La débutante du RHOSLC, Jennie Nguyen, a été promue femme au foyer à temps plein en tant qu’amie et pourrait remplacer Jen Shah au milieu d’un scandale juridique

La nouvelle venue de REAL Housewives Of Salt Lake City, Jennie Nguyen, a été « promue en tant que membre à temps plein » et « pourrait remplacer Jen Shah » au milieu de son scandale juridique, peut révéler The Sun.

L’homme de 44 ans était à l’origine « embauché en tant qu’ami », mais en raison de l’arrestation et système de fraude à l’échelle nationale Jen est aux prises avec, le rôle de la première année a été élevé au rang de fonctionnaire Femme au foyer.

Instagram/Jennie Nguyen

Jennie Nguyen a été promue femme au foyer à temps plein lors du RHOSLC de la saison prochaine[/caption]

Instagram

Jennie, vue deuxième en partant de la droite, est photographiée en train de filmer des scènes pour la prochaine saison Bravo[/caption]

Une source proche du natif de l’Utah a déclaré en exclusivité au Sun: « Jennie a été embauchée à l’origine comme une simple amie.

« Mais à cause des affaires juridiques de Jen et des retards inattendus dans le tournage ici et là, Jennie a eu beaucoup plus de temps à l’écran que tout le monde ne s’y attendait et a été promue à temps plein à la fin. »

Cependant, la source a clairement indiqué que Jennie n’avait PAS été embauchée en tant que « remplacement de Jen Shah », car les problèmes juridiques de la star n’étaient même pas encore publics lorsqu’elle a été embauchée par Bravo.

L’initié a cependant expliqué que: «En raison des problèmes de Jen, Jennie était beaucoup plus impliquée et est devenue plus rapide à temps plein.

« Donc, si Jen ne fait pas partie de la série pour la saison 3, Jennie voudra certainement intervenir et remplir ce rôle et faire le vide. »

Pour le moment, l’avenir de Jen dans la série n’est pas clair, car le sort de ses accusations criminelles contre elle est toujours en cours.

NOUVELLE JENNIE SUR LE BLOC

Même avec le nuage sombre qui plane sur la nouvelle franchise, Jennie – qui est une amie proche de la star actuelle Lisa Barlow – est toujours « tellement excité ».

L’informateur a déclaré: « Elle a vu ses amis vivre une expérience incroyable dans l’émission et a voulu en faire partie depuis.

«Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, d’être impertinente ou d’avoir des ennuis et a une mode incroyable pour qu’elle s’intègre bien dans le groupe.

«Mais elle est impliquée dans de nombreux drames désordonnés. Le scandale juridique de Jen est bien sûr au centre de la saison, mais ce n’est certainement pas le seul drame qui se produit dans la série.

« Il y a d’autres grandes choses avec lesquelles Jennie est impliquée », a taquiné la source.

Un représentant pour RHOSLC n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

De retour en mars, Jen a été arrêtée et accusée de complot en vue de commettre une fraude par fil dans un « projet de télémarketing » et risque 30 ANS de prison.

Un initié proche de la star a affirmé que l’arrestation a été filmée: « Les caméras tournaient mais c’était tellement chaotique, je ne sais pas exactement ce qui a été capturé. »

RISQUE 30 ANS DE PRISON

Alors que la source a déclaré que le producteur « a certainement obtenu des images », on ne sait pas exactement ce qui a été capturé.

« Le casting se préparait pour un voyage de groupe dans le Colorado », a déclaré l’initié exclusivement à The Sun.

La police a également arrêté son assistant, Stuart Smith, et ils ont été inculpés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique en lien avec le télémarketing et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Lorsque l’arrestation a été effectuée, l’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré dans un communiqué de presse obtenu par The Sun : « premier assistant », aurait généré et vendu des « listes de plomb » d’individus innocents pour d’autres membres de leur stratagème afin d’escroquer à plusieurs reprises.

« En réalité et comme allégué, les soi-disant opportunités commerciales proposées aux victimes par Shah, Smith et leurs co-conspirateurs n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes.





« Maintenant, ces accusés risquent la prison pour leurs crimes présumés. »

Ils risquent chacun jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Après sa libération sans caution, Jen a été interdite de boire excessivement et de consommer de la drogue, elle ne peut pas utiliser ses cartes de crédit, retirer des sommes d’argent excessives et ne peut pas voyager en dehors de l’Utah jusqu’à son audience d’octobre.

Instagram/Jennie Nguyen

L’homme de 44 ans était déjà copain avec le groupe, dont Lisa Barlow[/caption]

PA

Jen Shah a été arrêtée pour un stratagème de télémarketing et risque 30 ans de prison[/caption]