La date limite pour que le comté de Jackson dépense l’argent de la lutte contre le COVID approche. Les dirigeants parviendront-ils à sortir de l’impasse ?

Vérification de la réalité est une série de Star qui demande des comptes aux personnes au pouvoir et met en lumière leurs décisions. Vous avez une suggestion pour un futur article ? Envoyez un courriel à nos journalistes à RealityCheck@kcstar.com.

Les délais non négociables ont pour effet de concentrer l’esprit et d’amener à un compromis.

Cette dynamique alimente les discussions au palais de justice du comté de Jackson ces jours-ci alors qu’une date limite ferme de fin d’année se profile pour que les élus du comté décident comment ils dépenseront 70 millions de dollars. les dollars restants de l’aide COVID.

Ou bien, vous perdrez tout cet argent fédéral.

Le comté doit décider où va l’argent d’ici la fin de cette année et le dépenser d’ici la fin de 2026, sinon il disparaîtra.

Ce défi à l’emporte-pièce pourrait permettre de conclure un accord entre le directeur exécutif du comté Frank White Jr. et l’assemblée législative du comté qui, dans l’esprit de tout compromis, ne satisfera pleinement aucune des deux parties. Mais chacun pourrait obtenir une partie de ce qu’il veut.

Pour White, c’est de l’argent à dépenser pour les bâtiments du comté. Pour les législateurs, c’est de l’argent à dépenser pour les programmes sociaux.

Cette impasse dure depuis plus d’un an, White insistant pour qu’une grande partie de l’argent soit consacrée à la rénovation et à l’équipement d’un immeuble de bureaux du centre-ville. le comté a acheté en 2022 pour abriter les services administratifs qui se trouvent maintenant dans le palais de justice du centre-ville.

Plusieurs législateurs – on ne sait pas s’ils constituent une majorité – préféreraient dépenser l’argent en dons ponctuels à des groupes à but non lucratif et à des agences de services sociaux de la région, car ils estiment que l’immeuble de bureaux est un gouffre financier que la législature précédente du comté n’aurait pas dû acheter.

« C’était un achat formidable », rétorque l’ancienne législatrice Crystal Williams, qui faisait partie de la faction qui a donné le feu vert à White pour dépenser 9 millions de dollars afin d’acheter l’immeuble de bureaux de trois étages au 1300 Washington St. « Je suis stupéfaite de voir à quel point cela a été ridicule. »

Raisons de l’achat d’un bâtiment

L’objectif de White en achetant l’ancien siège d’Argus Health Systems était de créer une meilleure atmosphère dans un immeuble de bureaux moderne pour mener les affaires du comté avec les contribuables.

La plupart de ces activités se déroulent désormais aux deux étages inférieurs du palais de justice du centre-ville, vieux de 90 ans, où les gens viennent payer leurs impôts en personne ou remplir des documents commerciaux. C’est également là que se trouve le département des finances du comté et où les candidats viennent déposer leur candidature.

Le déplacement de ces fonctions neuf pâtés de maisons à l’ouest, au 1300 Washington St., a également été conçu pour libérer de l’espace dans le palais de justice vieux de 90 ans pour le système judiciaire de circuit et les procureurs, qui occupent désormais la majeure partie du bâtiment.

L’administrateur du comté, Troy Schulte, affirme que le bâtiment a besoin d’environ un quart de milliard de dollars de rénovations.

Mais certains membres de l’actuelle législature – six des neuf membres ont pris leurs fonctions début 2023 – auraient préféré que leurs prédécesseurs n’aient jamais acheté le bâtiment Argus sur Quality Hill. Ils estiment qu’il manque de places de stationnement suffisantes, même si elles sont gratuites pour le public, alors que le stationnement gratuit est pratiquement inexistant autour du palais de justice.

Bien qu’il soit mieux accessible par autoroute que le palais de justice, les critiques n’apprécient pas qu’il soit situé à l’extrémité ouest du comté.

« Je pense que si nous voulons regrouper la plupart des services administratifs de notre comté dans un seul établissement, ce qui est le souhait de l’administration, celui-ci devrait être situé quelque part au milieu du comté », a déclaré Le législateur du 6e district, Sean Smith.

Autres demandes d’argent COVID

L’un des principaux opposants de White sur cette question est le législateur Manny Abarca du 1er District. Au début de cette année, il a proposé de donner le bâtiment du 1300 Washington pour seulement 1 $. Il a ensuite modifié cette proposition en une proposition de le vendre au plus offrant, plutôt que de dépenser 17 millions de dollars en Loi sur le plan de sauvetage américain (ARPA) fonds destinés aux rénovations. Cette proposition de résolution n’a jamais été soumise au vote et est en suspens depuis près de neuf mois.

Mais Abarca n’a pas renoncé à essayer de faire échouer le projet pour libérer l’argent de l’ARPA pour d’autres choses qui répondraient aux qualifications définies par le gouvernement fédéral.

Lors d’une réunion législative ce mois-ci, Abarca l’a clairement indiqué en critiquant White (qui était absent) et les hauts fonctionnaires du comté qui étaient présents pour ce qu’il considérait comme leur réticence à négocier sur l’utilisation des fonds de l’ARPA.

« Si vous ne commencez pas tous à répondre au téléphone, je pense que la majorité d’entre nous va comprendre comment ne pas financer votre 1300 Washington », a déclaré Abarca.

Smith, co-parrain d’Abarca sur la résolution de vente du bâtiment, a également reproché à White d’avoir apparemment essayé de forcer la législature à accepter ses conditions d’utilisation des dollars de l’ARPA en retardant la décision jusqu’à présent.

