La DEA allègue que Truepill a distribué illégalement des milliers de stimulants sur ordonnance

La Drug Enforcement Administration (DEA) a giflé la startup de pharmacie numérique et de télésanté Truepill avec une ordonnance de justification pour avoir distribué illégalement des milliers de stimulants sur ordonnance utilisés pour traiter le TDAH, y compris Adderall.

La DEA allègue que la pharmacie en ligne a rempli plus de 72 000 ordonnances de substances contrôlées entre septembre 2020 et septembre 2022, dont 60 % concernaient des stimulants, y compris des formes génériques d’Adderall.

L’agence a déclaré que Truepill dispensait également des substances contrôlées pour des ordonnances qui n’étaient pas délivrées à des fins médicales légitimes, dépassait illégalement les limites d’approvisionnement de 90 jours et remplissait des ordonnances rédigées par des prescripteurs qui ne possédaient pas de licence d’État appropriée.

La pharmacie numérique basée en Californie était également la pharmacie de choix pour une entreprise de santé mentale numérique en difficulté Cerebral, qui fait l’objet d’un examen minutieux de ses pratiques de prescription de substances contrôlées.

“La DEA poursuivra sans relâche les entreprises et les pharmacies qui cherchent à tirer profit de la distribution illégale de substances contrôlées puissantes et addictives au détriment de la sécurité et de la santé du peuple américain”, a déclaré l’administratrice de la DEA, Anne Milgram, dans un communiqué. “Les hommes et les femmes de la DEA restent déterminés à garantir que chaque Américain puisse accéder aux médicaments essentiels lorsqu’ils sont légalement prescrits et délivrés.”

Une ordonnance de justification est une mesure administrative visant à déterminer si la DEA doit révoquer un certificat d’inscription délivré. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise, Truepill peut toujours manipuler et distribuer des substances contrôlées.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Entreprise et technologie de la santé numériquela société a confirmé avoir reçu la commande et y coopérer pleinement.

“Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de démontrer l’absence d’actes répréhensibles”, a écrit un porte-parole. La société a également déclaré qu’elle “avait cessé de distribuer des médicaments de substance contrôlée II prescrits par télésanté en avril”.

LA GRANDE TENDANCE

Truepill est la pharmacie de nombreux autres entreprises de santé numériquey compris Hims & Hers, GoodRx et Mark Cuban Cost Plus Drug Company.

Une autre entreprise sous le feu de la DEA pour avoir prescrit des substances contrôlées est la société de télésanté Terminé Global Inc. Selon des documents obtenus par le WSJ, les autorités fédérales s’intéressent de plus en plus aux sociétés de santé mentale en ligne prescrivant des médicaments comme Adderall pour le traitement du TDAH dans le but de mettre fin à l’utilisation illicite de médicaments légalement prescrits.

En avril, la société de cybersécurité Les renseignements sur les menaces de Kasada ont observé l’utilisation du credential stuffing – injection automatique de paires nom d’utilisateur et mot de passe volées dans le formulaire de connexion d’un site – pour attaquer les pharmacies en ligne vulnérables, voler les comptes des clients actifs et les exploiter pour distribuer des médicaments prescrits. Les cybercriminels pouvaient se connecter à un compte, initier un remplissage, sélectionner une pharmacie pour récupérer l’ordonnance, puis demander à quelqu’un qui n’était pas le client visé de la récupérer.