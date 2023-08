La DEA tombe dans une arnaque cryptographique et remet au fraudeur 55 000 $ de fonds volés

La même agence fédérale qui autrefois a aidé à faire tomber Silk Road, le plus grand marché de drogue du Dark Web basé sur la cryptographie, a été escroqué par l’une des plus anciennes astuces du manuel des fraudeurs cryptographiques. La Drug Enforcement Administration des États-Unis aurait remis à un fraudeur un peu plus de 55 000 $ de fonds cryptographiques confisqués après avoir été trompé par une escroquerie classique de phishing par parachutage.

Forbes a d’abord fait état d’un mandat émis par le FBI enquêtant sur l’escroquerie. Ces fonds étaient stockés dans un portefeuille cryptographique Trezor, un portefeuille plus sécurisé. type de stockage cryptographique qu’un portefeuille basé sur l’échange. Les fonds ont en outre été sécurisés dans une « installation sécurisée ». Cependant, comme toutes les transactions sont publiques sur la blockchain, un escroc a remarqué que la DEA a envoyé un montant test de 45,36 $ en Tether à un portefeuille appartenant aux US Marshals.

L’escroc présumé a ensuite procédé à ce que l’on appelle une arnaque au parachutage. Essentiellement, le fraudeur a créé une nouvelle adresse avec les cinq premiers et quatre derniers chiffres du compte des Marshals. Chaque portefeuille crypto a une adresse unique d’environ 30 caractères. Ensuite, le fraudeur a envoyé ou « largué » des Attache dans le compte de la DEA, qui semble provenir du m l’adresse de l’archal.

Cela fonctionne parce que les deux comptes semblent similaires, donc tout profane qui ne regarde que les premiers et derniers caractères pour confirmer copiera et collera simplement l’adresse entière plutôt que de la taper. Trezor prévient activement ses utilisateurs contre les escroqueries au parachutage, bien que dans la plupart des cas, les fraudeurs veulent accéder au portefeuille l’intégralité du solde via un lien vers un site Web. Ces escroqueries fonctionnent généralement contre les utilisateurs qui investissent dans une nouvelle pièce de monnaie, mais les fraudeurs qui consultent des adresses cryptographiques pourraient avoir de la chance avec une attaque de phishing rapide, comme ils l’ont fait ici.

Au milieu de la confusion, t il a fini par DEA Envoi en cours des fonds pour le faux m archhal’ s adresse, et au moment où les deux agences distinctes du ministère de la Justice ont réalisé ce qui s’était passé, les fonds avaient déjà été retirés de celui de l’arnaqueur compte.

Gizmodo a contacté la DEA, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse. Le FBI a refusé de commenter l’enquête.

Les 55 000 $ envoyés sur le compte frauduleux ont été soi-disant à partir d’un pool de 500 000 $ de Tether, un soi-disant stablecoin indexé sur un ratio de 1 pour 1 avec le dollar américain. Le gouvernement fédéral a saisi la crypto sur deux comptes Binance soupçonnés d’avoir détourné de l’argent provenant de la vente de drogues en mai, selon le rapport.

Selon Forbes, le FBI aurait déterminé que l’escroc présumé avait converti les fonds en éther et en bitcoin et les avait transférés vers un nouveau portefeuille. Ces comptes étaient connectés à deux portefeuilles cryptographiques sur Binance. Le FBI tente apparemment de retrouver plus d’informations sur deux comptes Gmail liés à ces portefeuilles. Forbes a rapporté que les identifiants de portefeuille des fraudeurs présumés transféraient rapidement de l’argent entre plusieurs comptes différents.

La DEA a procédé à d’autres arrestations entourant les drogues et la cryptographie au cours des derniers mois, bien que l’agence ait un ou deux points noirs en ce qui concerne les enquêtes cryptographiques passées. Ancien L’agent de la DEA, Carl Force, a plaidé coupable en 2015 pour avoir tenté d’extorquer le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, afin qu’il paie 50 000 $ pour des informations sur l’enquête menée par l’agence sur la plateforme du dark web.