L’administration de White emploie systématiquement une stratégie consistant à « attendre que les choses deviennent urgentes et ensuite, c’est une proposition à prendre ou à laisser », a déclaré Smith, qualifiant cette stratégie présumée de « répugnante » et « embarrassante ».

Qu’il s’agisse de la stratégie de White ou d’une conséquence du refus du législateur de céder du terrain, le passage du temps a joué en faveur de White.

Près de 14 mois se sont écoulés depuis que White a demandé aux législateurs de le laisser dépenser 23 millions de dollars de l’ARPA pour apporter des « améliorations critiques aux installations du comté », dont 17 millions de dollars devaient être réservés à la rénovation du bâtiment administratif de 83 000 pieds carrés au 1300 Washington.

Mais le moment n’aurait pas pu être plus mal choisi, car les habitants étaient en émoi à cause du processus de réévaluation foncière de 2023. Ils craignaient que leurs impôts augmentent, et donc, sans grande discussion publique, le parlement a voté à 8 contre 1 contre le plan de rénovation. Aujourd’hui, seul le premier étage de l’immeuble de trois étages est occupé – par le service d’évaluation.

En tant que président du comité budgétaire de la législature l’année dernière, Abarca a pris cette décision comme un signal pour prendre l’initiative de trouver d’autres utilisations pour l’argent de l’ARPA. L’automne dernier, il a invité les groupes communautaires à demander la totalité des 66 millions de dollars de fonds ARPA qui se trouvaient alors sur les comptes du comté. Le montant a augmenté depuis lors en raison des paiements d’intérêts.

Au moins 118 organisations ont postulé Nous avons été déçus d’apprendre avant Noël que ces efforts n’avaient pas suivi le processus d’approvisionnement strict établi par les autorités fédérales. Certaines des demandes concernaient des choses qui ne sont pas éligibles au financement ARPA.

Manny Abarca, législateur du district 1 du comté de Jackson (à gauche) et Frank White Jr., directeur exécutif du comté (à droite)

Un processus « illégal »

L’argent ne peut être utilisé que pour soutenir la santé publique, répondre aux difficultés économiques causées par la pandémie, remplacer les recettes publiques perdues en raison de l’urgence sanitaire et investir dans les infrastructures publiques, y compris le haut débit.

Alors qu’Abarca observait depuis son siège dans la chambre législative, White l’a publiquement réprimandé pour avoir donné aux demandeurs de faux espoirs selon lesquels ils obtiendraient de l’argent de l’ARPA pour des choses qui ne leur étaient pas éligibles.

« Je suis désolé que ces personnes aient dû passer par ce processus en pensant qu’elles allaient obtenir des fonds de l’ARPA alors que ce législateur savait que le processus utilisé était inapproprié et illégal », a déclaré White.

White a rappelé à plusieurs reprises aux législateurs que depuis le début de la pandémie en 2020, le comté avait distribué plus de 150 millions de dollars d’argent fédéral d’aide COVID pour soutenir une variété de besoins communautaires provenant à la fois de l’ARPA et d’un autre programme fédéral connu sous le nom de CARES Act.

Le comté a donné de l’argent pour soutenir les forces de l’ordre, les gouvernements locaux et les services de santé publique.

White a déclaré que son plan et celui de la législature précédente ont toujours été de dépenser ce qui restait pour répondre à certains des besoins d’amélioration des capitaux du comté.

« Le plan de l’ARPA est à peu près le même que celui qu’il a été dès le premier jour, lorsque vous avez été élus », a-t-il déclaré fin février. « Nous avions essentiellement des fonds disponibles pour les besoins en infrastructures du comté, pour la rénovation du nouveau bâtiment administratif que nous avons acheté, et cela n’a pas changé. »

Compromis ou coercition ?

White a récemment proposé un compromis. Le 5 août, il a envoyé aux législateurs une lettre réitérant sa priorité, à savoir que les fonds de l’ARPA soient utilisés pour répondre aux besoins de construction du gouvernement du comté. En plus du 1300 Washington, il veut que des fonds soient mis de côté pour rendre l’entrée principale nord du palais de justice conforme à une loi fédérale qui exige que les bâtiments publics soient accessibles aux personnes handicapées.

Ces marches d’entrée sont fermées depuis des mois.

Mais en guise de compromis, il a proposé de dépenser 28,5 millions de dollars sur les 70 millions de dollars restants de l’ARPA pour aider les groupes à but non lucratif, les villes, les écoles publiques et la santé publique.

« Bien que cela nous donne une feuille de route, je sais que notre travail n’est pas terminé », a-t-il écrit. « J’ai hâte d’entendre vos réflexions et de collaborer avec chacun d’entre vous pour peaufiner ce plan. »

Abarca, Smith et d’autres membres de l’assemblée législative n’étaient pas satisfaits et disent avoir l’impression que White fait tourner le temps pour obtenir ce qu’il veut.

Lors de la réunion de l’assemblée législative du 19 août, la législatrice Donna Peyton, du 2e district, a déclaré qu’elle était « très offensée » par les tactiques de White et a proposé une résolution actuellement en attente qui ouvrirait la voie à des négociations sur l’utilisation de l’argent fédéral.

« Je vois cela comme une résolution qui nous engagera, en tant que législature, à nous réunir pour ne pas avoir de discussions sur ce qu’il faut faire avec le financement de l’ARPA, mais pour avoir des discussions sur ce qui nous a été donné », a-t-elle déclaré.

Le sujet sera à nouveau à l’ordre du jour lundi pour une éventuelle discussion.