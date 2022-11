La date limite pour les pourparlers sur le climat de l’ONU est vendredi

CHARM EL-CHEIKH, Egypte –

Un plaidoyer passionné pour la justice climatique et l’indemnisation des nations vulnérables d’un activiste ghanéen de 10 ans a ému et bloqué les diplomates vendredi.

Nakeeyat Dramani Sam a réprimandé les délégués aux pourparlers sur le climat de l’ONU cette année, affirmant qu’ils agiraient plus rapidement pour freiner le réchauffement climatique s’ils avaient son âge.

“C’est une urgence”, a-t-elle déclaré aux négociateurs, tenant une pancarte indiquant “Paiement dû”. “Si vous deviez tous être des jeunes comme moi, n’auriez-vous pas déjà accepté de faire ce qu’il faut pour sauver notre planète ? Faut-il laisser la jeunesse prendre le relais ? Peut-être que seule la délégation des jeunes devrait être au prochain” United Sommet des nations sur le climat.

Mais après son ovation debout, c’était le retour des nations qui se disputaient sur plusieurs questions épineuses, la présidence égyptienne reconnaissant que les pourparlers iraient en prolongation samedi, sinon plus.

“Le temps n’est pas de notre côté”, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. S’exprimant en tant que président du sommet, il s’est engagé à essayer de trouver un terrain d’entente sur les questions clés vendredi et samedi. “La communauté mondiale attend de nous que nous soyons audacieux et ambitieux.”

Le plus grand combat porte sur ce à quoi l’activiste et auteur de 10 ans a fait allusion. Les nations sont divisées sur quelques options concurrentes sur la question appelée « pertes et dommages », ou les nations polluantes riches aident à payer les dommages climatiques causés aux nations pauvres. La ministre pakistanaise du climat, Sherry Rehman, a déclaré à ses collègues négociateurs que deux des options proposées qui ne fournissent pas immédiatement un fonds “ne sont pas tenables” pour les 77 pays les plus pauvres et la Chine.

Un nouveau projet de décision de couverture de la présidence égyptienne est sorti vendredi matin, la moitié de la taille du document de 20 pages de jeudi qui a été critiqué pour être vague et gonflé. Mais ce nouveau de 10 pages a encore peu de nouveautés par rapport aux années précédentes et de nombreux endroits avec des options encore à décider. Et certaines des propositions les plus discutées, de l’Union européenne, de la Barbade et de l’Inde, n’y figurent pas, reflétant les priorités de la présidence égyptienne.

L’UE a fait une proposition surprise jeudi soir qui appelait à la création d’un fonds pour les paiements des “pertes et dommages” aux nations les plus vulnérables, une idée longtemps résistée par certains pays riches d’Europe et des États-Unis. Mais cela exigerait également que des économies émergentes telles que la Chine, le deuxième plus grand pollueur après les États-Unis, contribuent et associent tout accord à des réductions d’émissions plus strictes.

“Nous indiquons clairement que l’Europe est du côté des États les plus vulnérables”, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. “D’autres peuvent maintenant montrer de quel côté ils sont.”

Dans les négociations sur le climat, les pertes et dommages font référence à l’idée que les pays riches, qui ont historiquement contribué le plus au changement climatique, devraient indemniser les pays en développement les plus touchés.

La proposition de l’UE exigerait également des efforts accrus sur « l’atténuation », le terme utilisé pour le travail visant à ralentir le réchauffement climatique, comme la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Il adopte également un appel à l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles – une mesure proposée pour la première fois par l’Inde et une avancée spectaculaire par rapport aux engagements précédents visant à éliminer progressivement le charbon.

À moins que les émissions ne soient réduites plus fortement, “aucun argent dans le monde ne pourrait payer les dommages et les pertes du futur”, a déclaré Baerbock.

Le chef du climat de l’UE, Frans Timmermans, a déclaré vendredi que la proposition du bloc sur le financement des pertes et dommages et l’atténuation est “une offre finale” qui cherche à “trouver un compromis” entre les pays alors que les négociateurs travaillent sur une voie à suivre lors des pourparlers sur le climat des Nations Unies en Égypte. .

Le ministre de l’Environnement d’Antigua-et-Barbuda se dit préoccupé par la proposition de l’UE. Molwyn Joseph, qui s’est exprimé au nom des petits États insulaires, a déclaré que certaines parties de la proposition de l’UE devaient être “ajustées”, sans donner plus de détails.

“Nous avons besoin d’un accord à la COP dès maintenant. C’est ce dont nous avons besoin, un accord entre toutes les parties”, a-t-il dit, ajoutant qu’il y a une “forte possibilité” de parvenir à un accord sur le financement des pertes et dommages d’ici samedi.

Le groupe de défense de l’environnement Action Aid a qualifié la proposition de “loup déguisé en mouton” car elle ne va pas assez loin

Le plan de l’UE va à l’encontre d’une proposition faite par la Chine et un groupe de pays vulnérables connu sous le nom de G77, qui créerait un fonds mais n’exigerait que les pays développés de contribuer, à l’exception des principaux pollueurs que sont la Chine et l’Inde.

La Chine, qui avait été silencieuse pendant une grande partie des pourparlers, et l’Arabie saoudite ont toutes deux déclaré que l’argent pour un fonds pour les pertes et dommages ne devrait pas venir d’eux. Les pays développés devraient payer la facture, a déclaré la Chine. Tous deux ont également insisté sur le fait que l’Accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement climatique à une augmentation ambitieuse de 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit) ne devrait pas être modifié, ce qui peut être interprété comme ne renforçant pas les efforts.

Quant aux États-Unis, il y a eu “un silence assourdissant” après que l’UE a révélé sa proposition, a déclaré Preety Bhandari, conseillère principale sur le financement climatique au World Resources Institute. “Je suppose donc que du jour au lendemain et au cours de la journée, il y aura beaucoup de contacts diplomatiques entre différentes parties pour enfin nous aider à prendre la décision sur le financement des pertes et dommages ici à la COP27.”

Le plan de l’UE est loin d’être la seule proposition.

L’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, présidente de The Elders, un groupe de dirigeants à la retraite, a salué les trois options sur les pertes et dommages que l’envoyée climatique allemande Jennifer Morgan et la ministre chilienne de l’Environnement Maisa Rojas ont élaborées, affirmant que “cela nous met sur le point d’une percée historique. Nous sommes passés de l’absence même de financement des pertes et dommages à l’ordre du jour de la COP27 à un fonds, un mécanisme et un flux de financement à notre portée.

Le projet de vendredi de la présidence égyptienne comprend de vagues références à la réforme des banques multilatérales de développement, mais n’inclut ni ne fait référence à l’initiative détaillée de Bridgetown sur la réforme financière de la Barbade et de sa première ministre Mia Mottley.

Il manque également une proposition controversée de l’Inde visant à modifier le libellé du pacte de Glasgow qui appelle à une réduction progressive du charbon en une réduction progressive de tous les combustibles fossiles, y compris le pétrole et le gaz naturel. L’Égypte a considérablement augmenté la production de gaz naturel à partir de champs nouvellement découverts ces dernières années et est un proche allié des puissances fossiles de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

L’idée derrière l’extension du langage à tous les combustibles fossiles est qu’une réduction progressive du charbon uniquement nuit principalement aux pays en développement, alors que cela s’attaque au problème des émissions plus directement et dans tous les domaines, selon l’analyste de longue date des négociations Alden Meyer du groupe de réflexion E3G.

Samy Magdy, Frank Jordans et Olivia Zhang ont contribué à ce rapport.