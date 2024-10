La date limite pour le paiement de 15 millions de dollars approche

Le temps presse pour Application Cash les utilisateurs de déposer une demande de remboursement pour la violation des données et de la sécurité. La date limite arrive dans quelques semaines seulement.

Le service de paiement mobile a été condamné à payer 15 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d’un récent règlement.

Les utilisateurs de Cash App pourraient recevoir jusqu’à 2 500 $ après qu’une violation de données en décembre 2021 ait entraîné « la divulgation publique non autorisée d’informations personnellement identifiables ». le recours collectif obtenu par USA TODAY détaillé.

Les plaignants ont poursuivi Cash App Investing et Block Inc. pour « le manquement des sociétés à faire preuve de diligence raisonnable dans la sécurisation et la protection des informations sur les consommateurs ».

La violation a touché 8,2 millions de clients actuels et anciens de Cash App Investing, selon le procès.

En outre, un ancien employé a eu accès aux informations personnelles des utilisateurs de Cash App pendant leur emploi et a téléchargé les données à l’insu des utilisateurs, indique le procès.

Si les utilisateurs ont effectué des retraits ou des transferts de fonds non autorisés ou frauduleux depuis leur compte Cash App entre le 23 août 2018 et avant le 20 août 2024, ils peuvent soumettre une réclamation pouvant aller jusqu’à 2 500 $, le Site Web de l’application Cash dit.

Voici ce que vous devez savoir sur le règlement Cash App.

Ai-je le droit de déposer une réclamation ?

Les utilisateurs de Cash App doivent avoir un compte le 23 août 2018 et avant le 20 août 2024 pour pouvoir déposer une réclamation. Les utilisateurs éligibles ne doivent pas avoir déjà été remboursés par Block Inc., Cash App Investing ou un tiers, a indiqué le service de paiement mobile.

Quels types de réclamations les utilisateurs de Cash App peuvent-ils déposer ?

Selon Cash App, un utilisateur peut soumettre une réclamation pour les éléments suivants :

Pertes personnelles : Les utilisateurs peuvent soumettre une réclamation montrant que leur compte Cash App a été impliqué dans la violation de données. Si un utilisateur est éligible à un remboursement après avoir soumis les documents requis à l’entreprise, il pourrait recevoir jusqu’à 2 500 $.

Les utilisateurs peuvent soumettre une réclamation montrant que leur compte Cash App a été impliqué dans la violation de données. Si un utilisateur est éligible à un remboursement après avoir soumis les documents requis à l’entreprise, il pourrait recevoir jusqu’à 2 500 $. Temps perdu : Les utilisateurs de Cash App qui soumettent une réclamation peuvent avoir droit à un remboursement pour le temps perdu. Les utilisateurs peuvent soumettre une réclamation pendant jusqu’à trois heures au tarif de 25 $ de l’heure pour le temps passé concernant les utilisateurs non autorisés et la violation de données.

Les utilisateurs de Cash App qui soumettent une réclamation peuvent avoir droit à un remboursement pour le temps perdu. Les utilisateurs peuvent soumettre une réclamation pendant jusqu’à trois heures au tarif de 25 $ de l’heure pour le temps passé concernant les utilisateurs non autorisés et la violation de données. Pertes de transactions : Si un utilisateur a subi une perte monétaire et n’a pas été remboursé, il pourra soumettre une telle réclamation.

Que se passe-t-il si j’ai plusieurs comptes Cash App ?

Les utilisateurs ne doivent soumettre qu’un seul formulaire de réclamation. Mais si vous disposez de plusieurs comptes Cash App pour lesquels vous souhaitez soumettre une réclamation, le service de paiement mobile recommande aux utilisateurs de répertorier tous leurs $(InsertYourCashTag) et les informations sur leurs réclamations sur un seul formulaire de réclamation, a déclaré Cash App.

Comment puis-je soumettre une réclamation ?

Pour déposer une réclamation, les utilisateurs de Cash App peuvent soumettre un formulaire de réclamation dûment rempli avant la date limite du 18 novembre. Vous pouvez soumettre le formulaire à https://cashappsecuritysettlement.com/submit-claim.

Ahjané Forbes est journaliste au sein de l’équipe nationale des tendances de USA TODAY. Ahjané couvre l’actualité, les rappels de voitures, la criminalité, les rappels d’aliments, la santé, la loterie, et des histoires de politique publique. Envoyez-lui un e-mail à [email protected]. Suivez-la sur Instagram, Threads, et X (Twitter) @forbesfineest.