« Les niveaux d’eau font que ce service n’est pas toujours disponible. Cela dit, je pense que c’est à la métropole lyonnaise de proposer ce type de service. Pourquoi? Parce que quand on enlève les déchets abandonnés dans la rue et que l’on garantit l’hygiène publique, le le coût est déjà 7 à 10 fois plus élevé qu’un service comme celui-ci, ainsi que des services mobiles d’élimination des déchets et des décharges permanentes « .

Lyon possède la première installation de collecte des déchets d’origine hydrique en Europe. La barge River’tri collecte jusqu’à 300 tonnes de déchets par an et est utilisée par 5 000 lyonnais. C’est une solution astucieuse pour répondre à la demande croissante d’élimination des déchets à Lyon, troisième en France. -la ville la plus peuplée. Elle accoste sur la Saône une fois par semaine et les habitants peuvent y accéder à pied ou à vélo. Elle a réduit le nombre de camions poubelles sur la route et a réduit le besoin des habitants de se rendre dans des décharges permanentes de recyclage. aide à son tour l’environnement.

