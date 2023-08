La décharge de Glenmore fermée à tous les résidents de Kelowna

La décharge de Glenmore à Kelowna a été fermée à tout trafic non commercial en raison de l’incendie de Clifton/McKinley.

Glenmore Drive est un itinéraire essentiel pour les pompiers pour se rendre aux flammes, où de nombreux résidents sont en alerte ou en ordre d’évacuation. Le trafic se dirigeant vers la décharge créerait plus de congestion sur Glenmore.

Les résidents sont également informés que les services de collecte des déchets pourraient être retardés et sont priés de continuer à mettre leurs chariots dans la rue les jours prévus, mais de les ramener s’ils ne sont pas récupérés avant 19 heures.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.