La déchirure de Shohei Ohtani à l’UCL jette un voile tragique sur la meilleure histoire de la MLB

Vous ne pouvez pas vraiment aborder toutes les autres choses sans aborder la tristesse. Oui, la blessure au coude de Shohei Ohtani a toutes sortes de ramifications, depuis les finances jusqu’à sa destination et son héritage, mais je vais les laisser respirer un peu.

Parce que, pour l’instant, tout le monde est plutôt maussade, et ce n’est pas grave. À vrai dire, c’est fondamentalement inévitable.

Le joueur de baseball le plus transcendant de ces derniers temps a été soulevé mercredi avec ce qui a été initialement décrit comme une fatigue des bras. Nous avions déjà entendu cette raison précise auparavant, c’était donc une situation à surveiller, mais peut-être pas majeure.

Ce serait bientôt le cas.

À la fin du programme double des Angels de Los Angeles contre les Reds de Cincinnati, la sensation japonaise de lancer/frapper/époustouflante avait été diagnostiquée avec une déchirure du ligament collatéral ulnaire, confirmant l’atroce vérité selon laquelle le baseball est moins doux pour le coude que tout autre. partie du corps et que tout avait soudainement changé, en un instant.

C’était une nouvelle vraiment misérable. La réalité selon laquelle les Angels ne peuvent pas enchaîner une saison gagnante – quoi qu’il arrive – prévaut sans faiblir et c’est sa propre histoire. Mais Ohtani était devenu le lieu de prédilection du baseball, car ceux qui aiment les questions de diamant s’habituaient au fait que oui, nous voyions l’histoire se dérouler devant nous. Et non, ce n’était pas un rêve dont nous allions bientôt nous sortir.

Non seulement cela, il était devenu, et reste, la plus grande histoire de la saison, avec des réflexions sur où il pourrait aller et ce qu’il pourrait faire en agence libre éclipsant les courses de fanions, les chances de la Série mondiale et les équipes qui, vous savez, gagnent réellement. beaucoup.

Ohtani a commencé mercredi en retirant deux prises lors de la première manche contre les Reds, puis est intervenu pour frapper son 44e circuit de la campagne, en tête du baseball. Jusqu’ici, donc Shotime. Et puis c’était tout.

Après avoir consulté le manager Phil Nevin et un entraîneur, il passa rapidement du monticule à l’abri, le visage gravé d’inquiétude et le baseball inquiet avec lui. Il frappait dans la deuxième partie du programme double, avec un score de 1 sur 5, mais alors que les détails de sa maladie du coude apparaissaient, il avait l’air aussi satisfait qu’on pourrait s’y attendre de la façon dont sa journée s’était déroulée.

Ces derniers mois, lorsque le monde du baseball pensait à Ohtani, il aimait penser à l’histoire, à Babe Ruth et à la manière dont elle en était la version moderne, aux choses impossibles qui devenaient non seulement plausibles mais présentes au quotidien.

Maintenant, le langage associé parle de choses lamentables, de Tommy John, de la réadaptation et du potentiel de déclin – et de la question qui doit être posée de savoir si sa charge de travail a été gérée de la bonne manière.

Ce n’est pas particulièrement le moment de répondre, car il est peu probable que même Ohtani lui-même, ou ses médecins, ou les Angels, ou la liste interminable de directeurs généraux qui adoreraient s’en prendre à lui cet hiver, sachent précisément comment cela va ébranler dehors.

L’annonce n’est pas allée plus loin que de dire qu’il ne lancera plus cette saison, lui laissant la chance de continuer à courir après un puissant total de circuits. Son taux actuel le voit sur la bonne voie pour 59 dingers, et la nouvelle marque d’Aaron Judge de 62 reste un tir extérieur.

Il y a cependant d’autres considérations. Si une intervention chirurgicale est nécessaire, le plus tôt serait clairement mieux. Comme l’a souligné Ben Verlander de FOX Sports, il n’y a rien de plus dû aux Angels, pas après que son excellence globale n’a abouti qu’à un record de 61-67, bon pour seulement la quatrième place de l’AL West, avec un 5-16. clip depuis la date limite des échanges.

Les Angels sont maintenant sur le point de rater les séries éliminatoires une fois de plus et se dirigent vers une huitième année consécutive de baseball inférieur à 0,500, qui sont également venus avec Mike Trout à Anaheim.

L’argent occupe également une place importante dans le récit d’Ohtani, mais d’une manière légèrement différente de la façon dont nous considérons habituellement les blessures ayant un impact sur les considérations monétaires. Lorsque la possibilité pour Ohtani de conclure un accord d’une valeur pouvant atteindre 600 millions de dollars s’est présentée, la première chose qui m’est venue à l’esprit était de savoir comment quelqu’un pouvait-il être en ligne pour être payé autant – tout en étant sous-payé d’une manière ou d’une autre ?

Un lanceur de niveau All-Star éclairé, plus une superstar de milieu de gamme qui frappe .304 avec une puissance énorme, plus un remplisseur de stade incontournable et à couper le souffle, avec des fesses dans les sièges garanties ( si la promotion est correcte) ? Le mec est trois superstars en une.

Une partie de l’anticipation de la frénésie des agences libres était le sentiment tenace qu’au moins un directeur général examinerait ses talents et donnerait une analyse « sur la lune » de ce que la franchise devrait offrir.

Même avec cela, quelqu’un va quand même payer gros, même si les discussions sur les 600 millions de dollars perdront probablement un peu de leur piquant.

Les équipes vont toujours le poursuivre avec une ferveur sans précédent, et le problème est que personne ne sait exactement ce qu’Ohtani attend d’un nouveau club, sauf qu’il a soif de victoire. Étant donné que l’acte de base consistant à ajouter Ohtani à n’importe quelle équipe augmente considérablement cette probabilité – à moins que vous ne soyez les Anges, je suppose – les options sont innombrables.

Il est difficile d’imaginer Ohtani lancer en 2024, ce qui en soi en fera une saison qui perdra un peu de son éclat et suscitera une réflexion.

En termes d’emplacement, de financement et d’ambition, les Dodgers de Los Angeles semblent être en pole position, mais s’ils n’étaient pas verrouillés avant, ils ne le seraient certainement pas maintenant.

Cherchons quelques points positifs. La chirurgie, même du ligament collatéral ulnaire, n’a plus la même signification qu’avant. Les lanceurs peuvent, ont, vont et reviennent et certains d’entre eux ont obtenu d’excellents résultats même après être passés sous le bistouri une deuxième fois. Si tel est le cas, cela nous rappelle peut-être que les sports imprévisibles et grandioses doivent être appréciés sur le moment, car tout peut arriver.

Est ce que ça aide? Vous vous sentez mieux ? Je ne le pensais pas.

