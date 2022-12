La décennie à venir sera excellente pour investir, mais nous devrons d’abord attendre 12 mois, déclare le CIO

Bill Smead envisage les meilleurs choix d’actions en 2023 et au-delà.

Les investisseurs devront attendre l’année prochaine pour récolter les bénéfices financiers de la prochaine décennie, selon Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management.

“Nous savons que nous devons attendre les 12 prochains mois, probablement la marée continue de descendre et d’aller temporairement contre nous pour obtenir l’argent que nous allons gagner au cours des 10 prochaines années”, a déclaré Smead sur “Squawk” de CNBC. Encadré Europe” mercredi.

Smead a déclaré que les entreprises à forte intensité de capital et de main-d’œuvre étaient gagnantes, car la valeur de leurs flux de revenus pour la prochaine décennie “est bien plus viable que ce que ces actions représentent”.

Smead Capital Management a à son actif des producteurs de pétrole et de gaz, de terres et de bois d’œuvre canadiens, qui devraient tous être renforcés grâce au marché immobilier actuel aux États-Unis, a déclaré Smead.

“Nous savons que nous devons construire beaucoup de maisons au cours des 10 prochaines années”, a-t-il déclaré.

Le marché immobilier américain a explosé au plus fort de la pandémie de Covid-19 alors que les gens cherchaient à déménager et que les taux d’intérêt ont atteint un niveau record, mais il s’est depuis refroidi alors que les craintes de récession pèsent sur l’esprit des acheteurs et des vendeurs potentiels.