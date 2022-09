La date limite pour la grève des chemins de fer qui pourrait coûter 2 milliards de dollars par jour approche

En cas de grève, le rapport de l’équipe politique et économique de l’AAR – qui utilise des données historiques de la Federal Railroad Administration – déclare que le réseau ferroviaire de 140 000 milles à travers 49 États et 7 000 trains de classe I serait inactif, et l’impact paralyserait à la fois le mouvement du commerce et navetteurs.

Dans la foulée de la dernière série de négociations collectives entre le National Mediation Board, les syndicats et les chemins de fer de fret, l’Association of American Railroads a publié un rapport prévoyant que l’impact économique d’une grève nationale des chemins de fer pourrait s’élever à plus de 2 milliards de dollars par jour.

La détails de l’accord ont été recommandés par le Conseil consultatif présidentiel nommé par le président Joe Biden en juillet pour éviter une grève. Ils ne sont pas contraignants, mais s’ils sont mis en œuvre, les employés recevraient une augmentation de salaire de 14,1 % avec effet immédiat et une augmentation de salaire composée de 24 % au cours de la période de cinq ans allant de 2020 à 2024. Des primes de reconnaissance de service seraient également accordées aux employés la durée du contrat et totaliserait 5 000 $. En combinant les paiements forfaitaires et les augmentations salariales rétroactives, les employés recevraient un paiement immédiat moyen totalisant plus de 11 000 $.

Le salaire moyen d’un employé du rail si l’entente est ratifiée serait d’environ 110 000 $ par année à la fin de l’entente. Combiné avec des avantages comme la retraite et les soins de santé, les employés gagneraient 160 000 $ par année. En cas d’accord, les initiés de l’industrie disent à CNBC que les augmentations générales de salaire seront les plus importantes depuis au moins 40 ans de négociations sur les syndicats ferroviaires. Selon le rapport de l’industrie, l’employé moyen des chemins de fer de fret de classe I aux États-Unis a gagné un salaire de 95 700 $ et des avantages sociaux de 40 000 $ en 2020, pour une rémunération totale de 135 700 $.

Les termes de l’accord doivent être convenus entre les syndicats et les chemins de fer.

Le Comité de la Conférence nationale des transporteurs, qui représente les chemins de fer de fret, a refusé de commenter CNBC, citant la sensibilité des négociations actives. Un porte-parole du département des métiers du transport de l’AFL-CIO – une fédération de 37 principaux syndicats de travailleurs des transports aux États-Unis – a également cité les négociations en cours en refusant de commenter.

Certains syndicats récalcitrants ont récemment publié des déclarations fortes sur leur position. Les dirigeants des syndicats BLET et Smart-TD ont déclaré dans un communiqué de la fête du Travail qu’ils avaient été “séparés” du reste de la main-d’œuvre ferroviaire car “nous étions les seuls syndicats pour lesquels les transporteurs ont insisté pour que les règles de travail soient modifiées tout au long de l’audience du PEB. .”

“Il est devenu clair dans nos négociations post-présidentielles du Conseil d’urgence (“PEB”) avec les transporteurs ferroviaires qu’ils comptent sur le gouvernement fédéral pour leur venir en aide si nous ne sommes pas en mesure de parvenir à un accord provisoire, et jusqu’à présent, nous avons pas parvenu à un accord », ont déclaré le président du BLET, Dennis Pierce, et le président de SMART-TD, Jeremy Ferguson. “Les mêmes transporteurs ferroviaires qui se plaignent de l’intervention du gouvernement lorsque la Federal Railroad Administration propose une réglementation sur la taille de l’équipage, et frémissent également à l’idée que le Surface Transportation Board émette des règlements qui aideraient les expéditeurs, maintenant presque cachés derrière le Congrès, refusant jusqu’à présent de négocier les conditions que nos membres accepteraient et ratifieraient. »

Dans un communiqué, le président et chef de la direction de l’AAR, Ian Jefferies, a déclaré: “Alors que le secteur du fret se dirige vers la haute saison d’expédition, un arrêt des travaux ferroviaires à l’échelle nationale entraînerait un coup économique quotidien inutile de 2 milliards de dollars. Le PEB du président Biden a recommandé des conditions qui maintiendraient la plus haute qualité couverture des soins de santé et entraînent des augmentations de salaire composées de 24%, des primes totalisant 5 000 $ – les augmentations de salaire les plus élevées en près de 50 ans.

“Comme les syndicats qui ont déjà provisoirement accepté l’accord PEB, chacun des syndicats restants peut encore conclure des accords basés sur ces recommandations. Cependant, si les négociations échouent et aboutissent à un arrêt de travail, le Congrès doit agir pour mettre en œuvre les recommandations du PEB – récompenser les employés et mettre fin aux dommages économiques inutiles et à l’incertitude pour les clients du rail. »