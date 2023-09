La débâcle des White Sox de cette semaine met en évidence l’impact que la nouvelle direction des Bears a à l’intérieur de Halas Hall – Shaw Local

Cela allait être une plongée profonde sur Ryan Poles.

Évaluation de l’évaluateur.

L’échec physique et l’accord annulé de Larry Ogunjobi.

Velus Jones ne peut pas attraper un botté de dégagement.

Chase Claypool poursuit sa queue pour rester sur le terrain.

Et Nate Davis ne semble même pas vouloir s’entraîner.

Mais rappelons les chiens.

Je viens de regarder la conférence de presse des White Sox jeudi.

Jerry Reinsdorf s’est finalement rappelé qu’il possédait deux équipes sportives de Chicago et a décidé de parler. C’était un rappel amical que les Bears sont dans une bien meilleure situation que par le passé, même avec certains points d’interrogation des Polonais.

Les Bears étaient autrefois les White Sox.

En 29 ans de couverture des sports de Chicago, je me souviens d’une conférence de presse avec une situation plus déconnectée que celle du presseur de Chris Getz. C’est à ce moment-là que Michael McCaskey a tenté sans succès de nommer Dave McGinnis entraîneur-chef des Bears en 1999, même si McGinnis voulait le poste.

Les Bears ont même installé la messagerie vocale de McGinnis dans son bureau. « Vous avez atteint le bureau de l’entraîneur-chef des Bears, Dave McGinnis. »

Il n’avait pas encore accepté son contrat. McGinnis a verrouillé Halas Hall avec les médias rassemblés en attendant la conférence de presse, et les Bears avaient un œuf sur le visage. Dick Jauron a été nommé entraîneur-chef quelques jours plus tard.

Cela a forcé Virginia McCaskey à rétrograder son propre fils et à embaucher Ted Phillips. Phillips, comme Getz, était un gars sympa mais non qualifié pour le rôle de président de l’équipe et a été promu de l’intérieur. Cela a conduit à près de 25 ans de statu quo (perdant) et à aucun championnat. Le succès (et l’échec) commence au sommet.

En 2022, George McCaskey a décidé de faire le bon choix et de mettre fin à Ryan Pace et Matt Nagy. Il a embauché des Polonais et l’a laissé embaucher son propre entraîneur, contrairement à Pace lorsqu’il a été contraint d’embaucher John Fox. Quelque chose que Phillips a activé.

Et un an plus tard, McCaskey est devenu encore plus intelligent lorsqu’il a lancé une recherche à l’échelle nationale pour retrouver Kevin Warren.

Il n’y avait rien de confortable dans cette embauche. Warren n’était pas interne. Warren ne faisait pas partie de la famille. Mais Warren était l’homme idéal pour le poste, et les Bears étaient enfin prêts à faire des affaires intelligentes avec la NFL. Des affaires qui, je crois, les mèneront éventuellement à un succès durable.

Reinsdorf a parlé de vouloir embaucher Getz parce qu’il connaît déjà l’organisation.

Bien sûr. Il sait perdre comme les Sox le font depuis des années.

Reinsdorf a sauté le travail du processus d’entretien.

Pendant ce temps, Warren voulait méthodiquement apprendre à connaître chacun dans l’organisation un par un. Apprendre de nouvelles façons. Entendre de nouvelles idées. Et finalement, il éliminera ce qui est mauvais à l’intérieur de Halas Hall.

En ce qui concerne le stade, rien ne presse non plus. Warren veut construire le meilleur stade avec une durée de vie de 50 ans. Et si le plan du lieu et du moment prend du temps, qu’il en soit ainsi.

Il n’est pas choquant que lorsque Reinsdorf s’est précipité pour construire un nouveau Comiskey, quelques années plus tard, les Sox ont dû procéder à des rénovations à grande échelle du stade de baseball pour enfin bien faire les choses. Même accord lorsque les Bears se sont associés à la ville pour rénover Soldier Field sous Phillips. Des coins ont été coupés. C’est pourquoi ils recherchent un nouveau stade seulement 20 ans plus tard. Je suis convaincu que cette époque est révolue avec Warren aux commandes.

De retour aux Polonais, il y a aussi beaucoup de bien.

Son échange avec la Caroline, à mon avis, restera l’un des meilleurs de l’histoire des Bears.

DJ Moore est un étalon qui vient tout juste d’entrer dans son apogée et peut-être l’un des receveurs les plus talentueux de l’histoire des Bears. Je sais, je sais, est-ce que ça veut vraiment dire grand-chose ?

Les Polonais ne se sont pas engagés astucieusement envers Justin Fields et disposent de deux choix de première ronde pour obtenir un nouveau QB, si nécessaire.

Il ne s’est pas non plus aliéné Fields dans le processus et a tout fait pour construire autour de lui. Il a parfaitement joué l’équilibre, surtout lorsque le quart-arrière n’est pas celui qu’il a repêché.

Bien que les Polonais aient raté certaines choses, n’oublions pas que Theo Epstein pensait autrefois que Dale Sveum ferait un bon manager des Cubs et qu’échanger DJ LeMahieu contre Ian Stewart était une bonne idée.

En fin de compte, les Polonais n’ont pas peur de prendre de grandes décisions et d’améliorer les Bears.

Je veux un directeur général qui soit prêt à se lancer.

En écoutant Getz, il n’y avait aucune substance, aucune réponse, personne n’était à la maison.

En écoutant les Polonais, j’ai quelqu’un qui a de la substance et de la confiance.

Il est prêt à admettre ses erreurs et à en tirer des leçons.

Alors que les Bears s’apprêtent à ouvrir leur 103e saison le 10 septembre, jour de mon 52e anniversaire, ce sera la première fois de ma vie d’adulte que j’ai confiance dans le leadership des Bears. Où vont-ils nous mener ? Je ne suis pas totalement sûr, mais je suis prêt à suivre.

Dieu merci, ils ne sont plus les White Sox.

• Marc Silverman partage ses opinions sur les Bears chaque semaine pour Shaw Local. Connectez-vous et écoutez l’émission « Waddle & Silvy » en semaine de 14h à 18h sur ESPN 1000.