La date limite pour participer au concours « Peignez un perchoir » est dimanche | Divertissement

EAST TAWAS – Le 74e festival d’hiver annuel de Perchville aux États-Unis sera présenté dans quelques semaines seulement. Pour rappel, quelques activités associées ont également lieu avant le festival lui-même – qui débute officiellement le jeudi 1er février et se poursuivra jusqu’au dimanche 4 février.

Parmi les activités pré-festival figure le concours « Peindre un perchoir », pour lequel la date limite de soumission des candidatures est ce dimanche 21 janvier.

Comme indiqué précédemment, des découpes de perchoirs vierges pour le concours créatif sont disponibles à la Tawas Bay Art Gallery depuis la mi-novembre.

Il vous reste encore du temps pour démontrer vos compétences dans ce concours gratuit, en récupérant un perchoir dans la galerie et en le rapportant à la maison pour y travailler, ou en le peignant sur place sur place.

Située au 302 Newman St. au centre-ville d’East Tawas, les heures d’ouverture de janvier à la galerie d’art sont de 11 h à 16 h du mercredi au samedi et de midi à 16 h le dimanche.

Les participants qui remettront leurs créations terminées à la galerie avant le 21 janvier seront inscrits au concours Paint a Perch 2024, ouvert à tous les âges.

Le poisson sera ensuite exposé et soumis au vote du public, lors du petit-déjeuner du couronnement de Perchville le samedi 27 janvier et de la fête royale de Perchville le jeudi 1er février.

(Plus de détails sur le petit-déjeuner seront partagés dans l’édition de la semaine prochaine de cette publication ; tandis qu’un aperçu complet de Perchville mettant en lumière les différents événements qui attendent les participants, y compris la Fête Royale, paraîtra dans l’édition suivante).

Pour les concurrents de peinture de perches qui recueilleront le plus grand nombre de votes, des prix seront décernés aux gagnants des tranches d’âge de 5 ans et moins, 6-11 ans, 12-17 ans, 18-40 ans, 41-65 ans et 66 ans et plus.

Une fois tous les votes comptabilisés, les gagnants seront annoncés lors de la fête royale. Par la suite, leurs œuvres seront à nouveau exposées et admirées par les festivaliers lors de la Perchville Family Expo, prévue pour la troisième journée de l’occasion, le samedi 3 février.

Pour plus de détails sur le concours Paint a Perch, ceux de la Tawas Bay Art Gallery peuvent être contactés en appelant le 989-362-5613.

Le festival d’hiver de Perchville aux États-Unis est organisé par la Chambre de commerce de la région de Tawas (TACC) et, pour le concours de peinture en particulier, il a été décrit par la directrice exécutive de la TACC, Samantha Duvall, comme un événement familial visant à enthousiasmer la communauté. la fête annuelle.

Comme elle l’a déclaré précédemment : « L’événement Paint a Perch était nouveau en 2022 et a depuis dépassé les attentes avec près de 200 participants en 2023. »

Duvall a également noté que Bernard Building Center avait fait don de tout le bois pour le concours de 2024 et que Tom Crook – propriétaire de l’entreprise locale Tom’s Tumblers – avait consacré son temps et ses efforts en coupant plus de 200 perches pour les participants.

Pour des mises à jour supplémentaires sur le festival de cette année, suivez la page Facebook du TACC ou la page Facebook de Perchville. Des informations sont également disponibles sur le site Web du TACC, à l’adresse www.tawas.com.