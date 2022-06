La décision américaine sur l’avortement est “horrible” et “épouvantable”, selon les dirigeants mondiaux

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La décision de la Cour suprême vendredi d’annuler Roe contre Wade – et révoquer le droit constitutionnel à l’avortement – a déclenché une condamnation généralisée en dehors des États-Unis. Dirigeants mondiaux et défenseurs du droit à l’avortement décrit la décision comme “horrible” et “épouvantable”. “L’un des jours les plus sombres pour les droits des femmes de ma vie”, a écrit la dirigeante écossaise Nicola Sturgeon sur Twitter quelques minutes seulement après la publication de la décision.

La décision de la Cour suprême laisse les États libres d’interdire l’avortement

Le vote était de 6 contre 3 pour faire respecter une loi restrictive du Mississippi interdisant tous les avortements après 15 semaines de grossesse. Elle a bouleversé près de 50 ans de jurisprudence qui garantissait le droit à la procédure.

Pour les dirigeants et les militants des pays où les lois sur l’avortement sont plus libérales, la décision de vendredi a suscité colère et résignation quant à l’avenir des États-Unis, ainsi que des inquiétudes quant à la manière dont la décision pourrait affecter la question dans leur propre pays.

Au cours des dernières décennies, plus de 50 pays ont libéralisé leurs lois sur l’avortement, selon le Centre pour les droits reproductifsun groupe de défense mondial opposé aux restrictions à l’avortement.

Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a déclaré que la nouvelle était “horrible” et a déclaré qu’il ne pouvait pas “imaginer la peur et la colère” que les femmes perdent le droit à l’avortement. “Les femmes doivent pouvoir décider librement de leur vie”, a écrit le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sur Twitter.

Lors d’une conférence de presse dans la capitale rwandaise, Kigali, le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné la décision comme “un grand pas en arrière”. Le chef du gouvernement conservateur de droite britannique a ajouté qu’il avait toujours cru au “droit des femmes de choisir et je m’en tiens à ce point de vue”.

En France, le président Emmanuel Macron écrit sur Twitter que l’avortement “est un droit fondamental pour toutes les femmes”.

« Il doit être protégé », a-t-il dit.

Dans de nombreux pays, l’avortement est protégé par la loi et non par une décision de justice

“Je suis très déçu parce que les droits des femmes doivent être protégés”, a déclaré à Reuters le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Et je me serais attendu à ce que l’Amérique protège ces droits.”

La décision a reçu un soutien important à l’extérieur du pays, en particulier en Europe de l’Est et en Amérique latine. En Europe, certains membres de l’extrême droite ont exprimé leur soutien à cette décision.

Beatrix von Storch, membre éminent du parti allemand Alternative pour l’Allemagne (AfD), a tweeté vendredi que la décision était “bonne” et envoyait un signal d’espoir pour la vie à naître. “Il rayonnera dans tout l’Occident”, a écrit von Storch.

Le Vatican a publié une déclaration reconnaissant le “débat houleux” autour de la question et a déclaré que la décision américaine défierait “le monde entier”. Le chef de l’Église catholique, qui s’oppose à l’avortement, a appelé à “un débat non idéologique sur la place que la protection de la vie a dans une société civile”.

La décision des États-Unis de restreindre le droit à l’avortement va à l’encontre d’une tendance générale à la libéralisation des règles en matière d’avortement. L’Argentine, l’Irlande et le Mexique ont tous retiré des lois strictes sur l’avortement ces dernières années.

Les législateurs allemands ont abrogé vendredi une loi de 1933 qui avait restreint les médecins de la publicité des services d’avortement. Et la Cour suprême du Mexique a décriminalisé l’avortement dans une décision majeure en septembre dernier.

“J’ai rarement été aussi fier de faire partie de la Cour suprême mexicaine qu’aujourd’hui”, a déclaré le juge en chef Arturo Zaldivar. tweeté vendredi, dans une claire allusion à la décision de justice américaine. « Tous les droits pour tous. Jusqu’à ce que l’égalité et la dignité deviennent coutumières.

Les États-Unis sont-ils une exception libérale en matière d’avortement, comme le dit l’avis de la Cour suprême ?

Des manifestations contre la décision américaine étaient prévues dans les capitales européennes, dont Londres, Édimbourg et Paris. Certains experts de la santé ont déclaré qu’ils étaient profondément préoccupés par le fait que les États-Unis menaient un petit groupe de nations à s’opposer aux lois libéralisées sur l’avortement.

Une déclaration signé par plus de 100 organisations mondiales de soins de santé ont qualifié la décision de la Cour suprême de « coup catastrophique pour la vie de millions de femmes, de filles et de personnes enceintes » et ont déclaré que les États-Unis étaient « en décalage avec l’engagement de la communauté mondiale à faire progresser les droits de l’homme ». .”

Alvaro Bermejo, directeur général de la Fédération internationale pour la planification familiale, a déclaré dans un communiqué que la décision enhardirait “d’autres mouvements anti-avortement, anti-femmes et anti-genre et aurait un impact sur d’autres libertés reproductives”.

“Nous savons pertinemment qu’interdire l’avortement ne signifie pas moins d’avortements et que lorsque des interdictions d’avortement sont promulguées, des femmes et des femmes enceintes meurent, comme nous l’avons vu dans le monde entier, plus récemment en Pologne”, a déclaré Bermejo, faisant référence à la décision de la Pologne de resserrer encore ses lois déjà strictes sur l’avortement en 2021.

La Pologne est l’un des deux seuls pays développés à avoir décidé de restreindre davantage le droit à l’avortement au 21e siècle. L’autre, ce sont les États-Unis.

“En 2018, le peuple irlandais s’est exprimé haut et fort. Abroger l’une des interdictions d’avortement les plus strictes au monde. Donner aux femmes irlandaises leurs droits. Nous avons considéré l’Amérique comme un exemple de liberté », a déclaré Jennifer Cassidy, ancienne diplomate et universitaire irlandaise. écrit sur Twitter.

Avec Roe Vs. Wade renversé, les États-Unis devenaient méconnaissables, a ajouté Cassidy.

D’autres voix du monde entier étaient d’accord. “Une journée de grande angoisse pour les femmes, les filles et tous les habitants des États-Unis”, a écrit Debora Diniz, professeur à la faculté de droit de l’Université de Brasilia. sur Twitter.

Vickie Remoe, une écrivaine de la Sierra Leone, a ajouté qu’elle était personnellement dévastée par la décision, qu’elle considérait comme “une période d’attaque contre les femmes”.

“Je suis également inquiète des implications mondiales de grande envergure que cela aura sur l’accès à des avortements sûrs à travers le monde”, a écrit Remoe. dans un tweet« mais surtout en Afrique ».