La DEA collecte un nombre record de 386 millions de doses de fentanyl

Métro





La DEA a saisi l’année dernière un nombre record de 386 millions de doses mortelles de fentanyl aux États-Unis – suffisamment pour tuer tous les Américains.

Près de 10 % des drogues capturées ont été saisies rien qu’à New York et se présentaient sous la forme de pilules et de poudre commercialisées comme une autre drogue, mais qui cachaient une dose de fentanyl puissante et mortelle, a annoncé jeudi la division de New York de l’agence fédérale.

“La tromperie masque la réalité lorsqu’il s’agit de drogues mortelles dans les rues des villes d’aujourd’hui”, a déclaré l’agent spécial en charge de la DEA, Frank Tarentino.

« La grande majorité des pièces à conviction soumises au laboratoire régional du nord-est de la DEA, basé à New York, étaient du fentanyl ; une analyse en laboratoire a également révélé que les fausses pilules sur ordonnance étaient tout sauf des médicaments sur ordonnance.

Les saisies record s’élèvent à près de 12 000 livres de poudre de fentanyl et à plus de 77 millions de pilules puissantes, soit une augmentation de 119 % des saisies de pilules de fentanyl par rapport à l’année précédente.

Deux milligrammes seulement de ce médicament dangereusement puissant suffisent à tuer, soit environ la quantité qui tient sur la pointe d’un crayon.

Environ 4,2 millions de pilules et 1 100 livres de poudre étaient déguisées en un autre médicament, dans certains cas des médicaments sur ordonnance, ce qui représente 37 millions de doses mortelles masquées, a indiqué la DEA.

Une autre tendance inquiétante liée aux opioïdes synthétiques a atteint un nouveau sommet un an plus tôt.

Un nombre record d’adolescents du secondaire aux États-Unis ont été tués par cette drogue en 2022, principalement par empoisonnement au fentanyl provenant de pilules contrefaites. Les surdoses de fentanyl sont également la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans.

La DEA de New York a saisi 386 millions de doses mortelles de fentanyl en 2023. brigade des stupéfiants

Une grande partie des drogues saisies ont été interceptées lors d’importantes saisies de drogue à New York.

L’une des saisies les plus importantes de l’histoire de la DEA a eu lieu en octobre lorsque les enquêteurs ont découvert plus de 50 livres de fentanyl en poudre et 200 000 comprimés cachés dans une usine du Bronx.

Un mois plus tard, une garderie a été surprise en train d’abriter une usine de drogue secrète derrière la salle de jeux des enfants après qu’un garçon d’un an ait été tué par l’inhalation de la drogue mortelle.

Le fentanyl est la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans. brigade des stupéfiants

Près de 10 % des drogues capturées cette année se présentaient sous la forme de pilules et de poudre commercialisées comme une autre drogue. brigade des stupéfiants

Plus tôt dans l’année, un trafiquant de drogue rusé d’un cartel mexicain a été surpris au volant d’une Ford Expedition près du Yankee Stadium avec 300 000 pilules contenant du fentanyl cachées dans le réservoir d’essence.

La vidéo du braquage montre des policiers mettant à plusieurs reprises leurs mains dans le réservoir et en sortant un flux apparemment incessant de médicaments emballés recouverts d’une couche d’huile.

Les saisies record de fentanyl sont probablement un sombre indicateur du plus grand nombre de décès par surdose de drogue à travers le pays, comme le prédisent les Centers for Disease Control and Prevention.

Un trafiquant de drogue rusé d’un cartel mexicain a été surpris au volant d’une Ford Expedition près du Yankee Stadium avec 300 000 pilules contenant du fentanyl cachées dans le réservoir d’essence.

brigade des stupéfiants

Plus de 112 300 Américains ont été tués par des intoxications médicamenteuses entre juin 2022 et juin 2023, dont près de 70 % étaient causées par le fentanyl.

On estime que 6 000 personnes à New York sont mortes d’intoxications médicamenteuses en 2023, dont environ la moitié dans la ville de New York.

La division DEA de New York a également constaté une augmentation de 270 % des saisies de méthamphétamine, une augmentation de 307 % des saisies de pilules de méthamphétamine et une augmentation de 55 % des saisies de cocaïne.

D’autres villes du pays, notamment Omaha, Nebraska et Kansas City, Missouri, ont également signalé des saisies record de fentanyl en 2023.