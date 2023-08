La décharge d’Osoyoos rouvre après la fermeture forcée d’un incendie de forêt

Après avoir fermé le jeudi 3 août en raison de la menace du feu de forêt d’Eagle Bluff, la décharge sanitaire d’Osoyoos et du district est de nouveau ouverte.

La ville a publié un avis indiquant que la décharge reprendrait ses heures habituelles vendredi.

Un allumage contrôlé a fermé l’autoroute 3 jeudi après-midi alors que les équipes du BC Wildfire Service travaillaient pour établir le confinement du flanc est du feu de forêt d’Eagle Bluff.

Une mise à jour du BCWS vendredi matin a indiqué que les allumages contrôlés de jeudi avaient réussi, avec d’autres allumages contrôlés prévus pour le flanc nord-ouest, se connectant au flanc ouest où les brûlages contrôlés précédents avaient été utilisés.

L’évaluation de l’arbre de danger sera effectuée le long du coin nord-est de l’incendie où les opérations d’allumage ont amené le périmètre de l’incendie jusqu’à l’autoroute 3, qui a été utilisée comme contrôle. Un contrôle de la circulation sera mis en place pour la sécurité des équipes travaillant dans le secteur et pour ceux circulant sur l’autoroute 3.

Vendredi, les équipes travailleront également le long du flanc nord de l’incendie, effectuant des patrouilles et nettoyant à 50 pieds du bord de l’incendie, éteignant les points chauds au fur et à mesure qu’ils sécurise la ligne la plus proche des propriétés.

