un canyon où les coqs se promènent librement et où des cabanes en contreplaqué et en tôle d’aluminium bordent des chemins de terre et des chaussées fissurées qui s’inondent facilement lorsqu’il pleut. Un bâtiment en parpaings avec une cuisine et une salle à manger est en voie d’achèvement, tandis que des migrants pelletent de la terre pour un terrain de football.

Gustavo Banda, comme d’autres directeurs de refuge à Tijuana, ne sait pas à quoi s’attendre du changement américain au Venezuela, reflétant un air d’incertitude le long de la frontière mexicaine. Tijuana a été pris au dépourvu par une augmentation des arrivées d’Haïtiens en 2016, une caravane géante d’Amérique centrale en 2018 et la mise en œuvre en 2019 d’une politique aujourd’hui disparue visant à faire attendre les demandeurs d’asile au Mexique pour des audiences devant le tribunal américain de l’immigration.

“Personne ne sait vraiment ce qui va se passer jusqu’à ce qu’ils commencent à renvoyer les gens”, a déclaré Banda jeudi alors que les familles avec de jeunes enfants se préparaient à dormir.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a déclaré qu’il admettrait temporairement “certains” Vénézuéliens expulsés des États-Unis en vertu d’une ordonnance de santé publique connue sous le nom de Titre 42, sans indiquer de plafond numérique. Les États-Unis ont expulsé des migrants plus de 2,3 millions de fois depuis l’entrée en vigueur du titre 42 en mars 2020, leur refusant une chance d’asile au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Un responsable mexicain a déclaré que la capacité du Mexique à reprendre les Vénézuéliens dépendait de l’espace d’hébergement et du succès de l’offre américaine de séjours temporaires pouvant accueillir jusqu’à 24 000 Vénézuéliens. Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question et a parlé sous couvert d’anonymat.

Jusqu’à présent, le Mexique n’acceptait que les retours du Guatemala, du Honduras ou du Salvador, en plus du Mexique. En conséquence, les refuges mexicains ont été remplis de migrants de ces pays, ainsi que d’Haïtiens.

Les Vénézuéliens, comme ceux d’autres nationalités, dont Cuba et le Nicaragua, ont généralement été libérés aux États-Unis pour poursuivre des affaires d’immigration. Les relations diplomatiques tendues ont rendu presque impossible pour l’administration Biden de les renvoyer au Venezuela.

Blas Nuñez-Neto, un haut responsable du Département américain de la sécurité intérieure, n’a pas répondu directement lorsque des journalistes lui ont demandé jeudi combien de Vénézuéliens seraient susceptibles d’être expulsés vers le Mexique, affirmant seulement qu’il s’attend à ce que moins de Vénézuéliens tentent de traverser la frontière.

La sécurité intérieure a déclaré que les Vénézuéliens qui traverseraient la frontière par voie terrestre après l’annonce de mercredi seraient expulsés. Edward Pimentel faisait partie des migrants qui ont déclaré avoir été renvoyés malgré leur détention aux États-Unis avant l’annonce de la politique.

“La vérité est que notre rêve est le rêve américain, nous voulions aller aux États-Unis”, a déclaré Pimentel devant un dépanneur de Tijuana.

À Matamoros, des centaines de Vénézuéliens ont protesté, affirmant qu’ils étaient entrés aux États-Unis avant que la politique n’entre en vigueur. Gregori Josue Segovia, 22 ans, a déclaré qu’il avait été traité par les autorités américaines lundi à El Paso, au Texas, et qu’il avait été déplacé avant de se retrouver à Matamoros.

“Nous étions dans trois bus et ils ne nous ont rien dit, mais nous pensions que tout était normal quand nous avons réalisé que nous étions sur le pont (international)” pour être renvoyés au Mexique, a-t-il déclaré vendredi.

Environ 7 millions de Vénézuéliens ont fui leur patrie ces dernières années mais avaient largement évité les États-Unis. Les États-Unis offrent une économie relativement forte et de faibles chances d’être renvoyés au Venezuela, ce qui le rend soudainement plus attrayant.

Pour les Vénézuéliens au Mexique, leur meilleur espoir pourrait être une exemption américaine du titre 42 pour les personnes jugées particulièrement vulnérables.

À Tijuana, il semble que davantage de migrants obtiennent de telles exemptions du Département américain de la sécurité intérieure. Les États-Unis autorisent environ 150 migrants par jour à un passage frontalier vers San Diego, a déclaré Enrique Lucero, directeur des affaires migratoires de Tijuana.

Beaucoup sont choisis par des groupes de défense des refuges de Tijuana – ce qui oblige certains migrants à s’y installer non pas pour un endroit où séjourner, mais pour avoir une meilleure chance d’être sélectionnés pour entrer aux États-Unis, a déclaré Lucero.

Embajadores de Jesus tient un carnet avec les noms des migrants espérant bénéficier d’une exemption du titre 42. Banda, pasteur et directeur du refuge, a déclaré qu’ils attendaient environ trois mois pour entrer aux États-Unis.

Les Vénézuéliens qui étaient au Mexique avant mercredi peuvent également postuler pour l’un des 24 000 créneaux temporaires que les États-Unis mettent à disposition, similaire à un effort lancé en avril pour jusqu’à 100 000 Ukrainiens fuyant l’invasion russe. Ils doivent avoir un sponsor financier aux États-Unis et payer leurs vols.

Le Mexique a salué les déclarations des responsables américains selon lesquelles l’aide temporaire offerte aux Ukrainiens et maintenant aux Vénézuéliens pourrait s’étendre à d’autres nationalités.

Orlando Sanchez a dormi dans une gare routière de Mexico avec des centaines d’autres Vénézuéliens attendant de recevoir de l’argent de leur famille. Il a dit qu’il n’en avait pas assez pour un vol.

Naile Luna, une Vénézuélienne qui se rendait à Ciudad Juarez, de l’autre côté de la frontière avec El Paso, a déclaré qu’elle espérait qu’être enceinte de huit mois lui éviterait d’être expulsée vers le Mexique. Elle a dit qu’elle ne savait rien de la nouvelle politique.

Verza a rapporté de Mexico. La rédactrice d’Associated Press Gisela Salomon à Miami et le vidéaste Jordi Lebrija à Tijuana ont contribué à ce rapport.

Elliot Spagat et Maria Verza, The Associated Press