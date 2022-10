La décennie la plus dangereuse et la plus imprévisible depuis la Seconde Guerre mondiale – Poutine – RT World News

Le président russe a prévu une plus grande incertitude alors que l’ère de la domination occidentale unipolaire touche à sa fin

Le président russe Vladimir Poutine pense que le monde est au bord d’une décennie tumultueuse qui apportera le plus de danger et d’imprévisibilité dans plusieurs générations alors que l’hégémonie occidentale tire inévitablement à sa fin.

“Nous nous tenons sur une frontière historique” Poutine a déclaré jeudi lors de la réunion annuelle du Valdai Discussion Club à Moscou. “Ahead est probablement la décennie la plus dangereuse, la plus imprévisible et, en même temps, la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.”

Poutine a réprimandé l’Occident pour avoir joué un “dangereux, sanglant et sale” jeu géopolitique. Il a déclaré que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont contribué à inciter le conflit russo-ukrainien tout en attisant une crise sur la souveraineté de la Chine à Taiwan pour imposer sa domination mondiale.

“J’ai toujours cru au pouvoir du bon sens, et je le crois toujours, donc je suis convaincu que tôt ou tard, les nouveaux centres du monde multipolaire et l’Occident devront s’engager dans un dialogue d’égal à égal sur notre avenir commun, et plus tôt cela arrive, mieux c’est », dit Poutine.

Le dirigeant russe a noté que lorsque Moscou a exposé les problèmes de sécurité qui devraient être résolus pour éviter la crise ukrainienne en décembre dernier, l’OTAN a rejeté la proposition. « Il ne sera pas possible de s’asseoir celui-ci. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. La crise a pris une ampleur véritablement mondiale. Cela affecte tout le monde, et nous ne devrions pas nous faire d’illusions autrement.















L’humanité est essentiellement confrontée à deux options, a ajouté Poutine. “Soit nous continuons à accumuler le fardeau des problèmes qui ne manqueront pas de nous écraser tous, soit nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions – fonctionnelles, même si elles sont imparfaites – des solutions capables de rendre notre monde plus stable et plus sûr.”

En tout cas, dit Poutine, “La période historique de la domination sans partage de l’Occident sur les affaires mondiales touche à sa fin.” Citant une citation de 1978 de l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne, il a déclaré : “l’Occident a un aveuglement de supériorité.”

“Près d’un demi-siècle plus tard, l’aveuglement dont parlait Soljenitsyne, de nature ouvertement raciste et néocoloniale, est devenu tout simplement laid, surtout après l’émergence du monde dit unipolaire.”