Si vous n’avez pas pu obtenir un permis de conduire Real ID compatible avec les voyages en raison de la pandémie de coronavirus, vous pouvez vous détendre un peu. Le délai a été prolongé de 19 mois supplémentaires.

Mardi, le département de la Sécurité intérieure a de nouveau retardé la mise en œuvre complète de la loi exigeant que les gens aient une véritable pièce d’identité pour embarquer sur les vols intérieurs et entrer dans certains bâtiments fédéraux.

Le ministère a reporté la date limite de Real ID du 1er octobre 2021 au 3 mai 2023.

Le Congrès a adopté la Real ID Act en 2005 en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre 2001. Elle visait à normaliser les critères utilisés pour délivrer les permis de conduire et autres pièces d’identité d’État à travers le pays. Après des retards, la loi était censée entrer pleinement en vigueur le 1er octobre 2020, mais cela a été repoussé en raison de la pandémie.

Combats sur les vols:Comment faire face à la montée des tensions et éviter les affrontements dans les airs

Pourquoi la date limite de Real ID a de nouveau été prolongée

La pandémie a poussé de nombreuses agences d’octroi de licences d’État à se tourner vers un service uniquement sur rendez-vous. Le DHS a déclaré que «la capacité des États à délivrer des permis de conduire et des cartes d’identité conformes à Real ID est considérablement limitée».

L’agence a estimé que 43% de tous les permis de conduire et cartes d’identité délivrés par l’État dans tout le pays sont conformes à Real ID.

«Alors que notre pays continue de se remettre de la pandémie de COVID-19, la prolongation de la date limite d’application complète de Real ID donnera aux États le temps nécessaire pour rouvrir leurs opérations de délivrance de permis de conduire et garantir que leurs résidents peuvent obtenir une licence ou une carte d’identité conforme à Real ID», a-t-il ajouté N. Mayorkas, secrétaire de la Sécurité intérieure, a déclaré dans un communiqué de presse.

Deux groupes commerciaux, la US Travel Association et le Airports Council, ont applaudi ce retard.

« Arriver à la conformité de Real ID à temps allait déjà être un défi avant que COVID ne ferme les DMV pendant de longues périodes », a déclaré Tori Emerson Barnes, vice-président exécutif de la US Travel Association pour les affaires publiques et la politique, dans un communiqué. «Une perturbation importante des voyages était probable si la date limite était respectée, ce que l’économie américaine ne peut pas se permettre après une baisse de 500 milliards de dollars des dépenses de voyage l’année dernière et des millions d’emplois de voyage perdus à cause de la pandémie.

L’Airports Council International – North America, qui représente les aéroports commerciaux aux États-Unis et au Canada, a également soutenu cette initiative.

«L’extension des exigences de Real ID jusqu’en mai 2023 permettra de fournir du temps supplémentaire pour éduquer les voyageurs et leur permettra de demander plus facilement une pièce d’identité conforme à REAL ID afin qu’ils soient prêts à voyager», a déclaré le président-directeur général Kevin M. Burk. dans un rapport.

Nouvelle étude:Comment les compagnies aériennes nettoient les avions pour empêcher la propagation du COVID-19

Quelle est la différence entre un Real ID et une licence régulière?

Comment savoir si votre permis de conduire est un vrai ID? Regardez dans le coin supérieur droit. Si vous voyez une étoile dorée, votre licence est conforme à Real ID. Si vous ne possédez pas cette étoile d’or, vous devrez peut-être mettre à niveau votre licence ou porter une autre pièce d’identité compatible avec les voyages lorsque vous voyagez.

De quoi ai-je besoin pour obtenir un vrai ID?

En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux États exigent des rendez-vous dans les bureaux de leurs agences nationales de délivrance des licences.

Trouvez les informations de votre état sur la carte interactive du DHS. Attendez-vous à apporter une preuve d’identité et de résidence et votre numéro de sécurité sociale.

Mandat du masque:Pourquoi vous devez toujours en porter un à l’aéroport et dans l’avion

Les enfants ont-ils besoin d’une véritable pièce d’identité?

La Transportation Security Administration n’exige pas de pièce d’identité pour les enfants de moins de 18 ans s’ils voyagent avec un adulte aux États-Unis. Cependant, l’agence recommande de vérifier auprès de votre compagnie aérienne ses exigences spécifiques.

Ai-je besoin d’une véritable pièce d’identité si j’ai un passeport?

Selon le site Web de la TSA, tous ces éléments sont compatibles avec les voyages Real ID:

Passeport américain.

Carte de passeport américaine.

Carte de voyageur de confiance DHS (Global Entry, Nexus, Sentri, FAST).

Pièce d’identité du département américain de la Défense, y compris les pièces d’identité délivrées aux personnes à charge.

Carte de résident permanent.

Carte de passage de la frontière.

Permis de conduire amélioré délivré par l’État.

Une pièce d’identité avec photo émise par la tribu et reconnue par le gouvernement fédéral.

Carte PIV HSPD-12.

Passeport délivré par un gouvernement étranger.

Permis de conduire provincial canadien ou carte d’Affaires indiennes et du Nord Canada.

Pouvoirs d’identification du travailleur des transports.

Carte d’autorisation d’emploi des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (I-766).

Credential Mariner des États-Unis.

Vous pouvez vous connecter avec Melissa Yeager, journaliste spécialisée dans les voyages de la République d’Arizona, par e-mail à melissa.yeager@azcentral.com. Vous pouvez également la suivre sur Twitter et Instagram.