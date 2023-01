La DEA a discrètement renvoyé un ancien haut responsable au Mexique pour avoir prétendument côtoyé des avocats de la drogue à Miami: rapport

La Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis aurait discrètement lancé un ancien haut responsable au Mexique pour des liens présumés avec des avocats de la défense basés à Miami représentant des narcotrafiquants accusés.

Nicholas Palmeri n’a servi que 14 mois en tant que directeur régional de la région Amériques du Nord et centrale de la DEA, basé à Mexico. Il a été brusquement transféré au siège de Washington en mai 2021 avant d’être contraint de prendre sa retraite en mars dernier de l’agence fédérale où il a travaillé pendant plus de deux décennies.

L’Associated Press, citant des documents confidentiels, a rapporté vendredi que la socialisation et les vacances de Palmeri avec des avocats spécialisés dans la drogue à Miami ont entraîné sa chute ultime.

Selon l’AP, les dossiers d’enquête internes montrent que l’avocat de la défense de Miami, David Macey, a hébergé Palmeri et sa femme d’origine mexicaine pendant deux jours à son domicile dans les Florida Keys – un voyage qui, selon les enquêteurs, n’a servi à rien de travail utile et a violé les règles régissant les interactions avec les avocats. qui sont conçues pour éviter même l’apparence d’irrégularité.

Le cas de Palmeri s’ajoute à une litanie croissante d’inconduite qui trouble la première agence nationale d’application de la loi sur les stupéfiants à un moment où ses vastes opérations à l’étranger – couvrant 69 pays – sont sous le contrôle d’un examen externe ordonné par l’administratrice de la DEA, Anne Milgram.

Cet examen est venu en réponse au cas de Jose Irizarry, un ancien agent en disgrâce qui purge actuellement une peine de prison fédérale de 12 ans après avoir avoué avoir blanchi de l’argent pour des cartels de la drogue colombiens et écrémé des millions de saisies pour financer une virée internationale de jet-set, fêtes et les prostituées.

Palmeri est le deuxième cas de ces derniers mois à mettre en lumière les interactions souvent agréables entre les responsables de la DEA et les avocats de Miami représentant certains des plus grands narcotrafiquants et blanchisseurs d’argent d’Amérique latine.

L’année dernière, les procureurs fédéraux ont accusé un agent de la DEA et un ancien superviseur d’avoir divulgué des informations confidentielles sur l’application de la loi à deux avocats de la défense anonymes de Miami en échange de 70 000 $ en espèces. Des responsables américains actuels et anciens ont identifié l’un de ces avocats comme étant Macey, a rapporté l’AP.

Palmeri, 52 ans, a reconnu aux enquêteurs qu’il était resté chez Macey, que sa femme travaillait comme traductrice pour un autre éminent avocat, Ruben Oliva, et qu’il avait fait un voyage non autorisé à Miami avec sa femme en février 2021. Le but présumé de le voyage à Miami avait été de “débriefer” une source confidentielle. Mais cela a eu lieu dans une maison privée où Palmeri s’est présenté avec sa femme – et une bouteille de vin, selon le rapport interne.

“La réunion avait l’apparence d’une interaction sociale avec une source confidentielle”, ont écrit les enquêteurs, “et il n’y avait aucune documentation officielle de la DEA concernant la substance du débriefing, qui violent toutes deux la politique de la DEA.”

Palmeri a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait “pas fait preuve du meilleur jugement” et avait été transféré à DC.

Selon l’AP, des enquêtes internes distinctes ont soulevé d’autres drapeaux rouges, y compris des plaintes de traitement laxiste de la pandémie de coronavirus qui ont obligé deux agents malades à être transportés par avion hors du pays. Et un autre révélé la semaine dernière a révélé que Palmeri avait approuvé l’utilisation de fonds de lutte contre la drogue à des fins inappropriées et a demandé à être remboursé pour payer sa propre fête d’anniversaire.

Peu de temps après son arrivée au Mexique en 2020, l’AP a rapporté que certains agents se sont plaints de sa quasi-obsession de capturer Rafael Caro Quintero, le tristement célèbre baron de la drogue derrière le meurtre d’un agent américain de la DEA en 1985, affirmant que Palmeri avait donné la priorité à cela par rapport au moins de l’agence. -des efforts fulgurants pour endiguer le flux de précurseurs chimiques chinois utilisés pour fabriquer du fentanyl. Quintero a finalement été arrêté l’été dernier, des mois après que la DEA a rappelé Palmeri à Washington.

“La DEA tient ses 10 000 employés aux normes de conduite et de professionnalisme les plus élevées”, a déclaré un porte-parole de la DEA dans un e-mail à Fox News Digital Sunday, sans fournir de détails sur le départ de Palmeri. “Lorsqu’il s’avère qu’un employé n’a pas respecté ces normes, la DEA prend des mesures décisives, y compris son retrait de l’agence.”

Dans un e-mail à l’AP, Palmeri a décrit les enquêtes sur l’inconduite comme une “chasse aux sorcières” provoquée par des jalousies personnelles et professionnelles et “un récit mal conçu pour me retirer de mon poste”.

Palmeri a ajouté que ses relations avec les avocats ont “toujours été professionnelles et éthiques” et que toutes ses dépenses au Mexique étaient “judicieuses” et ont profité au gouvernement américain.

“Il est ironique”, a écrit Palmeri dans un e-mail, “que le ministère de la ‘Justice’ commette cette injustice envers le pays”.

Fox News Digital a également contacté Palmeri sur LinkedIn mais n’a pas immédiatement répondu.

Oliva a déclaré à AP que le travail de traduction que la femme de Palmeri avait fait pour lui était “totalement sans rapport” avec Palmeri et qu’il n’avait “jamais rencontré d’agent de lutte contre la drogue plus éthique, travailleur et très efficace”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.